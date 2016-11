Șemineul, sursa principală de căldură iarna aceasta

Lunile de iarnă ne bat deja la ușă și cât de curând gerul și zăpada vor da năvală peste tot. În același timp, se apropie una din cele mai așeptate sărbători a anului, Crăciunul – o sărbătoare care, de obicei, se pretece împreună cu familia și cu cei dragi inimii. Oare unde este cel mai îndragit loc din toată locuința? Răspunsul este unul foarte simplu: lângă șemineu.

Acel loc magic, lângă șemineu, e locul în care te poți adăposti și încălzi după ce gerul sau zăpada ți s-au strecurat pe sub haine; este locul în care se poate realiza o detașare și o deconectare totală de la lumea cotidiană și de la problemele de zi cu zi; este locul în care te poți strânge cu familia sau prietenii și poți depăna povești de mult apuse și poți planifica evenimente viitoare.

Ce face din șemineu un lucru atât de sublim și magic? În primul rând, acesta este o sursă de încălzire de care toată lumea are nevoie. Un lucru care îl face să ia fața celorlalte surse de încălzire este faptul că aceste este mult mai economic, folosind lemne ca materie primă. Aceste sunt mult mai ieftine decât gazul care oricum se scumpește de la an la an. Racordat corespunzător la un cos de fum, șemineul va deveni sursa principală de căldură, iar tu vei simți un plus de căldură în portofel.

Designul este probabil principalul motiv pentru care din ce în ce mai mulți români aleg să își construiască un șemineu, deoarece dacă acesta este bine ales și bine gândit, oferă un plus de stil și ambianță locuințelor. Șemineul cu siguranță va deveni atracția principala a fiecărui cămin.

Unde poți găsi un semineu ieftin, dar de o calitate superioară? Soluția pe care o cauți este la Șeminee Sibiu, o firmă din cardul grupului PeFoc.ro. Aici vei găsi șeminee pe lemne, șeminee rustice sau moderne, termoseminee la prețuri avantajoase, iar personalul experimentat și profesionist oferă consultanță gratuită în orice stadiu al colaborării. Ei fac absolut tot, clientul trebuie doar să pună niște lemne pe foc.