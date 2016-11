INTERVIU. Asociaţie de dezvoltare pentru municipiul Târnăveni, propusă de primarul Nicolae Sorin Megheşan

Aflat la cârma Primăriei municipiului Târnăveni din anul 2012, Nicolae Sorin Megheşan vorbeşte deschis, în interviul următor, despre proiectele destinate comunităţii locale, pregătite de echipa pe care o conduce. Introducerea canalizării menajere, îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere şi de învăţământ reprezintă deja certitudini pe lista realizărilor edilului şef al municipiului de pe malul Târnavei Mici, care a adăugat, recent, un nou proiect în agenda de priorităţi, respectiv înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare a Municipiului Târnăveni, organism gândit să îşi aducă aportul la dezvoltarea cât mai armonioasă şi eficientă a municipiului Târnăveni.

Zi de Zi: Vă propun să începem cu o întrebare referitoare la o declaraţie făcută în 2008, în care aţi afirmat, viceprimar fiind, că una din priorităţile dumneavoastră va fi introducerea canalizării pe toate străzile din municipiul Târnăveni. În ce măsură aţi îndeplinit acea promisiune?

Nicolae Sorin Megheşan: Pot să spun că în mare parte am reuşit ce mi-am propus atunci, în momentul de faţă municipiul Târnăveni are canalizare menajeră pe o suprafaţă de 98,9% din tot ceea ce înseamnă municipiul Târnăveni. Mai avem capete de străzi să spun aşa, tronsoane care au rămas câteva, şi sper ca în acest mandat să le finalizăm pe toate. Am avut în 2014-2015 lucrări importante, care au continuat şi în acest an, când am intervenit pe 38 de străzi cu canalizarea menajeră.

Zi de Zi: Cât era procentul respectiv în momentul în care aţi devenit primar?

Nicolae Sorin Megheşan: Când am ajuns primar, procentul era de sub 50%…

Zi de Zi: Aţi efectuat, recent, o vizită de lucru în Germania. Cu ce impresii aţi revenit la Târnăveni?

Nicolae Sorin Megheşan: Despre Germania e foarte mult de spus, dacă doreşti să urmezi un exemplu pozitiv, spun eu, e bine să mergi în Germania, Elveţia, Luxemburg, Austria, să vezi modul de desfăşurare al administraţiei locale. Pe mine asta m-a interesat. Ei au o vorbă, şi cred că ar trebui să o preluăm şi noi: „de la organizare pleacă tot”. Organizarea e totul. Cred că de aici ar trebui să pornim, de la strategii, de la ţinte pe care ni le propunem, şi să ne ţinem de acel parcurs pe care ni l-am propus. Organizare foarte bună, toată lumea ştie ce are de făcut şi ceea ce m-a impresionat foarte tare e faptul că toţi sunt implicaţi se implică în proiectele comunităţii din care fac parte, comună sau oraş. Sunt responsabili de viitorul ţării lor, de viitorul localităţii lor, de viitorul copiilor lor. Asta cred că a făcut diferenţa între Germania şi alte state ale Europei, responsabilitatea pe care şi-au asumat-o pentru viitorul copiilor lor. Totul e la superlativ, nu găseşti un domeniu unde să spui că nu merge, nu funcţionează. Totul funcţionează. Menţionez încă o dată, toată lumea se implică, ceea ce m-a impresionat, alături de activităţile de voluntariat pe care le au în zona respectivă unde am fost. În acelaşi timp, m-a impresionat modul lor simplu de a gândi, de a nu complica lucrurile. Aceasta e ideea lor de succes, lucrurile simple. Sper să reuşim şi la Târnăveni să aplicăm ceea ce am văzut acolo.

Zi de Zi: Ce relaţie aveţi cu mediul de afaceri local, atât dumneavoastră ca primar cât şi instituţia pe care o conduceţi?

