VIDEO: Liberalii din Mureş mobilizaţi de Cristian Chirteş

Deputatul liberal Cristian Chirteş a condamnat joi, 19 noiembrie, alianţa PSD – UDMR constituită la nivelul Consiliului Judeţean Mureş după alegerile locale din 5 iunie 2016, considerată vinovată pentru situaţia actuală de la Aeroportul Internaţional “Transilvania” şi a făcut apel la mobilizarea alegătorilor de dreapta din judeţ pentru ca Partidul Naţional Liberal să devină principala forţă politică românească din Mureş.

“Nimic nu se poate obţine fără muncă”

În discursul său, susţinut cu ocazia lansării candidaţilor PNL Mureş la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, Cristian Chirteş a susţinut că voturile care merg spre alt partid sunt “voturile care vor ridica PSD-ul şi UDMR-ul atât în judeţul Mureş, cât şi la nivel naţional”.



“Astăzi asistăm la un dezinteres major pentru politică şi în acest moment devine vitală mobilizarea nucleelor dure ale partidului. Dragii mei, suntem astăzi o forţă în judeţul Mureş. Avem 32 de primari, avem 20 de viceprimari, avem 10 consilieri judeţeni, aproape 300 de consilieri locali, de oraşe şi municipii. De aceea vă cer să facem cu toţii un efort în aceste trei săptămâni care au mai rămas, şi să demonstrăm că suntem o forţă, că suntem principala putere politică românească la nivelul judeţului Mureş. Mergeţi în teritoriu, discutaţi cu rudele, cu prietenii, cu apropiaţii dumneavoastră, cu cetăţenii care v-au votat, şi arătaţi-le că aţi făcut şi lucruri bune, că am făcut lucruri bune împreună. Şi mai mult, cereţi membrilor noştri, simpatizanţi, membrilor de partid, o implicare în aceste trei săptămâni. Dragii mei, guvernarea ne aşteaptă, însă ea nu se poate obţine fără efortul nostru. Nimic nu se poate obţine fără muncă, iar noi, aici, trebuie să arătăm Bucureştiului că suntem o echipă puternică şi credibilă. În acest moment, trebuie să înţelegem atât noi, cât şi oamenii pe care îi reprezentaţi, că România are nevoie de oameni puternici, drepţi şi cinstiţi. La doi ani după ce Victor Ponta a devenit istorie în politica românească este momentul să mai facem un pas pentru a duce România înainte, cu oameni cinstiţi. În 2014, Iohannis l-a învins pe Ponta cu ajutorul Partidului Naţional Liberal. În 2016, Cioloş trebuie să îl învingă pe Dragnea, şi tot cu ajutorul Partidului Naţional Liberal şi asta o putem face doar noi, împreună”, a spus candidatul aflat pe locul 1 pe lista PNL Mureş pentru Senat.

Interes pentru apărarea pădurilor

De asemenea, Cristian Chirteş a făcut aluzie la alţi politicieni mureşeni care se erijează drept “unici apărători ai pădurilor mureşene”, transmiţând colegilor săi de partid să nu se lase păcăliţi de asemenea mesaje. “Au apărut politicieni care se declară unici apărători ai pădurilor judeţului Mureş. Le reamintesc acestora şi chiar ţin să precizez acest lucru, că încă din 2005, în calitate de director al Direcţiei Silvice Mureş, am susţinut şi am demonstrat diferenţa între tot ceea ce înseamnă o pradă de război şi ceea ce înseamnă confiscarea şi naţionalizarea pădurilor şi terenurilor agricole în judeţul Mureş. Am făcut-o instituţional, prin zeci şi sute de adrese, care există şi pot fi demonstrate, către toate instituţiile statului atât din judeţul Mureş cât şi la nivel naţional. De aceea vă rog să fiţi foarte atenţi la această capcană: sub masca naţionalismului se ascunde interesul personal al unora de a ajunge în Parlamentul României”, a afirmat Cristian Chirteş.

Alex TOTH