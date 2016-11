Valentin Pescari și Teodor Giurgea, achitați. Decizia ICCJ, definitivă

Chestorul Valentin Pescari, fostul inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, și Teodor Giurgea, fost director general al Administrației Bazinale de Apă (ABA) Mureș, au fost achitați miercuri, 17 noiembrie, de Înalta Curte de Justiție și Casație în procesul în care erau judecați pentru presupusa săvârșire a unor fapte de corupție.

În mai 2016, Curtea de Apel Tîrgu Mureș i-a condamnat pe Valentin Pescari și Teodor Giurgea la pedepse privative de libertate cu suspendarea executării, însă cei doi au declarat apel, apelul fiind judecat de un complet al Secției Penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

În 17 noiembrie, completul de judecată s-a pronunțat prin hotărâre definitivă și a decis următoarele: “Admite apelurile declarate de inculpaţii Giurgea Teodor şi Pescari Valentin împotriva sentinţei penale nr. 16 din 09 mai 2016 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi, rejudecând: În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b C. pr. pen., achită pe inculpatul Pescari Valentin (…) pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 6 cu referire la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 254 alin. 1 și 2 C. pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C. pen.. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. b C. pr. pen., achită pe inculpatul Giurgea Teodor (…) pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 6 cu referire la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 255 alin. 1 C.pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C. pen.. În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond rămân în sarcina statului. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor formulate rămân în sarcina statului. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelanţii intimaţi inculpaţi până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 70 lei, se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă.”

Articolul 396 alin. 5 prevede achitarea inculpatului în cazul prevăzut la art. 16 alin. 1 lit. a-d, în timp ce articolul 16 alin. 1 lit. b reglementează următoarele: “Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege”.

După achitarea sa, Teodor Giurgea a declarat pentru Zi de Zi că: “Acest proces și, mai ales, tracul suferit așteptând (în trei amânari) pronunțarea ÎCCJ mi-a „dăruit” o dializă pentru tot restul vieții. În acest moment sunt în sala la dializă (pentru a patra sedință de dializă din viața mea) la Clinica de Nefrologie din Cluj unde sunt internat de 10 zile”.

Valentin Pescari și Teodor Giurgea au fost trimiși în judecată în toamna anului 2014 de DNA – Serviciul Teritorial Anticorupție Tîrgu Mureș pentru că primul ar fi primit de la cel de-al doilea 30 de basculante de pământ rezultat din decolmatarea unui pârâu, în vederea amenajării unei parcele de teren care aparținea chestorului de poliție, respectiv că o mașină a IPJ ar fi fost reparată pe cheltuiala ABA, iar, la schimb, Teodor Giurgea ar fi solicitat ca un nepot de-al său să fie transferat. La vremea respectivă, acuzațiile din dosar ni s-ar fi părut comice, dacă nu ar fi fost vorba despre libertatea celor două persoane. Scriam atunci, prezentă fiind la cel de-al doilea termen al procesului că: Nu mai insistăm asupra faptului că potrivit declaraţiilor mai vechi ale lui Teodor Giurgea, pământul nu are valoare contabilă, iar ABA abia aşteaptă să scape de el, că nepotul, de fapt, nu e nepot şi că a fost transferat fără intervenţii de la un serviciu la altul pentru că a avut calificative bune şi de absurdul faptului că IPJ – o instituţie a statului – şi-a reparat o maşină la o altă instituţie a statului – ABA – şi acesta e, în opinia procurorilor, un act material de dare şi luare de mită.

Ligia VORO