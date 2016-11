Doru Oprişcan (PNL): “Sfaturile şi sugestiile primarilor, poate mai importante decât degetul liderului de grup parlamentar”

Preşedintele PNL Mureş, Doru Oprişcan, primul pe lista de candidaţi ai organizaţiei la Camera Deputaţilor, a declarat sâmbătă că în eventualitatea în care va ajunge în Parlament îi va avea consilieri pe primari iar sfaturile şi sugestiile acestora vor fi poate mai importante decât „degetul” liderului de grup.

“Consider că primarii sunt foarte importanţi, pentru că, oricât de muncitor şi de binevoitor ai fi, odată ajuns în Parlament pierzi contactul cu masa efectivă de oameni şi vectori mai importanţi decât primarii din judeţul pe care îl reprezinţi chiar nu există. Ei chiar trăiesc această realitate acolo jos şi sfaturile lor, consilierea şi sugestiile lor vor fi extrem de importante. Poate mai importante decât degetul liderului de grup. Nu pot să zic că nu am votat după cum a indicat degetul liderului de grup, dar nu am făcut-o întotdeauna. Cu atât mai puţin o voi face în acest mandat, cu atât mai mult cu cât am şi experienţă, am şi o conştiinţă – nu mă duc să votez legi fără să le citesc înainte şi nu cred că am nevoie de degetul liderului de grup ca să îmi dau votul, da sau nu”, a spus Oprişcan, la lansarea candidaţilor liberali de la Târgu Mureş.

El a adăugat că în plenul Legislativului e foarte greu ca un parlamentar să se opună unui proiect de lege propus de către formaţiunea sa, însă în dezbaterile din grup deputatul sau senatorul îşi poate impune punctul de vedere.

La Senat, din partea PNL Mureş candidează Ioan Cristian Chirteş, Ionela Daniela Balaş, Ilieş Ovidiu Tudor, Algehmy Maria, Coman Meluş Florian şi Colceriu Iosif Dan, iar la Camera Deputaţilor Mihai-Doru Oprişcan, Cristina-Mara Togănel, Nicu-Aurel Bumb, Ovidiu Moldovan, Ioan Şoprerean, Bianca Minodora Teth, Dan Dumitru Simion, Ioan Gabriel Gabor şi Ionuţ Cengher.

(Sursa: www.agerpres.ro)