Primarul Dorin Florea: „Mi-e teamă că am ajuns la un nivel de blazare fără precedent”

Primarul municipiului Tîrgu Mureș, Dorin Florea, își exprimă îngrijorarea față de atitudinea pe care o au „cei care răspund de destinele acestei ţări” în ceea ce privește proiectele majore ale țării. Iată ce mesaj a transmis târgumureșenilor primarul Dorin Florea. „Din păcate niciun proiect major nu este tratat cu seriozitate de către cei care răspund de destinele acestei ţări. De mai bine de şase ani susţin că ar trebui unificarea municipiului Tîrgu Mureş cu cele 8 localităţi limitrofe pentru a creşte puterea acestei zone şi pentru a putea dezvolta proiecte care să scoată oraşul nostru din izolare. Am propus de nenumărate ori o legătură rapidă Tîrgu Mureş-Ungheni-Aeroport. Nu s-a vrut. Am propus înfiinţarea unei linii rapide de transport feroviar pe ruta Tîrgu Mureş-Reghin-Războieni, un proiect care ar fi putut fi atractiv şi pentru Bistriţa sau Sibiu.

Am văzut în schimb că drumul de legătură dintre Tîrgu Mureş şi Reghin, pe lângă faptul că a durat prea mult până la finalizare, a fost realizat într-un mod ineficient pentru cei care tranzitează această rută.

În toţi aceşti ani, deşi eu am tot vorbit despre importanţa acestor proiecte, nu am văzut altceva decât cârcotaşi al căror scop nu a fost altul decât să se opună fără nicio jenă. Oare ce se doreşte cu acest oraş? Înfiinţarea unui Spitalul Regional la Tîrgu Mureş se pare că nu mai este în planurile celor care conduc România.

Nici măcar acum nu ar fi târziu să se întindă mâna celor de la Cluj sau Sibiu pentru o colaborare în privinţa transformării Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş într-un aeroport cargo. Am rămâne şi noi pe harta României. Mi-e teamă că am ajuns la un nivel de blazare fără precedent, iar societatea nu mai reacţionează la aceste greşeli. Eu voi vorbi în continuare şi voi aduce în atenţia tîrgumureşenilor toate aceste lucruri care au frânat dezvoltarea oraşului”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul Dorin Florea.