Nicolae Sorin Megheşan: În toamna acestui an am vrut să organizez o întâlnire cu toţi factorii din oraş implicaţi, oameni de afaceri, instituţii, pentru a crea o Asociaţie de Dezvoltare a Municipiului Târnăveni. Asta îmi doresc, în luna decembrie sper să reuşesc să facem întâlnirea cu toţi factorii care ar trebui să se implice şi să înfiinţăm o asociaţie de dezvoltare a municipiului Târnăveni, în care să angrenăm de la oameni de afaceri la cadre didactice şi simpli cetăţeni. Scopul asociaţiei va fi dezvoltarea municipiului Târnăveni. De asemenea, cred că la această întrebare ar trebui să răspundă şi oamenii de afaceri, dar ca şi o concluzie personală pot afirma că avem o relaţie foarte bună, şi aşa e normal.

Zi de Zi: Revenind la activitatea dumneavoastră de primar, ne puteţi spune câteva din realizările dumneavoastră din acest mandat?

Nicolae Sorin Megheşan: Realizările actualului mandat sunt practic cele începute în 2012. Spuneam că anul acesta ar fi trebuit făcută recepţia la canalizarea menajeră, ne-am axat în continuare pe infrastructură, am reuşit ca dintr-un calup de 12 străzi să finalizăm 5 străzi. Avem în continuare de lucru la celelalte. De asemenea, am avut unităţi de învăţământ în care am intervenit, de exemplu la Şcoala „Avram Iancu” unde am înlocuit în totalitate învelitoarea şcolii. E o şcoală gimnazială care în această lună a împlinit 100 de ani de la înfiinţare. Am intervenit şi la Grădiniţa cu Program Prelungit 4, unde s-au efectuat aceleaşi investiţii, precum şi la Grădiniţa 2. Dorim să continuăm în primul rând proiectele bune începute şi cred că e necesar ca fiecare cetăţean al municipiului Târnăveni să simtă că are minimul de confort. Apă curentă, canalizare, precum şi drumuri bune şi trotuare asfaltate. De aici porneşte tot, bineînţeles că e important ca cetăţenii să aibă unităţi de învăţământ şi cadre bine puse la punct, ceea ce eu cred că avem la Târnăveni, şi sănătatea. Aceştia sunt cei trei piloni de bază de la care porneşte o societate normală. Cred că în mare parte am atins toate aceste obiective. Totodată, avem o realizare în curs de finalizare, o creşă, spun asta deoarece mai avem mici probleme la racordurile de utilităţi, care în următoarele două săptămâni se vor rezolva. După 1989, aceasta e prima creşă care se va deschide în municipiul Târnăveni. De atunci şi până în prezent, n-am mai avut creşă nouă. Valoarea proiectului este de peste 380.000 de euro, bani proveniţi din finanţare externă, prin intermediul unui proiect aprobat spre finanţare de Guvernul Norvegiei.

Zi de Zi: În luna octombrie 2016, Consiliul Local al municipiului Târnăveni a aprobat documentaţia pentru realizarea a două investiţii, achiziţionarea unei centrale telefonice şi construirea unui pod peste râul Târnava Mică. Detaliaţi, vă rog.

Nicolae Sorin Megheşan: Pentru centrala telefonică e făcută comanda, aşteptăm să o aducă pentru a fi montată, iar podul rutier peste râul Târnava Mică, pe Drumul Naţional 14, e în faza de obţinere a avizelor. După obţinerea vizelor se va putea trece la proiectare şi execuţie.

Zi de Zi: De ce e important acest pod pentru municipiul Târnăveni?

Nicolae Sorin Megheşan: Practic, e singura cale de comunicare între cele două părţi ale municipiului Târnăveni, partea de nord a oraşului şi partea de sud. Desparte municipiul Târnăveni în două, e singura cale de comunicare, chiar dacă mai avem o variantă pe Drumul Vinului, dar e un drum ocolitor de 18 kilometri şi e un pod care şi-a făcut pe deplin datoria, din 1913. Actualul pod are peste 100 de ani, dar acum e subdimensional, chiar dacă la vremea respectivă a fost proiectat cum se credea că va fi în următorii ani dezvoltarea municipiului. Acum, după 100 de ani, e subdimensionat, avem trafic greu, dimineaţa şi la orele amiezii se aglomerează foarte mult, nu mai face faţă dezvoltării. Avem finanţarea de la Ministerul Dezvoltării, aşteptăm avizele şi finalizarea documentaţiei pentru a continua proiectarea. Sper ca în anul viitor să ne ocupă şi de el, să înceapă lucrările.

