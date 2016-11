ASA – Viitorul deschide seria de 11 zile de fotbal în Liga I

Începând de vineri, 25 noiembrie, până luni, 5 decembrie, Liga I de fotbal își va disputa zilnic cel puțin o partidă, cu 21 de jocuri în 11 zile. În deschiderea acestui nou maraton de trei etape va avea loc întâlnirea dintre ASA Târgu-Mureș și Viitorul Constanța, care se va disputa vineri, 25 noiembrie, de la ora 18.00, partidă din cadrul etapei a XVII-a. După pauza cauzată de întâlnirea reprezentativei României cu Polonia, cele două au reluat campionatul cu câte un meci încheiat la egalitate. Viitorul a obținut această a treia remiză a sezonului pe teren propriu, 1-1 cu Gaz Metan Mediaș, dar se menține pe locurile de play off, la egalitate de puncte cu echipa din Mediaș, aflată pe treapta a treia a podiumului. Tot la al treilea rezultat de egalitate se află și ASA și punctul a fost obținut în deplasare, 0-0 la CSM Poli Iași, dar mureșenii au obținut abia al 9-lea punct, ajungând la „cota 3” din cauza celor 6 de penalizare. Sunt evidente în aceste condiții care sunt obiectivele celor două echipe în acest sezon. Dacă Viitorul are șanse mari de a se menține pe unul din primele șase locuri, echipa lui Dan Alexa va avea mari dificultăți de a-și menține șansele de salvare de la retrogradare.

Al treilea sezon poate fi și ultimul

Cele două echipe s-au întâlnit pentru prima dată în toamna anului 2011, în „16”-imile Cupei României, la Târgu-Mureş, când niciuna dintre cele două echipe nu era interesată de competiţie. FCM pe atunci a învins cu 1-0, cu un gol al „veteranului” Ilyes încă în debutul partidei, în faţa unei echipe practic de juniori. FCM retrograda însă la finalul sezonului Ligii I, iar Viitorul era în Liga II și promova în premieră.

S-au revăzut în toamna lui 2014, când mureșenii reveneau pe prima scenă sub denumirea de ASA. La prima confruntare, în partida din turul campionatului, au încheiat 0-0 un meci în care ASA a stat în defensivă în prima parte şi a dominat fără folos în partea a doua. A fost una dintre cele mai slabe partide ale mureşenilor, chiar dacă s-au întors acasă cu un punct de pe terenul sintetic de la Chiajna, acolo unde evolua formația care a revenit totuși nu la Constanța, ci la Ovidiu, unde își are sediul echipa lui Gică Hagi. În retur, la Târgu-Mureș ASA s-a impus cu un categoric 6-1 și avea să lupte până în ultimele minute ale ediției pentru titlu.

În ediția trecută s-au întâlnit de patru ori, fiind prima cu play off. Cu loturi mult schimbate, dobrogenii au profitat de oboseala mureșenilor care veneau direct după o temperată euforie în urma victoriei cu 2-1 de la Saint Etienne în Europa League. ASA a repetat „isprava” din urmă cu un an cu o evoluție și mai slabă, cedând cu 0-1. Returul s-a încheiat 2-2, dar s-a jucat pe Cluj Arena, cu ASA gazdă. Ambele au ajuns în play off, dar cu ASA în derivă, lucru care nu s-a schimbat nici până la ora actuală. În play off mureșenii au obținut doar trei puncte din trei remize, dintre care una în extremis, pe teren propriu, cu Viitorul, la o greșeală copilărească a portarului. ASA a evoluat cu un lot decimat de suspendări și accidentări. În retur situația a fost una și mai critică în tabăra ASA. Forțați de împrejurări, cu o echipă abia adunată, cu mulți debutanți veniți de la echipa a doua și de la juniori, Viitorul „a întors” acel 6-1 din urmă cu un an.

Situația nu s-a schimbat la cele două echipe în actualul campionat și Viitorul a învins în tur cu 3-1.

Bilanțul este așadar, fără partida din Cupa României, de o victorie a ASA, trei remize și trei victorii ale dobrogenilor, golaveraj 11-14.

Viitorul lui Gheorghe Hagi este favorită la obținerea celor 3 puncte, dar ASA a dovedit în unele partide că se poate mobiliza.

Clasamentul

Steaua București 16 10 3 3 22-11 33 CS U Craiova 16 9 3 4 23-16 30 Gaz Metan Mediaș 16 7 6 3 21-17 27 Viitorul Constanța 16 8 3 5 19-17 27 CFR Cluj 16 9 5 2 28-12 26* Dinamo București 16 6 5 5 26-19 23 FC Botoșani 16 7 2 7 23-17 23 FC Voluntari 16 6 3 7 22-22 21 Pandurii Tg. Jiu 16 5 5 6 17-20 20 Astra Giurgiu 16 5 5 6 16-20 20 Concordia Chiajna 16 4 4 8 8-18 16 Poli Iași 16 3 4 9 13-19 13 ASA Tg. Mureș 16 2 3 11 12-29 3* ACS Poli Timișoara 16 4 3 9 16-29 1**

* Echipe penalizate cu 6 puncte

** Echipă penalizată cu 14 puncte

Programul etapei a XVII-a

Vineri, 25 noiembrie ora (în tur)

ASA Târgu Mureș – Viitorul Constanța 18.00 (1-3)

Poli Iași – CS U Craiova 20.30 (0-2)

Sâmbătă, 26 noiembrie

Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna 18.00 (0-1)

FC Voluntari – Dinamo București 20.30 (1-3)

Duminică, 27 noiembrie

Poli Timișoara – Astra Giurgiu 18.00 (1-3)

Steaua București – FC Botoșani 20.30 (2-0)

Luni, 28 noiembrie

CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 20.30 (1-1)