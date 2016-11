Prefectul Lucian Goga, despre numirea în funcția de inspector şcolar general al ISJ Mureş a Nadiei Rață

Prefectul judeţului Mureş, Lucian Goga, a transmis miercuri, 23 noiembrie, în şedinţa Colegiului Prefectural Mureş, că Instituţia Prefectului – Județul Mureș își manifestă sprijinul față de prof. dr. Nadia Rață odată cu numirea acesteia în funcția de inspector şcolar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Mureș, afirmând totodată că dorește o colaborare bună între Instituția Prefectului și ISJ Mureș. De altfel, prefectul județului Mureș s-a declarat mulțumit de colaborarea Instituţiei Prefectului cu instituțiile deconcentrate.

„Doamna Nadia Rață este noul inspector general școlar și îi dorim succes în activitate, o asigurăm de sprijinul nostru și așteptăm de la dânsa aceeași colaborare. Trebuie să vă spun că în decursul acestui an am avut privilegiul să am contact foarte des cu Colegiile din țară, am fost și în alte Prefecturi din țară și am ajuns la concluzia că în județul Mureș colaborarea între Instituția Prefectului și instituțiile deconcentrate și nu numai este foarte bună. De asemenea, colaborarea între instituțiile deconcentrate este bună și așa va trebui să rămână, pentru că este așa normal, să colaborăm foarte bine, să venim în sprijinul cetățeanului”, a transmis Lucian Goga.

Reamintim că Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a transmis marți, 22 noiembrie, ordinul de numire în funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Mureș pentru prof. dr. Nadia Rață, titular la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș/Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureș şi consilier judeţean.