Comunicat PRU Mureş în cazul Sergiu Aştelean: “PNL nu are dovezi în a-și susține poziția!”

Biroul de presă al Partidului România Unită (PRU) Mureş a remis un comunicat de presă referitor la Decizia nr. 25/19 noiembrie a Biroului Electoral de Circumscripţie Electorală nr. 28 Mureş care a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel pentru o presupusă infracţiune de corupere a alegătorilor comisă de Sergiu Aştelean, numărul 1 pe lista de candidaţi ai PRU Mureş pentru Camera Deputaţilor.

Redăm, în rândurile de mai jos, conţinutul integral al comunicatului de presă:

“Ca urmare a sesizării depuse de Partidul Național Liberal – Organizația Mureș la Biroul Electoral Județean, în ceea ce-l privește pe candidatul Partidului România Unită la Camera Deputaților, Sergiu Aștelean, suntem nevoiți să facem următoarele precizări:

– PNL îl acuză fără absolut niciun temei pe Sergiu Aștelean de săvârșirea infracțiunii de corupere a alegătorilor conform articolului 386 (1) din Codul Penal, pornind de la o simplă distribuire pe rețeaua de socializare Facebook de către candidatul nostru a unui eveniment organizat de PRU sub denumirea de „Black Friday”. Pentru a fi cât se poate de clari, în cadrul acestui program, membrii PRU cu posibilități financiare au ocazia de a le oferi telefoane mobile colegilor de partid care nu își pot permite așa ceva. Aceasta este strict o tombolă cu circuit închis, la care pot participa doar membrii partidului nostru. Mai mult decât atât, Sergiu Aștelean nu este inițiatorul/finanțatorul respectivului concurs și nu are vreo implicare, astfel considerăm că o banală postare pe Facebook nu are cum să facă obiectul unei infracțiuni, pe de o parte fiindcă actuala legislație nu prevede nimic în acest sens, iar pe de altă parte contul de pe care s-a postat este unul privat. Din nou, PNL nu are dovezi în a-și susține poziția!

– PRU constată că PNL a început o amplă campanie de denigrare a candidaților noștri, în stilul caracteristic la fiecare ciclu de alegeri, în lipsa unui program de guvernare fezabil și neavând argumente împotriva candidaților PRU Mureș care sunt în totalitate lipsiți de probleme de natură penală și nu sunt înconjurați de controverse. În fond, astfel de jocuri murdare erau de așteptat, în contextul în care PNL încearcă să deturneze atenția opiniei publice de la problemele din propria ogradă și încearcă fără sorți de izbândă să murdărească imaginea imaculată a candidaților noștri, cu scopul manipulării în masă a românilor. În ultima perioadă, Partidul România Unită a avut o creștere fulminantă în sondajele de opinie și a devenit o țintă, deoarece deranjează sistemul și partidele monopoliste profund corupte și lipsite de credibilitate.

Biroul de Presă PRU Mureș”