Zi de Zi: Ce alte investiţii mai aveţi în agenda dumneavoastră de primar?

Nicolae Sorin Megheşan: Mai avem în pregătire o investiţie de peste 5,5 milioane de lei, aproximativ un milion şi ceva de euro, pentru realizarea unui Centru Cultural. Licitaţia a fost făcută de către Compania Naţională de Investiţii, s-a finalizat şi se află în faza de aprobare a documentaţiei de atribuire. Sperăm ca în anul 2017 să începem lucrările la Centrul Cultural, obiectiv care va fi realiza în Piaţa Obor. E vorba de o construcţie de 3.900 de metri pătraţi, cu două niveluri, cu sală tip cinematograf, sală de spectacol, muzeu, săli de conferinţe, bibliotecă orăşenească. Va fi efectiv un centru cultural, investiţie aşteptată de locuitorii Târnăveniului, mai ales în condiţiile în care în momentul de faţă în oraş nu avem niciun cinematograf. Pe această cale, transmit mulţumiri conducerii Companiei Naţionale de Investiţii pentru susţinerea acestui proiect. Au fost la nivel de ţară patru proiecte de asemenea anvergură aprobate, dintre care unul pentru municipiul nostru.

Zi de Zi: În mandatul dumneavoastră actual, municipiul Târnăveni nu a fost ocolit, din nefericire, de calamităţi naturale. Cum aţi trecut peste aceste momente grele, de încercare?

Nicolae Sorin Megheşan: E foarte greu să treci peste asemenea probleme. Amintirile îţi rămân. De ce spun acest lucru? Ştiu şi ţin minte şi acum, în 1998 casa mamei mele a fost inundată şi amintirile rămân. Noi, ca administraţie locală, am intervenit şi practic atunci în două zile totul a revenit la normal. S-a evacuat toată apa, dar în interiorul imobilelor, a gospodăriilor, în case, a rămas mizerie şi daunele au început să curgă de atunci. A fost afectată podeaua la fiecare locuinţă, mobila, tot ce a ţinut de gospodăria respectivă până la o înălţime de aproximativ 30-40 de centimetri. Aluviunile, nămolul care au intrat în casa oamenilor au lăsat urme, iar pentru cetăţeni amintirile respective sunt încă vii şi triste.

Zi de Zi: Vorbind despre vreme şi capriciile vremii, ne aflăm în prag de iarnă, anotimp care în România şi-a făcut obiceiul să surprindă autorităţile locale. Care e situaţia la Târnăveni din acest punct de vedere? Cum aţi întâmpinat prima ninsoare a sezonului?

Nicolae Sorin Megheşan: Trebuie să recunosc că am fost puţin păcăliţi, noi aveam o colaborare cu o firmă de salubrizare care efectua şi deszăpezirea. La începutul toamnei, undeva în luna septembrie, începutul lunii octombrie, le-am cerut să ne comunice concret utilajele şi depozitele de materiale antiderapante pe care le vor folosi anul acesta, în această iarnă. Nu ni le-au comunicat, au zis că vor face dar încă nu au făcut stocul cu utilajele, pentru ca în urmă cu două săptămâni să îmi comunice că din motivele lor economice nu mai pot asigura deszăpezirea în municipiul nostru. Bineînţeles că am luat repede măsuri, am pregătit compartimentul nostru de întreţinere – avem un compartiment de întreţinere drumuri şi clădiri – pentru a interveni până la atribuirea contractului unei alte societăţi. Suntem în prag de finalizare, dar precizez că noi avem utilajele noastre pregătite. E stabilită persoana care va coordona şi până la atribuirea contractului unei alte societăţi vom întreţine străzile şi vom interveni noi în caz de ninsoare şi de polei.

Zi de Zi: Spuneţi-mi, vă rog, ce planuri aveţi cu Stadionul „Chimica”?

