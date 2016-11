UPDATE. Wizz Air pleacă până cel puțin în 30 noiembrie

UPDATE. Potrivit surselor noastre, Wizz Air nu va mai opera de pe Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, cel puțin până în 30 noiembrie. Detalii din partea companiei ungare sunt așteptate din moment în moment.

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, și președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș, Peti Andrei, așteaptă astăzi decizia Autorității Aeronautice Civile și pe cea a operatorului Wizz Air privind reluarea zborurilor de pe pista de la Vidrasău începând chiar de mâine. Potrivit unei expertize tehnice realizate de către o firmă de specialitate, acestea pot fi efectuate în siguranță. O mare parte a declarațiilor celor doi le puteți vizualiza și în video-ul de mai jos.

Péter Ferenc: ”Am considerat că este oportun să convocăm această conferință de presă pentru a informa cetățenii județului Mureș. În ultimele zile am văzut că foarte multă lume a vorbit despre aeroport, oameni care au avut informații parțiale sau chiar nu au avut informații. Sunt o serie de lucruri pe care trebuie să le clarificăm și prin intermediul dumneavoastră să informăm cetățenii acestui județ. Sunt președinte al Consiliului Județean din luna iunie și la instalarea în funcție am găsit un Aeroport cu destul de multe probleme despre care am să vorbesc astăzi. Așa cum am declarat și în luna iulie, Aeroportul este o prioritate a județului, este o prioritate de dezvoltare și va fi în continuare. Am discutat despre acest lucru și în coaliție, în continuare considerăm că este o prioritate de investiție a județului. Am găsit un aeroport care a fost verificat de mai multe ori de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română care ne-au lăsat pe parcursul anilor foarte multe măsuri care, din păcate, în cea mai mare parte nu au fost realizate. Bineînțeles, după un timp au început să apară anumite repercusiuni. Dacă considerăm că ce am încercat să facem în cele peste 4 luni de când sunt președinte al Consiliului Județean, în primul rând trebuie să spun că în luna iunie a fost un concurs pentru postul de manager pe care domnul Peti Andras l-a câștigat și timp de mai mult de o lună de zile, respectiv pe 12 august, s-a putut realiza punerea sa în funcție. Mai mult de o lună au durat demersurile pentru obținerea avizului Ministerului de Finanțe pentru a putea fi pus în funcție. Din acel moment, din luna august, am încercat să avem informații sigure și de încredere legate de starea Aeroportului. După ce am avut aceste date legate de pista de decolare/aterizare, mașina de stins incendii și autorizația de siguranță la incendii, am încercat să luăm legătura la cel mai înalt nivel. Am fost personal la București unde am avut întâlniri la nivel guvernamental cu vicepremierul, l-am informat și pe premierul Cioloș, am fost și la Ministerul Transporturilor, la Autoritatea Aeronautică să discutăm toate problemele care există în acest moment cu Aeroportul Transilvania din Tîrgu-Mureș. Bineînțeles știm foarte bine că s-au discutat și problemele Master Planului de Transport care a apărut public nu de mult unde consider că Aeroportul din Tîrgu-Mureș este pus într-o poziție puțin convenabilă, cu investiții din 2022 încolo ceea ce înseamnă că ne blochează complet și chiar am transmis cereri către Guvernul României ca să încercăm să modificăm acest Master Plan. Consider că toate aeroporturile din Transilvania sunt cu posibilitate de dezvoltare începând chiar din 2016, iar singurul aeroport la care i se permite dezvoltarea doar după 2022 este cel de la noi. Acest aspect ne blochează complet pentru că nu vom putea accesa fonduri europene decât doar după 2022 și știm foarte bine că nu putem rezista până atunci. Obiectivul nostru din ultimele luni a fost să menținem în funcțiune acest aeroport, având în vedere și, subliniez acest lucru, siguranța pasagerilor. Este vorba de o activitate foarte serioasă și siguranța pasagerilor este primordială. Bineînțeles că după ce au ieșit aceste informații în presă nu am dorit să ieșim cu declarații pentru că era în lucru o expertiză tehnică a cărei rezultat doar ieri seară ne-a fost adus la cunoștință. Această expertiză tehnică spune și am să citez: ”starea de degradare a îmbrăcăminții rutiere aeroportuare a înregistrat o îmbunătățire în urma lucrărilor de întreținere și reparații efectuate. Capacitatea portantă determinată pe sectoare omogene utilizând valorile medii ale parametrilor de portanță s-a păstrat în aceleași limite.” Toată expertiza are peste 40 de pagini, eu am citit concluziile care sunt cele mai importante. În baza acestor concluzii s-a discutat cu cei de la Wizz Air și cu cei de la Autoritatea Aeronautică, din păcate, astăzi nu vă pot spune mai mult decât că se dorește și din partea Wizz Air să se întoarcă la Tîrgu-Mureș, se dorește și din partea Autorității ca Aeroportul să funcționeze, dar aceste acte, probabil în cursul zilei de astăzi, cel târziu în cursul zilei de mâine ne vor fi aduse la cunoștință și în acel moment vom face o declarație de presă. Dacă ne gândim că în acest moment suntem în situația în care avem un studiu de fezabilitate gata la care mai avem nevoie de un aviz de mediu care va fi emis în zilele următoare, în ședința din luna noiembrie este pus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean proiectul pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, iar apoi putem porni procedura de licitație a lucrărilor de reconstrucție a pistei de decolare. Momentan, chiar anul acesta, ne dorim să pornim aceste proceduri. Dacă nu avem dreptul de a depune fonduri europene pe acest domeniu, discutând cu colegii consilieri, ne-am asumat să facem din fonduri proprii. Asta ar însemna angajarea unui credit de 77 de milioane de lei, suma din studiul de fezabilitate. Noi dorim ca într-un timp cât mai scurt să aprobăm acești indicatori. Trebuie să subliniez un lucru. Noi avem un contract cu operatorul Wizz Air, obiectivul nostru este să funcționeze în siguranță aeroportul pentru că este cu totul altceva ca anul viitor când avem toate licitațiile făcute și închidem aeroportul pentru o perioadă scurtă de câteva luni în care refacem pista de decolare sau închidem acum aeroportul și stăm poate peste un an până când facem procedurile și după aceea trebuie să aducem operatorii înapoi. Ceea ce nu s-a realizat, deși a fost prevăzut în bugetul Aeroportului cumpărarea unei mașini de pompieri, acum este licitația pornită pentru această achiziție, ca să realizăm nivelul 7 a fost închiriată o mașină de la Baia Mare până la finalizarea licitației. Toate procedurile care au fost necesare le-am pornit, sunt în curs, expertiza a fost făcută, deci noi Consiliul Județean și Conducerea Aeroportului ne dorim să rămână în funcțiune. Din discuțiile avute și operatorul dorește acest lucru și am speranța ca cel târziu mâine să fie reluată circulația pe aeroportul Tîrgu-Mureș.”

