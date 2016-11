Philobiblon Mureşean – Biblioteca în sărbătoare

Biblioteca Județeană Mureș își aniversează împlinirea frumoasei vârste de 103 ani pe durata unei săptămâni întregi, sub deja consacratul generic Philobiblon Mureşean.

Sărbătoarea începe luni, 21 noiembrie, și se întinde până vineri, 25 noiembrie. Și, pentru că Biblioteca este spațiul în care putem atinge cunoașterea prin diverse moduri, la fel și zilele sale acoperă felurite activități culturale: expoziții, workshopuri, cursuri, cluburi de inițiere în artă, proiecții, audiții, biblioteca mobilă, colocviu profesional, literatură și cultură americană, teatru lectură, festivități, concursuri și lansări. Evenimentele se adresează cetăţenilor de toate vârstele, bibliotecarilor din judeţul Mureş, și nu numai, profesorilor şi elevilor din grădiniţele, liceele şi şcolile mureşene.

Potrivit organizatorilor, nici în acest an nu vor lipsi deja consacratele evenimente Porţi deschise – biblioteca se destăinuie, Urna sugestiilor, Săptămâna darurilor și Scutirile de penalităţi.

Fiecare eveniment este unic în felul său, iar dintre cele mai însemnate amintim:

Marea dezbatere „Convinge-mă să citesc” – finala concursului Bătălia cărților – pentru grupele de vârstă 11-13 și 14-18 ani. Limba română, luni, 21 noiembrie, și Limba maghiară, joi, 24 noiembrie. Ambele vor avea loc în Sala documentară a bibliotecii (etaj III), începând cu orele 16:00.

BookParc – Târgul Editurilor Mureşene – Deschiderea oficială va avea loc marți, 22 noiembrie, ora 14:00 și se va bucura de lansarea a nu mai puțin de 5 cărți.

Târgul se va desfășura în perioada 22-24 noiembrie, la fostul Hotel Parc, de pe strada Primăriei nr. 2, parter.

Vernisajul expoziţiei de artă plastică Frumosul din interior organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, în parteneriat cu Asociaţia HIFA-România (Tîrgu-Mureş), va avea loc marți, 22 noiembrie, la secția de Artă a bibliotecii (fostul Hotel Parc).

Olvassunk együtt! In memoriam Kosztolányi Dezső – cerc literar, incursiune în universul livresc maghiar. Miercuri, 23.11, ora 10:00, Sala documentară a bibliotecii (etaj III).

Teatru Lectură – în colaborare cu Teatrul Ariel. Studenți voluntari vor citi fabule și secvențe din „Amintiri din Copilărie” elevilor, iar în urma lecturii vor avea loc discuții pe temele abordate. Acțiunea se va desfășura la American Corner, miercuri, 23 noiembrie, ora 11:00.

Lansarea volumului de versuri Bulgăraşi de soare, autor Voichiţa Elena Toma – Biblioteca Copiilor, miercuri 23.11, ora 17:00. Prezintă Valentin Marica

BuniNet – cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului pentru persoanele de vârsta a III-a. Acțiunea este una cu caracter lunar la filiala din cartierul Dâmbu Pietros, iar în Săptămâna Bibliotecii aceasta va avea loc în zilele de luni, marți și joi (orele 16:00, 10:00, respectiv 15:30)

Evocare Freddie Mercury – în colaborare cu Şcoala Populară de Arte, joi, 24 noiembrie, ora 17:00.

25th November – International Day for the Elimination of Violence against Women: proiecția filmului documentar Broken Wings – o campanie națională implementată cu ajutorul Poliției Române. Filmul documentar despre femeile din România, victime ale violenței domestice a fost filmat la Penitenciarul de la Târgșor și reflectă poveștile câtorva femei condamnate pentru uciderea partenerilor care le-au abuzat. Proiecția va avea loc vineri, 25 noiembrie, la American Corner, începând cu ora 9.00.

Toamna se numără bobocii… la bibliotecă! – Kiváncsi katicák a könyvtárban! – miniconcurs bilingv cu tematică de toamnă. Vineri, 25 noiembrie, ora 17:00, Biblioteca Copiilor.

Festivitatea de decernare a distincţiilor:

Pro Libro Senator – cea mai înaltă distincție oferită de Bibliotecă unor personalități locale pentru contribuțiile cultural-științifice și bună colaborare. Laureații din acest an sunt profesorii universitari: Vasile Dobrescu – istoric și Péter Mihály Heinrich – medic, biolog.

Pro Libro Spe – pentru un tânăr cu rezultate deosebite obținute la învățătură. În acesta an, distincția va fi oferită elevei Diana Găbureac, clasa a VII-a de la Școala Gimnazială „Europa”.

Programul detaliat al activităţilor este accesibil pe pagina WEB a Bibliotecii Județene Mureş www.bjmures.ro.