Nicolae Sorin Megheşan: Planul pe care îl am eu cred că îl are tot oraşul. Dorinţa tuturor e şi a mea. Ne-am dori să avem un stadion al municipalităţii, o bază sportivă unde toţi locuitorii, indiferent de vârstă, să poată practica sportul. Nu e normal ca un municipiu să nu aibă o bază sportivă. Ştim cu toţii că de fapt sănătatea se clădeşte prin sport. E mult mai ieftin şi mult mai bine, mai sănătos, să faci sport, decât să mergi să îţi cumperi medicamente sau să te tratezi cu medicamentaţie. Dorim, să vedem dacă vom ajunge la un acord cu lichidatorul.

Zi de Zi: Ce sumă se solicită pentru stadion?

Nicolae Sorin Megheşan: Dorim să achiziţionăm stadionul, dar suma de 800.000 de euro e foarte mult. Nu foarte mult pentru municipiul Târnăveni, ci foarte mult pentru ce mai există acolo. Practic, e o ruină. Eu am afirmat că acel preţ cred că ar trebui scăzut undeva de zece ori. Vom vedea, sper să reuşim să achiziţionăm stadionul şi încet-încet să îl punem la punct, să îl punem la dispoziţia tuturor locuitorilor municipiului Târnăveni, în special tinerilor. Avem în oraş tineri şi copii iubitori de sport, sunt şi cluburi private de fotbal cu sportivi foarte talentaţi, care participă la diferite competiţii şi ar fi păcat ca ei să nu beneficieze de un stadion. De asemenea, avem în plan şi ni s-a aprobat în acest an construirea unei săli de sport în incinta Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu”. E vorba de o sală de sport cu 180 de locuri, sperăm să se finalizeze deoarece de foarte mulţi ani am tot fost duşi cu zăhărelul. În această sală vor putea fi organizate activităţi pentru foarte multe ramuri sportive.

Zi de Zi: Cum stă municipiul Târnăveni în privinţa locurilor de muncă?

Nicolae Sorin Megheşan: De locuri de muncă e nevoie în continuare, în special de locuri de muncă mai bine plătite. Cu toţii dorim să avem salarii cât mai bune, salarii decente care să ne permită un trai decent zi de zi. La acest capitol am însă un mare semn de întrebare. Nu înţeleg cum anumite firme aduc din alte localităţi limitrofe şi chiar mai îndepărtate, gen Ocna Mureş, muncitori la Târnăveni în condiţiile în care avem în continuare persoane care nu lucrează. Aici e un semn mare de întrebare la care nu am încă răspunsul. Cred că în ultimii patru ani, municipiul Târnăveni s-a redresat foarte mult la capitolul referitor la locuri de muncă şi în momentul de faţă sunt şi în mass media locală anunţuri prin care se caută electricieni, zidari, lăcătuşi mecanici, conducători auto… Sunt locuri de muncă, cu studii medii de superioare, care deocamdată nu sunt ocupate. Sunt foarte căutaţi şi inginerii, în special inginerii constructori. Cred că suntem pe un trend bun. În ultima perioadă s-a diminuat foarte mult şomajul, mai exact în ultimii doi ani. Din acest punct de vedere, suntem o localitate care nu avem probleme cu locurile de muncă.

Zi de Zi: Care e situaţia bugetului la sfârşitul trimestrului III din 2016?

Nicolae Sorin Megheşan: Execuţia bugetară?

Zi de Zi: Da.

