Trofeul “Acustic Live Festival” adjudecat de clujenii de la Seven

“Acustic Live Festival” şi-a derulat la Reghin, în perioada 17-19 noiembrie cea de-a doua ediție, evenimentul artistic, marca Silvan Stâncel organizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Tineretului “George Enescu“ din Reghin, fiind singurul festival din România dedicat promovării chitarei și a muzicii acustice live. Festivalul a reunit 14 concurenţi, trupa New Wave din Alba Iulia, trupa Eclipse din Cluj Napoca, Ortace Adrian din Braşov, Florin Trofin din Oneşti, Marian Iancu Codreanu din Bucureşti, Nicador Casandruc din Cotuşca,Botoşani, Orlando Nedelcu din Braşov, Palfi George Octavian din Negreşti Oaş, Sergiu Chilat din Piacenza-Italia, Andras Varga din Cluj Napoca, trupa Trio 12, trupa Sonic Duo din Vaslui, trupa Barter din Bucureşti şi trupa Seven din Cluj Napoca, atenţi supravegheaţi de un juriu format din A.G. Weinberger (preşedinte), Alina Manole şi Silvan Stâncel. Festivalul a debutat joi, 17 noiembrie cu recitalurile susţinute de trupa Anotimpuri, Angela Măriașiu, Catsontheroof, Silvan Stâncel şi Nicu Alifantis, zilele de vineri şi sâmbătă fiind dedicate concurenţiilor, completaţi de recitalurile susţinute de A.G. Weinberger şi Vali Răcilă în seara de vineri, respectiv Alina Manole, Tudor Anghelescu şi Adrian Sărmășan în ultima seară a festivalului.

Instrumente “Hora” oferite câştigătorilor

Momentul mult aşteptat de concurenţi a fost cel al desemnării câştigătorilor, toţi concurenţii fiind răplătiţi cu o chitară oferită de sponsorul festivalului, SC Hora SA Reghin. Au primit aplauzele publicului Marian Iancu Codreanu (Bucureşti) -Premiul pentru debut artistic, Sergiu Chilat- Premiul publicului, Premiul pentru cea mai frumoasă compoziţie şi Premiul „Libris Braşov” special al juriului în valoare de 500 de lei , Trio 12 – Premiul pentru cea mai frumoasă voce şi interpretare vocală, şi Andras Varga – Premiul pentru cel mai bun chitarist şi Premiul pentru cea mai bună prezenţă scenică.

Reghin, capitala chitarei

Anunţarea Trofeului „Acustic Live Festival 2016 a fost prefaţată de salutul oficialităţilor, sponsorilor şi organizatorilor, care au subliniat reuşita unei noi ediţii a festivalului, dedicat promovării chitarei și muzicii acustice live de la Reghin.

„Sunt foarte măgulită că în municipiul Reghin s-a întâmplat acest eveniment datotită celor doi oameni minunaţi, Silvan Stăncel şi Marcel Naste, care s-au gândit să pună pe picioare acest proiect, iar noi să fim beneficiarii talentului artiştilor. Dacă în România se fac cele mai multe instrumente din Europa este normal ca aceşti concurenţi să fie prezenţi la Reghin la acest minunat festival. Sper că le-au plăcut cele trei zile petrecute în municipiul nostru. Suntem foarte încântaţi că au participat la acest eveniment” – Maria Precup, primarul municipiului Reghin. „Dacă suntem astăzi aici, într-un moment în care suntem presaţi de tot felul de griji, suntem pentru că iubim muzica, astfel suntem mai aproape de suflet. Mulţumesc tuturor pentru participarea la acest festival, pentru implicare şi organizare, în special celor doi creatori Marcel Naste şi Silvan Stâncel” – Nicolae Bâzgan, director general SC Hora SA Reghin. „Cred că nu se putea face un lucru mai inedit în Reghin, decât acela de a pune în valoare artişti şi aceste instrumente care ne-au făcut cunoscuţi peste hotare. Mă simt foarte onorat să am alături de mine prieteni adevăraţi, alături de care am reuşit organizarea şi desfăşurarea acestui festival. Cel mai important lucru este hrana sufletului nostru şi cred că în cele trei zile concurenţii ne-a oferit din preaplinul lor, au dăruit o parte din sufletul lor pentru noi, cei care am organizat festivalul, cât şi pentru publicul spectator sau telespectator” – Marcel Naste, directorul Casei de Cultură a Tineretului „George Enescu” din Reghin. „Mulţumesc organizatorilor că m-au invitat la acest festival. Le mulţumesc tuturor artiştilor care au susţinut un minirecital, nu doar o probă de concurs. Sunt legată sufleteşte de Reghin, prin faptulcă am două chitare pe care le iubesc, din mai multe pe care le plac. Sunt primele mele două chitare pe care le-am avut şi care sunt Hora Reghin 1969 şi 1977” – Alina Manole, membru al juriului.

