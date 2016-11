Răţoiul Adalbert a poposit la Reghin, adus de Alina Manole

Printre oaspeţii celei de-a doua ediţii “Acustic Live Festival”, desfăşurat la Reghin în perioada 17-19 noiembrie, s-a numărat şi Alina Manole, prezentă atât în calitate de membru al juriului, solist dar şi de autor de poveşti pentru copii, prilej cu care şi-a lansat volumul “Aventurile răţoiului Adalbert”.

“Nu credeam că după păcatele despre care cânt, de la amanţii şi păcătoşeniile cântate am ajuns să scriu o carte de poveşti pentru copii şi pentru copii undercover, adică pentru adulţi. În carte, răţoiul nu vrea să iasă din ou la început, apoi ajunge să cunoască lumea exterioară. Constată faptul că, atunci când este emoţionat, gândeşte cu voce tare, iar când visează urcă până la nori şi vorbeşte cu ei. Este o capacitate absolut specială a răţoilor. Acolo sus pe nori, are dialoguri foarte interesante cu Nor-cel-mic, Nor-cel-Ciudat și Nor-cel-Bătrân. Răţoiul Adalbert are o soră verde, motivul acesta regăsindu-se şi în muzica pe care o am, soră care are o istorie specială deoarece nu poţi fi verde verde fără motiv. De asemenea, răţoiul Adalbert are încă doi fraţi, o mamă foarte “cool”, în blugi şi cu o mentalitate foarte modernă. La un moment dat apare şi un personaj negativ. Nu voi spune mai multe despre el, dar se întâmplă nişte lucruri pe care le veţi descoperi citind cartea”, a declarat Alina Manole.

Răţoiul Adalbert are toate şansele să-şi continuie aventurile, după cum afirmă chiar autoarea, spre deliciul celor care deja au citit cartea. “Sunt obişnuită să interacţionez cu adulţii. Fiecare poveste a lui de viaţă e povestea lui de iubire. De când am scos cartea, am interacţionat foarte mult cu copii şi nu am crezut niciodată că poate să vină o asemenea energie din partea unor suflete atât de mari, închise în nişte corpuri atât de mici. Este o lume complet nouă şi mă bucur că am avut ocazia, cerul probabil că m-a iubit un pic, să fac toată jucăria aceasta. Pe ultima pagină din carte scria va urma, deja am primit întrebări despre când mai scriu o poveste, despre ce mai face Adalbert în continuare. Am rostit asta cu vocea celor care au citit cartea şi sper ca la un moment dat să existe şi o continuare pentru aceste jucării”, a spus autoarea cărţii “Aventurile răţoiului Adalbert”.

“3 a.m.”, cel mai nou produs Alina Manole

A doua bucurie adusă publicului reghinean a fost albumul “Fericirea de Luni”, al treilea semnat Alina Manole, printre puţinele exemplare rămase putând fi achiziţionate cu ocazia “Acustic Live Festival”. “Albumul “Fericirea de Luni” a apărut în anul 2014 şi acum mă bucur să-l pot lansa şi la Reghin. Ce de-al doilea lui tiraj s-a epuizat, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul celorlalte albume, “Luna pătrată”, apărut în 2009, şi “Dragoste în trei”, apărut în 2011. Pentru a rezolva această problemă, la finalul lunii noiembrie, pe 27, voi lansa o colecţie care se numeşte “3 a.m.” cu cele trei discuri cuprinse într-un CD box care arată foarte simpatic şi care evident are acel logo de lună, acel pătrăţel cu nişte dungi dedesubt, ceea ce semnifică luna pătrată”, a declarat Alina Manole.