Nicolae Sorin Megheşan: În mare parte, tot ce ne-am propus s-a realizat. La sfârşitul anului vom putea discuta exact şi probabil vom avea un excedent bugetar, ceea ce nu e un lucru rău, dar niciun lucru foarte bun. Cred că vom avea acest excedent bugetar pentru că sunt lucrări pe care nu le-am finalizat şi probabil nu le vom finaliza în acest an. De exemplu, extinderea canalizării în zona Prefect Vasile Moldovan, avem canalizare pe Aleea A, Aleea B, pe Griviţei, sunt lucrări de înlocuire a reţelei de apă pe care nu cred că le vom mai putea realiza, deoarece temperaturile au scăzut brusc. Nu acesta e motivul principal, ci modul de atribuire. Ordonanţa 34 privind achiziţiile publice a fost modificată în vara acestui an şi în loc să se simplifice s-a complicat. Din păcate, a fost declarată neconstituţională acea ordonanţă care prevedea ca o anumită persoană sau societate care depune o contestaţie să depună şi o garanţie, iar în momentul de faţă s-a dat iarăşi liber la contestaţii. Poţi să faci contestaţie ai sau n-ai dreptate, tu nu ai de pierdut nimic în afară de faptul că blochezi pe cineva. Exact aşa s-a întâmplat şi la noi, a fost contestată licitaţia, s-a clarificat, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia, dar pe noi ne-a întârziat un pic şi nu avem cum să ne realizăm tot ce ne-am propus. Pot spune că am avut un buget realist, un buget care s-a axat în principal pe nevoia cetăţenilor, pe care cred că la sfârşitul anului 2016 l-am gândit exact cum trebuia să fie, să reuşim să facem ceea ce e strict necesar cu banii pe care îi avem. Bineînţeles, sunt multe lucruri de făcut în continuare, dar important e să ştim exact care sunt lucrurile cele mai urgente şi care e perioada în care le putem face, pentru a realiza tot ceea ce ne-am propus la începutul proiecţiei bugetare. Nu avem arierate, nu avem probleme financiare, în continuare cred că munca depusă la sfârşitul anului pentru proiecţia bugetară a fost bună.

Zi de zi: Trecând uşor-uşor spre politică, aş dori să vă întreb ce credeţi că îşi doresc locuitorii municipiului Târnăveni de la viitorii senatori şi deputaţi care vor reprezenta judeţul Mureş în Parlamentul României?

Nicolae Sorin Megheşan: Îşi doresc exact ce îşi doreşte fiecare cetăţean al ţării: o dezvoltare normală a ţării, o dezvoltare normală a judeţului, a localităţii noastre, de care să beneficieze toţi locuitorii municipiului nostru. Probabil că îşi doresc să aibă parlamentari mai activi, să vadă roadele muncii lor, să fie mai vizibile, şi cred că exact ce îşi doreşte de la un primar fiecare cetăţean îşi doreşte şi de la un parlamentar, un guvern sau un prim-ministru. O dezvoltare care să fie materializată în bunăstarea cetăţeanului.

Zi de Zi: Fiind unul dintre primarii emblematici ai Partidului Naţional Liberal în judeţul Mureş, cred că sunteţi în măsură să faceţi o scurtă caracterizare a listei de candidaţi liberali la alegerile parlamentare din acest an…

Nicolae Sorin Megheşan: E puţin exagerată expresia dumneavoastră, nu sunt un primar emblematic al judeţului Mureş, cred că fiecare primar în unitatea lui administrativ-teritorială are aceeaşi importanţă cum are şi în Târnăveni sau în Cucerdea, Iernut, Luduş sau altă localitate. Fiecare dintre noi trebuie să ne facem treaba cum ştim mai bine şi să dorim să ne facem treaba cum ştim mai bine, pentru a dezvolta localitatea şi a răspunde cerinţelor pentru care am fost aleşi de către cetăţeni. Revenind la întrebare, nu îmi stă în fire să caracterizez niciodată pe cineva, cred că întotdeauna am demonstrat că avem oameni valoroşi, oameni capabili la nivel de partid, la nivel de judeţ, şi sunt convins că nu vom fi dezamăgiţi nici de această dată. Probabil cetăţenii au aşteptări mult mai mari de la noi, cei care suntem vremelnic în fruntea unui oraş. La acest capitol, cred că şi noi, primarii, putem face mai mult, respectiv să informăm mai bine cetăţenii de ce nu reuşim să realizăm întotdeauna ceea ce ne-am propus. Vreau să îi asigur pe locuitorii municipiului Târnăveni că în continuare vom încerca să facem tot ceea ce am promis, să ţinem cont de cerinţele fiecărui cetăţean din municipiul nostru, să contribuim major, mă refer aici noi, ca şi unitate administrativă şi cei din administraţia locală, să contribuim major la dezvoltarea şi la bunăstarea municipiului nostru. Sunt convins că toţi cei care au intrat în contact cu noi şi toţi cei care au avut prilejul să intre în contact cu noi s-au convins de intenţiile bune ale administraţiei locale şi au văzut lucrurile bune care se întâmplă în municipiul nostru de câţiva ani încoace.

A consemnat Alex TOTH