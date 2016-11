De la silogismul sacru la elegii de toamnă electorale

În mediul academic și nu numai, din dorința de a scoate in evidență consistența și importanța comunicării în spațiul public, s-a încercat o similitudine între comunicare și cuminecare , făra a se prejudicia, într-un fel, semantica si etimologia cuvântului, cu toate că, procesul de liber-schimb al vorbelor , intrinsec comunicării,se deosebește radical de descărcarea lăuntrică emoțională, ca în cazul cuminecării.

Probabil , că s-a pornit de la aserțiunea, potrivit căreia cuvântul, ca mijloc de comunicare între oameni, are și o anumită doza de sacralitate.

Domeniul de definiție al sacralitații, ca atribut al cuvântului, nu poate fi decât Dumnezeu, care, printr-o logică celestă, conform Evangheliei după Ioan, a spus :la inceput a fost cuvântul și cuvântul este Dumnezeu și Dumnezeu este cuvântul.

Ca o chintesență a acestui silogism, să nu-i spunem concluzie (ar fi o apreciere vulgară in acest context), cuvântul întrupat a fost Isus, fiul lui Dumnezeu.

Pornind de la acest silogism cu valoare de adevăr absolut și relaționându-l cu comunicarea din spațiul public, mai ales cea din campaniile electorale, ajungem ușor la concluzia, de data asta pământeană, terestră, că acele cuvinte pe care le rostesc majoritatea politicienilor nu au nimic comun cu adevarul , etica si moralitatea conținutului lor si, cu atât mai mult, nu promoveaza doctrine si ideologii, care sa-i deosebeasca între ei.Se spune că omul a descoperit limbajul ca să-și ascundă gândurile.

Diferența specifică, doctrinară si ideologică, ar trebui transpusă in programe politice, care, in final să fie transformate de aleși in politici publice, iar genul proxim ar trebui identificat in sinceritatea comunicării si in verosimilitatea și moralitatea ideilor exprimate.

De fapt, comunitatea politică , de-alungul anilor, ne-a demonstrat din plin, că s-a transformat într-o comunitate obscură, care, de fapt, are un singur obiectiv: PUTEREA. Și nu orice putere.Cred ca majoritatea politicienilor nostri (dupa cum au si demonstrat in legislatura care tocmai se încheie)au preferat mai mult un gen de putere care sa-i avantajeze si anume, PUTEREA UTILITARĂ, a cărei deviză o găsim in sintagma îți dau, ca sa-mi dai,ignorând cu buna știință PUTEREA BAZATA PE PRINCIPII, adică o putere etică.

Făcând o scurtă incursiune în istorie, in zorii democrației, putem observa foarte limpede că drepturile naturale ale omului au fost cedate voluntar unei asociații cu scop moral pentru ca el, OMUL, să-și poata apăra valorile fundamentale: viața, libertatea, proprietatea, familia , etc.

Consider ca este o iluzie faptul că timpul, ca și categorie fizico-filozofică trece. Timpul este același și a fost același și in perioada marilor gânditori antici. Se schimbă numai mediul înconjurător care da impresia de scurgere a timpului.

Așa că, politicienii nostri ar trebui sa abandoneze lupta cu timpul, cu vremurile, ci ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru schimbarea mediului ambiental, al stărilor si lucrurilor ce ne inconjoară.

Este foarte simplu să identificăm actori politici, fie ei și formațiuni politice, care, deși se recomandă a face parte dintr-o ideologie sau doctrină politică , să nu aibă nimic în congruență cu subiectul pe care vrea sa-l abordeze in campania electorală.

Cuvintele politicienilor noastri nu au o incărcătură științifică menită să se identifice cu o anumită doctrină, ci, unii dintre ei, au un comportament electoral lipsit de orice cultură politică , neștiind să disemineze în fața alegătorilor cu claritate și adevăr valori politice, care să-i facă credibili in fața cetățenilor. Este vorba totuși de alegeri parlamentare unde partidele politice ar trebui să arunce in lupta politică oameni de o certă valoare intelectuală si morală, cunoscuți in arealul lor social și comunitar ca cetățeni demni de a fi promovați in forul legislativ al țării.

În comunicarea publică există o butadă pe care cred că au imbrățișat-o și o îmbrățișează si in continuare politicienii nostri potrivit căreia a promite este o virtut , iar a te ține de cuvânt este o prostie!Această formulă alegorică, din păcate, a intrat in circuitul sanguin al aleșilor nostri si se află într-o disonanță cognitivă flagrantă cu acel principiu platonian potrivit căruia fiecare cetățean trebuie să facă doar acele lucruri pentru care a fost pregătit , sau, mai pe romăneșe ,omul potrivit la locul potrivit.

Parlamentarii nostri, deși unii dintre ei au o solidă cultură politică, practică in spațiul public un discurs incoerent din punct de vedere logic pe de o parte, iar pe de altă parte discursul lor politic nu este de masă, ca efect al organizării sociale democratice, ci mai degrabă este un discurs stereotip, plictisitor si de multe ori manipulatoriu, bazat pe promisiuni gratuite si nefundamentate științific si economic, atribute care ne situează mai degrabă intr-o democrație extremă, în proximitatea anarhiei.

Este de notorietate faptul că, în anii electorali există o anumită vânzoleală politică ,amestecată cu promovarea în rândul electoratului a unor idei politice maniheiste , de genul partide bune si partide rele, politicieni buni si politicieni răi, programe bune si programe populiste etc.,inducându-se confuzie cu bună știință in rândul cetațenilor, astfel încât alegătorul să nu mai știe al cărui cetățean este și cu cine sau pentru cine votează: este cetatean al statului, este cetatean european sau cetățean al statului global?

Mai nou, se poate observa cu ușurință că discursul politicienilor de imagine ai actorilor politici participanti la alegeri, are la bază o altă retorică și anume relaționează binele comun cu efectele benefice ale globalizării astfel încât, să dea bine și din punct de vedere doctrinar , cât mai ales ideologic.Pentru necunoscători, sublinez faptul că doctrina este discurs, iar ideologia este analiză, mai concret, ideologia este genul, iar doctrina este specia.

Mergând cu analiza mai departe, subliniez ca ar fi incorect din partea mea, ca cetățean, sa nu aduc in discuție unele merite incontestabile ale parlamentarilor nostri mureșeni in legislația care tocmai se incheie. Nu voi da nume, pentru a nu aduce prejudicii imaginii altora, dar pe retină mi-au ramas figuri de parlamentari, e drept, foarte puțini, din tot spectrul politic, cu care ne putem mândri. Ma bucur să constat, că pe actualele liste ale formațiunilor politice se regasc cei de care am facut vorbire si, aceeasi bucurie o am de asemenea, când văd propuneri noi de parlamentari, pentru care am un deosebit respect, deoarece pe unii îi cunosc.

Cred in continuare că actorii nostri politici vor avea un discurs in actuala campanie electorală, care să se situeze la concurența așteptărilor alegătorilor, un discurs bazat pe sinceritatea comunicării și adevăr, pe respect și nu pe toleranță, un discurs al carui subiect să fie focusat spre de ceva și nu despre ceva. Cu alte cuvinte, sa nu fie presărat cu lucruri vagi, ci sa conțină lucruri pragmatice, necesare si utile românilor.

Jurist Iulian BADEA,

Primăria comunei Nadeş