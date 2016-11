Vasile Costea, avocatul lui Valentin Pescari, interviu la cald despre proces

Victoria în instanță și achitarea, prin hotărâre definitivă, a chestorului Valentin Pescari, judecat pentru presupuse fapte de corupție, i se datorează în mare parte avocatului târgumureșean Vasile Costea. Acesta a fost de acord să ne vorbească despre procesul clientului său, judecat ieri la Înalta Curte de Justiție și Casație (ÎCCJ), într-un scurt interviu telefonic. Vasile Costea este la această oră pe drumul de întoarcere de la Petroșani, unde a avut o altă cauză.

Rep.: S-a încheiat procesul, ce ne puteți spune despre soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție?

Vasile Costea: Am fost din primul moment alături de Valentin Pescari ca apărător, din prima faza de anchetă, de urmărire penală, cât și în primă instanță și în apel, la Înalta Curte. Din primul moment am spus că este un dosar care nu ar trebui să ajungă în instanță, e un dosar în care s-au interpretat greșit anumite probe și am crezut tot timpul în nevinovăția acestui om. Mă bucur că, până la urmă, trei judecători de la Înalta Curte au pronunțat o hotărâre absolut corectă și legală și consider că nu mai există nicio îndoială că Valentin Pescari este nevinovat. Păcat că a trebuit să treacă mai bine de 2 ani pentru ca un om să fie reabilitat din punct de vedere al unei fapte reținute. Dar e bine că cel puțin avem încredere că mai există și soluții corecte, prin care să se poată dovedi nevinovăția unui om. Mă bucur că am reușit ca avocat să aduc lumină în această cauză.

Rep.: Valentin Pescari a fost anchetat, judecat aproape trei ani de zile, așa cum ați afirmat și dvs., o hotărâre judecătorească poate să mai repare ceva din răul făcut față de un om?

Vasile Costea: Moral, niciodată, emoțional, de asemenea, niciodată, poate să repare în mintea opiniei publice și a celor din jurul lui care au crezut în el ca om. Oricum a fost afectat în ceea ce privește cariera, a fost afectat ca imagine, dar cred că o soluție de genul acesta e în măsură să îl aducă acolo unde ar fi trebuit să fie locul său, în rândul oamenilor profesioniști care și-au văzut de profesie și de funcția pe care a deținut-o.

Rep.: Se gândește Valentin Pescari să se adreseze CEDO?

Vasile Costea: Nu am discutat nimic despre acest aspect, era important să se lămurească din punct de vedere al căilor de atac.

Ligia VORO