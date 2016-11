Săptămâna antreprenoriatului. „Cel mai mare risc pe care un tânăr și-l poate asuma este să nu facă nimic”

Oamenii de afaceri Mircea Oltean, manager IRUM SA, şi Claudia Pescar, manager Hotel „Grand”, le-au vorbit studenților masteranzi din cadrul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității „Petru Maior”(UPM) din Tîrgu-Mureș despre afacerile pe care le conduc. De asemenea, aceștia le-au împărtășit studenților din experiența acumulată de-a lungul anilor și le-au dat sfaturi. Întâlnirea dintre oamenii de afaceri și studenți a avut loc marți, 15 noiembrie, de la ora 17.00, în sala C32, a clădirii UPM, de pe strada Livezeni. Mircea Oltean și Claudia Pescar au fost invitați să le vorbească studenților în cadrul seriei de workshop-uri „Drumul spre succes în antreprenoriat”, organizată cu ocazia Săptămânii Internaționale a Antreprenoriatului, care se desfășoară în perioada 14-20 noiembrie 2016.

Mircea Oltean: „Nu poți să faci performanță fără tehnologie și fără specialiști”

Mircea Oltean a fost primul care li s-a adresat studenților. „Pot să spun că am reușit să văd direcția în care vor merge lucrurile și atunci pentru mine era foarte clar că doar zona această privată m-ar putea satisface deplin”, a spus managerul IRUM. „Vin dintr-o familie care avea un atelier de tâmplărie acasă, părinții mei și pe vremea comunismului cu asta se ocupau. Simțind această independență, să te organizezi tu singur, probabil și de acolo mi se trage”, a povestit Mircea Oltean, de profesie inginer în domeniul construcţiilor de maşini.

Povestea de succes a antreprenorului a debutat în prima parte a anilor 90, când a înființat compania Maviprod în Reghin. Apoi, în anul 1999, a cumpărat, în urma unei licitații publice, fabrica de tractoare articulate forestiere IRUM din Reghin. „Pentru fiecare perioadă istorică sunt niște chestiuni specifice, dacă mă gândesc la anii 93-95, cea mai mare problemă era finanțarea din cauza dobânzilor bancare. În acea perioadă dobânzile erau undeva la 160-170% din cauza inflației. Trebuia să te miști foarte repede ca să-ți acoperi costurile. Pe de altă parte, erau și foarte multe oportunități de afaceri, la vremea respectivă, și altfel decurgeau lucrurile”, a răspuns Mircea Oltean unei întrebări venite din sală. Antreprenorul a fost întrebat care a fost cel mai mare impediment peste care a trebuit să treacă și, de asemenea, a fost rugat să le spună studenților care a fost bucuria cea mai mare pe care a avut-o în cariera antreprenorială.

„Fiecare perioadă e cu bucuriile ei. Satisfacție deplină am avut în momentul când în fabrică am reușit să implementăm primele utilaje cu comandă numerică, deja vorbeam de altă tehnologie, de alt palier al afacerii. A fost foarte greu pentru că, cel puțin în Reghin, nu exista nicio mașină cu comandă numerică. Asta însemna că nu existau operatori, specialiști. Atunci am apelat, desigur, la firme din Occident, care au venit și ne-au învățat. Sigur că nu gratuit, plăteam 1500 de euro pe zi pentru un om. La această oră avem deja 60-70 de operatori care lucrează pe utilaze cu comandă numerică. Nu poți să faci performanță fără tehnologie și fără specialiști”, a spus managerul IRUM.

Colaborare între IRUM și UPM

Compania condusă de Mircea Oltean colaborează cu Universitatea „Petru Maior”, în special pe partea de inginerie, oferindu-le posibilitatea studenților să facă stagii de practică la IRUM. „Pe partea de inginerie, pot să spun că colaborarea este una matură”, a apreciat Mircea Oltean. Apoi, referindu-se la studenți a spus că „după doi-trei ani de practică, ei când termină studiile, deja poți să zici că sunt deja calificați. Anual angajăm pe partea de inginerie 4-5 absolvenți, pe partea de studii economice, anual unul-doi absolvenți. Sigur că pe partea de practică putem să sprijinim, să asigurăm anumite locuri, putem pe partea comercială, vânzări sau aprovizionare, putem pe partea financiar-contabilă, unde avem un departament destul de complex”. „La această oră grupul nostru are undeva la 600 de angajați și o cifră de afaceri anuală de aproximativ 30 de milioane de euro”, a adăugat Mircea Oltean.

Claudia Pescar, managerul Hotelului „Grand”, le-a povestit studenților cum a ajuns de la un loc de muncă ca asistentă medicală, apoi de la o afacere în domeniul jocurilor de noroc, până la proiectul Hotelului Grand. „În clipa în care îți stabilești foarte clar ceea ce vrei să faci, iar eu știam că vreau să fac din Hotelul Grand cel mai frumos hotel din zonă, atunci încep să apară oamenii care te ajută. Și în felul acesta am pornit într-o cursă lungă de una singură cu o mașină cu frâna de mână trasă, pentru că să fii o femeie și să angajezi la un asemenea șantier este un handicap. La finalul cursei am ajuns cu o familie de peste 50 de oameni, este vorba despre familia Grand”, le-a spus managerul Hotelului „Grand” studenților de la UPM.