„Este foarte greu să organizezi un festival, pentru că există foarte multe elemente necunoscute, există foarte multe dorinţe fireşti pe care e greu să le armonizezi. Dacă Marcel Naste nu ar fi existat, eu n-aş fi fost aici, dacă SC Hora SA nu ne-ar fi susţinut festivalul nu ar fi existat. Îmi doresc ca acest festival să devină unul internaţional, fapt pentru care dorim ca Primăria, Consiliul Local şi agenţii economici să ne susţină, poate să punem şi simbolic un bilet de intrare de 1 leu, astfel ca şi publicul să participle şi să ne ajute” – Silvan Stâncel, inițiatorul și directorul festivalului. „Poate avem cea mai inutilă meserie din lume, dar eu nu aş fi fost pe această scenă dacă răposata mea mamă nu mi-ar fi cumpărat în anul 1978 prima chitară de la magazinul „Muzica” din Bucureşti, care a costat 793 de lei. Era o chitară “Amarillo” fabricată la Reghin. Am mai multe chitare, dar un suntet mai cald ca la Amarillo nu am mai găsit la alte chitare. Acea chitară m-a dus pe un drum, pe o cale pe care nu o regret niciodată. Această cale mi-a oferit un lucru esenţial, şi anume existenţa. Mi-a oferit demnitatea vocaţiei, lucru pentru care vin la Reghin, la sursa demnităţii vocaţiei mele. Instrumentul fabricat aici la Reghin m-a convins să fiu ceea ce sunt” – A.G. Weinberger, preşedintele juriului.

Trupa Seven, câştigătorii Trofeului Acustic Live Festival 2016

La desemnarea câştigătorului trofeului Acustic Live Festival 2016, juriul a luat în calcul originalitatea, francheţea, determinarea, tupeul, puterea de convingere, elemente care sunt absolut necesare pentru reuşita în business-ul vulnerabilizator şi ticăloşit al show business-ului, după cum a precizat A.G. Weinberger, care a anunţat numele câştigătorului, trupa Seven din Cluj Napoca formată din Dudu Isabel, Dany Serrano şi Rareş Suciu,mai bogaţi cu 4.000 de lei, valoarea premiului oferit de organizatori. „Mulţumim organizatorilor care ne-au permis accesul în acest festival. Mulţumim tuturor celor care s-au ocupat de noi, de la cazare,masă, sunet, care a fost unul foarte mişto. Duceam dorul de astfel de festivaluri, să ne întâlnim cu mulţi artişti, să ne împrietenim. În ce priveşte industria muzicală de pe la noi, o temă aprofundată de A.G. Weinberger, îmi vine în mine un banc. Orbul şi surdul cântau la o nuntă, şi la un moment dat orbul îl întreabă pe surd : mai dansează lumea ? iar surdul răspunde : dar noi mai cântăm ?”, a spus Dudu Isabel, solistul trupei Seven.