Părinţii şi elevii, invitaţi la Târgul de Arte şi Meserii

Primăria municipiului Târgu-Mureş cu Universitatea Cultural – Ştiinţifică, Inspectoratul Școlar Județean Mureș şi Liceul Vocaţional Pedagogic „Mihai Eminescu” organizează începând de miercuri, 23 noiembrie, până vineri, 25 noiembrie, în Cetatea medievală din Târgu-Mureş, cea de-a treia ediţie a Târgului de Arte şi Meserii.

Tematica acestei ediţii, la care vor participa 12 instituţii de învăţământ, care îşi vor expune oferta educaţională, va fi întreţinere şi înfrumuseţare corporală, sănătate, nutriţie şi sport, iar programul de vizitare va fi zilnic, între orele 9.00 – 17.00.

„Oraşul are nevoie de profesionişti”

Prima ediţie a Târgului de Arte şi Meserii a avut loc în luna mai a acestui an, a avut ca tematică mecanica auto, s-a bucurat de participarea a circa 10.000 de persoane, succesul acestuia determinând autorităţile locale să îşi propună transformarea lui într-un eveniment etalon pentru municipiul Târgu-Mureş, obiectiv subliniat frecvent de primarul Dorin Florea. „Târgul de Arte şi Meserii devine o tradiție la Târgu-Mureș. Oraşul are nevoie de profesionişti, formaţi pentru meserii care se regăsesc pe piaţa muncii. De aceea, invit părinţii să vină la acest târg şi să privească cu responsabilitate alegerile pe care le fac copiii lor pentru viitor. Ne-am săturat de generaţii cu diplome cumpărate care îngroaşă rândul şomerilor sau al angajaţilor necalificaţi, acum e rândul profesioniştilor. Faptul că Târgul se află la a treia ediţie, dovedeşte că şcolile au oferte serioase, iar târgumureşenii sunt interesaţi”, a declarat primarul municipiului Târgu-Mureş.