„Porniți o afacere cât de mică”

Claudia Pescar a prezentat și un scurt istoric al renovării hotelului printr-un proiect pe fonduri europene. „Vă îndemn ca atunci când vă doriți ceva în viață să renunțați la a aștepta ca lucrurile să se întâmple singure, pentru că nu se întâmplă. Porniți o afacere cât de mică. Porniți-o cel puțin teoretic, chiar dacă nu aveți posibilitatea din prima zi să o puneți în practică. Documentați-vă pentru că atunci când veți fi în situația să definiți foarte clar obiectivul pe care-l aveți, din clipa aceea, totul se schimbă. Încep să apără oamenii potriviți, sfaturile potrivite, oportunitățile care să vă ajute, sursele de finanțare care să vă ducă mai departe”, le-a transmis Claudia Pescar studenților, menționând faptul că fără un obiectiv bine stabilit nu poți să-ți faci o echipă. Apoi le-a descris componența echipei pe care a avut-o în proiectul de renovare și modernizare a Hotelului Grand, subliniind importanța apelării la părerea specialiștilor.

De asemenea, aceasta le-a explicat studenților că lucrările de reamenajare a hotelului au decurs foarte bine și într-un interval scurt de timp, aproximativ 15 luni, pentru că a stabilit termene foarte clare cu firma de construcții pentru fiecare etapă și pentru că a verificat zilnic stadiul și calitatea lucrărilor. „Uitându-mă acum în trecut, pentru mine este poate ce mai frumoasă perioadă din viața mea, cea în care efectiv aveam un șantier de peste 10 000 de metri pătrați, încercând să fac dintr-un hotel care risca să se prăbușească efectiv la propriu în fiecare zi unul dintre cele mai frumoase hoteluri din Tîrgu-Mureș”, a mai spus Claudia Pescar.

Studenții, sfătuiți să acumuleze experiență înainte să înceapă o afacere

„Eu am convingerea că cel mai mare risc pe care un tânăr și-l poate asuma este să nu facă nimic. (…) Da, pe vremea comunismului ni se cuvenea lucință de la serviciu, ni se cuveneau multe lucruri. Îmi place să cred că mentalitatea aceea a trecut, nu ni se cuvine nimic”, le-a transmis Claudia Pescar studenților, răspunzând unei întrebări legate de riscurile pe care le presupune pornirea unei afaceri.

„Dacă crezi în ceea ce vrei să faci și știi foarte bine ceea ce vrei să faci, sigur că poți să reușești, dar dificultăți și probleme apar în fiecare moment. În primul rând, îți trebuie curaj să începi o afacere și să fii conștient că îți asumi niște responsabilități, practic te înregimentezi ca în armată. Sunt destul de multe oportunități, trebuie identificate segmente din piață unde este loc. Eu văd două zone foarte mari, una este zona serviciilor, cealaltă este agricultura. Două zone care sunt foarte descoperite la noi. Sigur că trebuie idei și curaj”, a spus Mircea Oltean, la finalul evenimentului, când invitații au dezvoltat un dialog cu cei din sală.

Managerul IRUM le-a transmis studenților să nu se aștepte să pornească o afacere și să aibă automat succes imediat după terminarea studiilor. „Ca să începi o afacere trebuie să ai un fond, o bază, o temelie, pe care o poți dezvolta prestând un serviciu într-o firmă sau pentru altcineva, perioadă în care poți să-ți definești anumite lucruri. Nici eu, nu am terminat facultatea și m-am apucat de afaceri, din contră, deși conjunctura era alta, trăind și în fostul regim, faptul că am avut o experiență în spate, că am avut diferite funcții în care am fost pus să mă confrunt cu tot felul de probleme, în momentul când am hotărât – gata, o iau pe cont propriu, acest lucru a contat”, le-a mai spus Mircea Oltean studenților.

Săptămâna antreprenoriatului

Departamentul de Management-Economie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş (sediul de pe strada Livezeni nr. 69) organizează în perioada 14-20 noiembrie o serie de workshop-uri „Drumul spre succes în antreprenoriat”, organizată cu ocazia Săptămânii Internaționale a Antreprenoriatului.

Potrivit organizatorilor, lista invitaţilor este următoarea: luni, 14 noiembrie, ora 10.00, sala C25 – Călin Sarchiz, director general URS România, marţi, 15 noiembrie, ora 17.00, sala C32 – Mircea Oltean, manager IRUM SA (foto), şi Claudia Pescar, manager Hotel „Grand”, miercuri, 16 noiembrie, ora 12.00, sala C15 – Török Csaba – şef Oficiu OTIMMC, joi, 17 noiembrie, ora 12.00, Aula „Tudor Drăganu” – Maria Dornean – director Agenţia BNR Mureş şi sâmbătă, 19 noiembrie, ora 10.30, Aula „Tudor Drăganu” – Marketing după perdea – invitaţi IAA Young Professionals, Universitatea Antreprenorială – proiect JAR – HEInnovate.