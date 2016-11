Biblioteca Județeană Mureș a oferit trei distincții personalităților județului

Biblioteca Județeană Mureș a găzduit vineri, 25 noiembrie, festivitatea de decernare a distincţiilor „Pro Libro Senator”, unor personalități locale pentru contribuțiile cultural-științifice și bună colaborare, și „Pro Libro Spe”, unui tânăr cu rezultate deosebite obținute la învățătură.

„Bine ați venit la prima festivitate „Pro Libro” care se desfășoară în noul spațiu și noi, bibliotecarii mureșeni, vă mulțumim că sunteți alături de noi la sărbătoarea Bibliotecii. În fiecare an, Zilele Bibliotecii se încheie cu festivitatea „Pro Libro Senator”, care și-a propus, în urmă cu 20 ani, când a avut loc prima dată, să readucă la lumină ceea ce cercetătorii, oamenii de știință, oamenii de cultură din județul Mureș au făcut pentru promovarea acestui județ, pentru știința și cultura mureșeană, ducând renumele școlii mureșene din diverse domenii de activitate dincolo de granițele județului, ale țării și, de ce nu, chiar și mai departe. Începând de anul trecut, din „Pro Libro Senator” s-a desprins și o altă latură, și anume „Pro Libro Spe”, o distincţie acordată unor elevi, unor tineri cu rezultate deosebite în activitatea școlară”, a precizat, în cadrul ceremoniei, Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș.

Distincția „Pro Libro Senator” se acordă din anul 1996 personalităților care s-au remarcat prin activitate cultural-științifică în folosul comunității și au avut o relație specială cu Biblioteca Județeană. Astfel, colaboratorii constanţi ai bibliotecii care au fost laureați vineri cu „Pro Libro Senator” în acest an sunt:

Vasile Dobrescu, istoric, profesor universitar, și Péter Mihály Heinrich, medic, microbiolog, profesor universitar.

„Îi mulțumesc directoarei Bibliotecii Județene Mureș pentru onoarea de a mă înscrie pe lista membrilor care s-au apropiat de această instituție de cultură deosebit de însemnată. O bună parte dintre colegii mei lucrează astăzi mult mai dinamic și sunt mai activi decât subsemnatul. Sper ca ei să mă depășească cu mult și unii dintre ei chiar au făcut-o. Au făcut progrese notabile și sunt cunoscuți în lumea științifică nu numai din Târgu-Mureș, ci și în țară sau peste hotare”, a transmis Vasile Dobrescu.

O recunoștință deosebită

„Distincţia acordată este o recunoștință deosebită pentru modesta mea activitate. Țin să vă mulțumesc pentru ajutorul prețios, competent, profesional și prompt de care am beneficiat ori de câte ori am venit la Biblioteca Județeană Mureș. Trebuie să subliniez atmosfera plăcută de care am avut parte aici, am venit cu drag și bucurie”, a transmis Péter Mihály Heinrich.

Începând cu anul 2015, cea mai înaltă distincție a Bibliotecii Județene Mureș a fost completată de „Pro Libro Spe”, recunoștința pentru „tinerele speranțe”. Aceasta este dedicată unui tânăr cu rezultate deosebite obținute la învățătură. În acesta an, distincția i-a fost oferită elevei Diana Găbureac, clasa a VII-a de la Școala Gimnazială „Europa”.

„Mă simt onorată să primesc această distincţie, fericită, entuziasmată și emoționată. Am considerat întotdeauna cărțile prietenii mei, care nu m-au abandonat niciodată”, a transmis Diana Găbureac.

Activități care apreciază rezultatele, munca și performanța

Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Alexandru Cîmpeanu, a lăudat această inițiativă, subliniind că sunt binevenite activitățile ce au drept scop aprecierea persoanelor care au participat sau participă la ridicarea culturii și științei în județul Mureș la cele mai înalte nivele. „Pe parcursul acestei săptămâni au fost organizate o serie de activități deosebite care vin să aprecieze rezultatele, munca, performanța unor persoane care participă sau au participat la ridicarea culturii și științei în județul Mureș la cele mai înalte nivele”, a transmis Alexandru Cîmpeanu.