Dezbatere despre Balcani, la American Corner

Departamentul de Istorie și Relații Internaționale din cadrul Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Mureş organizează sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 12.00, în incinta American Corner, o masă rotundă cu tema „Balcani, din nou sub asediu? De la problema Kosovo la ruta migraților”.

Perspectivă jurnalistică și academică asupra unei regiuni

Dezbaterea va fi moderată de lector univ. dr. Mihaela Boloş, directorul Departamentului Istorie şi Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş şi îi va avea ca invitaţi speciali pe Călin Neacşu – jurnalist Agence France Press, fost director AFP Balcani (Belgrad) şi Miruna Troncotă – lector la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti, specializată pe problema integrării europene a Balcanilor de Vest. “Pe scena mediatică a Românei curg informații despre părți îndepărtate ale lumii: China, SUA, Bruxelles, Londra, dar ce se întâmplă lângă gardul nostru tindem să ignorăm până când realitatea ne lovește. Marile puteri sunt importante în orice conformație politică internațională, dar totodată sunt foarte importante și statele din regiunea. Extinderea guvernelor liberale, repoziționarea Rusiei, statutul Kosovo, migranții și problemele generate de ei la nivel statal sau regional ridică semne de întrebare serioase. Cei doi invitați vor completa două fațete ale aceleiași monede: perspectiva jurnalistică și cea academică asupra unei regiuni, asupra unui status-quo, asupra unor metamorfoze politice naționale și regionale”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, lector univ. dr. Mihaela Boloş.

Invitaţi de valoare

De asemenea, moderatoarea mesei rotunde de la American Corner a apreciat în termeni pozitivi cunoştinţele deosebite ale acestora în ceea ce privește regiunea balcanică sub aspect diplomatic, politic și social. „Cei doi invitați activează în două sfere diferite, unul fiind jurnalist, iar celălalt cadru didactic universitar și cercetător”, a subliniat lector univ. dr. Mihaela Boloş.

Astfel, Călin Neacșu, este absolvent al Institutului Politehnic din București și lucrează din 1990 și până în prezent pentru prestigioasa agenție internațională de presă Agence France-Presse (AFP).

Jurnalismul l-a purtat în mod constant, în calitate de corespondent de război, din România în Balcani, conflictele din Kosovo și Macedonia, bombardamentele NATO împotriva Serbiei, dar lista este mult mai lungă, în spațiul fostei Uniuni Sovietice – conflictul din Moldova din 1990-1991, și cel din Georgia (2008) precum şi în Orientul Mijlociu unde a acoperit «a doua Intifada» în Israel și în Teritoriile palestiniene (Cisiordania și banda Gaza). Între 2003 și 2010 a fost directorul biroului AFP pentru Croaţia și Bosnia-Herțegovina, iar ulterior a primit la Paris, la cartierul general al AFP, postul de redactor șef adjunct. Din 2012 și până în primăvara lui 2016 a condus biroul AFP pentru Balcanii de Vest (Serbia/Kosovo, Bosnia, Macedonia, Croaţia, Muntenegru şi Albania), cu sediul la Belgrad.

Miruna Troncotă este lector universitar și cercetătoare postdoctorală în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană din SNSPA, București, specializată pe problema integrării europene a Balcanilor de Vest. În 2014 a publicat studiul „Bosnia and Herzegovina – a critical case study of Europeanization” la editura Tritonic, parte a cercetării sale doctorale. A efectuat stagii de cercetare în Graz, Berlin, Ljubljana, Sarajevo, Varșovia, Prishtina și a participat la numeroase conferințe academice internaționale. În prezent, lucrează la un proiect de cercetare despre statalitatea contestată a Kosovo și impactul asupra stabilității regionale, finanțat de Kosovo Foundation for Open Society, sub coordonarea profesorului universitar Agon Demjaha (Universitatea din Tetovo, Macedonia).

Alex TOTH