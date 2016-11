FOTO: Regal blues cu A.G. Weinberger & Vali „Sir Blues” Răcilă

Iubitorii blues-ului au avut parte vineri, 18 noiembrie la Reghin de un regal muzical pe scena „Acustic Live Festival” adus de A.G. Weinberger & Vali „Sir Blues” Răcilă, aflaţi în premieră pe o scenă în cadrul unui concert. Piesele au alternat fain frumos, pe cât de natural, pe atât de minunat, Vali „Sir Blues” Răcilă cu “Is that a monkey you got ?” (Jazz Gillum), “I’m crazy for my baby” (Willie Dixon) sau „The Memphis Blues” (W. C. Handy), replica fiind una pe măsură din partea lui A.G. Weinberger cu piese precum „God Bless the Child”( Billie Holiday), „Georgia on My Mind” (Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell) sau „Blowin in The Wind” (Bob Dylan). La final, cel cele două entităţi au devenit una singură, din care au ieşit alte bijuterii muzicale, printre care „Hey Joe” sau “Everyday I have the blues”. A fost o seară de neuitat pentru cei care au fost părtaşi la un moment de sinceritate adus de cei doi mari muzicieni care, deşi se cunosc de când lumea, nu au avut parte de un concert împreună pe aceeaşi scenă. Noroc cu organizatorii „Acustic Live Festival” care au făcut posibilă întâlnirea pe scenă a celor doi. „A fost foarte onorant pentru mine să fiu alături de Vali Răcilă pe aceeaşi scenă. Ceva s-a întâmplat acolo, ceva ce încă nu-mi explic. Am fost parte în parte, parcă era un râu în care te duci fără să şti unde te poartă curentul. Practic, nu te mai interesează unde ajungi, eşti în râu şi te duce valul, dar ai o încredere, nu te mai gândeşti dacă ajungi cu bine undeva, dacă eşti în pericol. Cam aşa a fost şi cu Vali Răcilă pe scenă. A fost pentru prima dată când am cântat împreună. Noi ne ştim de multă vreme, dar nu am apucat să cântăm împreună. Play listul pentru acest recital l-am stabilit pe loc, nu am avut absolut niciun plan stabilit dinainte, totul a fost pe moment. Sunt cele mai transpartente şi reale momente, când se deschid toate uşile, fără măşti, fără nimic preconceput. Ce a fost la acest concert este de fapt exact ceea ce suntem, dezbrăcaţi, goi, nudificaţi pe scenă”, ne-a declarat A. G. Weinberger.