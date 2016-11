Gastroenterolog renumit din SUA, la Centrul Medical „Lotus Life”

Doctorul Moen Khashab, renumit medic din Statele Unite ale Americii, directorul Departamentului de Endoscopie Terapeutică din cadrul Johns Hopkins Hospital Baltimore, s-a aflat marți, 22 noiembrie, în vizită la Centrul Medical „Lotus Life” din Târgu-Mureș. Acesta a venit la invitația dr. Carmen Nicolau, fondatorul „Lotus Life”, care a dorit să-i prezinte modul în care se desfășoară activitatea medicală la clinică, dar și proiectele de dezvoltare pentru perioada următoare.

Johns Hopkins Hospital din Baltimore este un renumit centru medical care s-a situat în ultimii 21 de ani pe primul loc într-un top al celor mai bune spitale de stat și clinici medicale private din SUA. Dr. Moen Khashab se află pentru prima oară în România, iar în această săptămână participă la a VIII-a ediție a Workshop-ului de Endoscopie Digestivă de la Cluj-Napoca, la care iau parte cei mai cunoscuți și apreciați specialiști în domeniu la nivel mondial. Manifestarea științifică, coordonată de către reputatul profesor doctor Marcel Tanțău, promite un „recital de intervenții endoscopice” și prezentări de înaltă ținută științifică.

„Mă aflu pentru prima oară în România și am venit la invitația profesorului doctor Marcel Tanțău, pentru a participa la ediția a VIII-a a Workshop-ului de Endoscopie Digestivă. Pe profesorul Marcel Tanțău l-am cunoscut anul trecut, la un congres în SUA. Suntem pasionați de endoscopie și astfel m-a invitat să particip la Workshop-ul pe care îl organizează la Cluj-Napoca an de an. În cadrul manifestării, voi avea o prezentare referitoare la noutățile și progresele din domeniu, dar și o demonstrație transmisă live a tehnicii POEM, alături de profesorul Marcel Tanțău, care este singurul care efectuează acest tip de intervenții endoscopice în România. În urmă cu câteva zile, dr. Carmen Nicolau a vizitat Johns Hopkins Hospital, așadar a avut ocazia de a vedea cum ne desfășurăm noi activitatea. La rândul ei, m-a invitat să vizitez Centrul Medical Lotus Life și am acceptat cu bucurie. Este o gazdă bună, o prietenă bună și un ghid perfect.”, a declarat dr. Moen Khashab.

Prima impresie despre România

Dr. Moen Khashab susține că prima impresie legată de țara noastră este una cât se poate de bună. A remarcat că românii sunt oameni calzi și ospitalieri, care l-au întâmpinat cu zâmbetul pe buze. „Călătoresc foarte mult și îmi place lucrul acesta. Anul trecut, spre exemplu, am călătorit 70 de zile în diferite colțuri ale lumii. Îmi place să cunosc țări și oameni, să experimentez lucruri noi. Am vizitat Clujul, Târgu Mureșul, Sighișoara, Castelul Pelișor și Bucureștiul, cu obiectivele turistice din aceste orașe, inclusiv universitățile de medicină și farmacie. Apreciez eforturile făcute pentru ca eu să mă simt bine în România”, a transmis dr. Moen Khashab.

Nicolau: „Vizita dr. Khashab e o bucurie pentru noi!”

Dr. Carmen Nicolau ne-a spus că a vizitat recent Johns Hopkins Hospital și a fost foarte impresionată de felul în care se desfășoară acolo activitatea medicală. „Am bucuria să anunț că suntem foarte aproape de colegii din Cluj-Napoca, care organizează de mai mulți ani un Workshop de Endoscopie Digestivă de foarte înalt nivel științific și profesional, cu invitați internaționali, iar printre acești invitați se numără și prietenii noștri de la Johns Hopkins Hospital, pe care i-am cunoscut în urmă cu 8 ani și pe care i-am vizitat, am participat de-a lungul anilor la lucrările și workshop-urile lor. E o mare reușită că un reputat specialist precum dr. Moen Khashab a acceptat să ne viziteze și la Târgu Mureș. Eu sunt încântată că împreună putem face lucruri pentru țara noastră, să promovăm activitatea noastră medicală dincolo de granițele României, la un nivel atât de înalt”, a declarat dr. Carmen Nicolau.