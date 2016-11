Seminar K1 cu Ionuţ Iftimoaie, la Reghin

Iubitorii sporturilor de contact din Reghin au parte de un oaspete special, Campionul Mondial Super Combat la categoria Super Cruiser (-95 kg) Ionuţ Iftimoaie, care va susţine vineri, 25 noiembrie un seminat K1 la Sala de Sport a Gimnaziului “Florea Bogdan” începând cu ora 17:00. Evenimentul este organizat de Academia de Arte Marţiale – Clubul Sportiv David Reghin condus de Alin Suciu, cel care a făcut posibilă venirea marelui campion la Reghin, şi se adresează tuturor, indiferent de vârstă, băieţi şi fete care vor să înveţe din experienţa unui Campion Mondial, preţul de intrare fiind de 30 de lei. “De-a lungul timpului m-am antrenat cu anumiţi luptători, precum Ionuţ Iftimoaie şi m-am gândit să fac şi eu un seminar la Reghin, pentru iubitorii acestui sport, care au acum posibilitatea să primească informaţii de la cea mai sigură sursă, mai exact de la un Campion Mondial. Aşa se face că l-am invitat pe Ionuţ Iftimoaie la Reghin, răspunsul a fost favorabil din partea lui, lucru care ne bucură nespus. Va fi practic un antrenament condus de Ionuţ Iftimoaie, în care va explica celor prezenţi tehnicile acestui sport. Nu va fi doar un spectacol de dragul lumii, va fi un antrenament sub îndrumarea campionului nostru mondial. Din punctul meu de vedere este foarte important, ca cei care doresc să îmbăţişeze acest sport, să aibă ocazia să se pregătească cu un Campion Mondial Super Combat. Orice sportiv are ce să înveţe de la acest mare sportiv, care este Ionuţ Iftimoaie”, ne-a declarat Alin Suciu, organizatorul seminarului.

Academia de Arte Marţiale – Clubul Sportiv David Reghin, a luat fiinţă în anul 2012, cu scopul de a promova sporturile de contact. “Acest club a fost înfiinţat în anul 2012. Am limitat numărul sportivilor, am insistat doar pe prietenii care erau mai serioşi. Nu aveam o sală stabilă, deoarece acest lucru necesită costuri, fapt pentru care m-am gândit să fac un eveniment, ca să mai atrag lumea spre acest sport. Am ales sala de sport de la Gimnaziul “Florea Bogdan”, o sală mai mare, care aparţine de primărie , ea fiind singura disponibilă pentru acest eveniment. Fiind plecat din ţară, nu am putut lua legătura cu altcineva, pentru a găsi o altă sală. Mai era sala din Parcul Tineretului, dar nu am avut cu cine să iau legătura, şi în cele din urmă am găsit sala de la “Florea Bogdan”, fosta Generală 6 din Texas. Am venit cu acest eveniment, în special pentru cei care vor să îmbrăţişeze sporturile de full contact, să vadă pe viu, care sunt regulile chiar de la un campion mondial”, a precizat Alin Suciu.