Fruntaşii cadastrărilor din Mureş

Monitorul Oficial al României a publicat, recent, ordinul privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş.

Ordinul este semnat de Radu Codruţ Ştefănescu, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, iar lista unităţilor administrativ-teritoriale care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este următoarea: Râciu (24 de sectoare cadastrale), Batoş (23 de sectoare cadastrale), Suseni (17 sectoare cadastrale), Zau de Câmpie (15 sectoare cadastrale), Sărmaşu (5 sectoare cadastrale), Mica (4 sectoare cadastrale), Neaua (4 sectoare cadastrale), Chiheru de Jos (3 sectoare cadastrale), Nadeş (3 sectoare cadastrale), Pănet (3 sectoare cadastrale), Vătava (3 sectoare cadastrale) şi Crăciuneşti (2 sectoare cadastrale).

Ioan Vasu: „Cadastrul e cel mai important lucru”

Recunoscut pentru perseverenţa cu care a demarat procesul cadastrării în comuna Râciu, primarul acestei localităţi, Ioan Vasu, a mărturisit că singurul secret al reuşitei este interesul constant pentru rezolvarea problemelor comunităţii. „Nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar eu cadastrul l-am început încă de când am conceput bugetul pentru 2016 am alocat, prin Hotărâre de Consiliu Local, suma de 3 miliarde de lei vechi pentru cadastru. Pentru mine, şi pentru orice primar, cadastrul este cel mai important lucru dintr-o unitate administrativ-teritorială. Adică, având cadastru bine pus la punct şi problema terenurilor se rezolvă. Marii noştri conducători nu au reuşit ca în 26 de ani să pună boii înaintea carului şi nu invers. Ei sunt foarte interesaţi să nu dea înapoi terenurile decât atunci când vor ei, au început cu împroprietărirea şi nu cu reîmproprietărirea celor care au avut drept. În momentul în care am simţit că se dau bani de la bugetul central pentru cadastru, eu m-am apucat de lucru şi atunci când s-a demarat aveam deja peste 1.000 de parcele făcute. Acesta este secretul, eu vreau ca şi acele 7.460 de hectare de pământ ale comunei Râciu să fie aşa cum trebuie pe cadastru”, a declarat edilul şef al comunei Râciu. „Într-o săptămână am fost în trei sate, colegii mei din Primărie au depus şi ei un efort considerabil, plus un domn venit de la Reghin. Aşadar, nu este nicio problemă să respectăm legea achiziţiei publice, să respectăm şi termenele, să facem şi muncă bună”, a completat Ioan Vasu.

De asemenea, primarul comunei Râciu s-a declarat împotriva reportării în anul 2017 a sumelor rămase necheltuite în acest an, apreciind că astfel sunt dezavantajaţi primarii care şi-au făcut treaba în ceea ce priveşte cadastrarea. „Ce nu este corect e că ţi-au spus că ai 30 şi ceva de mii de euro şi în două luni să în cheltui. Am înţeles că s-a revenit în Camera Deputaţilor cu un proiect care prevede că dacă banii nu sunt consumaţi în decursul anului 2016, ei se vor aloca pentru 2017, lucru care după mine nu e corect. Mie, care deja am început, nu-mi mai dai în 2017, dar îi dai celui care i-a fost poate lene să înceapă”, a precizat Ioan Vasu.

Cine sunt primarii celor 12 localităţi

Localitate Primar

Batoş Dumitru Cotoi

Chiheru de Jos Eremia Pop

Crăciuneşti Ferenczi Gyorgyi

Mica Szekely Ladislau

Nadeş Ivan Erhardt Laszlo

Neaua Grigore Dominic Vereş

Pănet Bodo Elod Barna

Râciu Ioan Vasu

Sărmaşu Ioan Mocean

Suseni Mircea Mariş

Vătava Zaharie Şular

Zau de Câmpie Alexandru Iurian

Alex TOTH