Peti Andras: ”Eu aș începe prin a vă spune filmul evenimentelor din 26-28 octombrie și până astăzi și motivele pentru mutarea pe perioadă limitată a anumitor zboruri de pe Aeroportul Tîrgu-Mureș pe Aeroportul Cluj Napoca. În 26-28 octombrie a venit Autoritatea Aeronautică într-o inspecție/verificare programată pentru a evalua stadiul de îndeplinire a acțiunilor și măsurilor colective din planul de măsuri asumat anterior. După efectuarea acestui audit Autoritatea a constat o serie de neconformități din care unele se refereau la nepublicarea caracteristicilor de operare a aerodromului în publicația oficială aviatică AIP, care este un fel de Monitor Oficial al aviației. În data de 30 octombrie am primit adresa scrisă prin care Autoritatea, având la bază raportul preliminar, a impus publicarea acestor caracteristici și noi am dat curs solicitării care au fost publicate imediat. Această publicație este transparentă și publică și oricine poate avea acces la aceste date, iar operatorii sunt obligați să se informeze înainte să pregătească un program de zbor sau o destinație. După această dată, inclusiv compania Wizz Air a fost informată după care a început o serie de discuții intense cu Autoritatea și Wizz Air pentru a clarifica și a determina condițiile de colaborare în continuare. Au decurs două săptămâni în care am fost de mai multe ori la București și am avut discuții și cu conducerea Wizz Air și, până la sosirea unei noi expertize, Wizz Air a decis să mute zobururile pentru două zile la Cluj. Nicidecum acest lucru nu a însemnat că s-a luat o decizie finală și nu înseamnă că Aeroportul s-a închis. Trebuie înțeles că anumite tipuri de aeronave au condiții speciale de operare și celelalte aeronave, SMURD, avioane private și avioanele de mici dimensiuni folosesc în continuare serviciile aeroportuare de la Tîrgu-Mureș.” (L.V.)