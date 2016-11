VIDEO: Rafila Moldovan, meșter și rapsod popular, a primit „Meritul Cultural Etnografic”

Rafila Moldovan, colecționară, meșter și rapsod popular, a primit titlul „Meritul Cultural Etnografic” din partea Muzeului Județean Mureș, Secția de Etnografie și Artă Populară. Diploma i-a fost înmânată de Angela Pop, șeful Secției de Etnografie și Artă populară, în cadrul evenimentului de deschidere a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice: „Condiţia şi rolul femeii în societatea tradiţională/rurală (sec. XIX-XXI)”.

Recunoaștere și prețuirea publică

„Secția de Enografie și Artă Populară a Muzeului Județean Mureș a avut intenția de a evidenția în mod onorific activitatea unor specialiști din domeniul etnografic de fiecare dată când am organizat aceste simpozioane naționale. Specialiști care și-au adus de-a lungul timpului aportul la protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului etnologic, mai cu seamă a celor din arealul județului Mureș”, a spus Angela Pop, înainte de a-i înmâna diploma și medalia, aferente titlului „Meritul Cultural Etnografic”, Rafilei Moldovan. Șeful Secției de Etnografie și Artă Populară a afirmat că acordarea acestui titlu onorific este un gest de recunoaștere și prețuire publică, numind-o pe Rafila Moldovan, „suflet viu al tradițiilor și obiceiurilor din Idicel Pădure”.

„Vreau să vă spun că vă mulțumesc mult pentru această invitație și pentru această distincție. (…) Am gândit că-i bine ca să păstrez rădăcinile neamului românesc, care treptat, treptat să deteriorează, să pierde. Dar mie îmi place să mă port așa cum m-o născut mama. Pentru mine opinca, haina de la țară, țesută de mine, are cea mai mare valoare”, a spus Rafila Moldovan, după primirea titlului.

Apoi, Dorel Marc, cercetător științific în cadrul Secției de Etnografie și Artă Populară, a vorbit despre activitatea Rafilei Moldovan, subliniind, de asemenea, importanța susținerii meșterilor populari din partea instituților și a administrației locale.

Rafila Moldovan: „Cred că am îmbrăcat peste 500 de oameni”

Rafila Moldovan a spus despre diploma primită că „este o hârtie, dar este întipărit pe ea o valoare foarte mare pentru mine. Văd că oameni de calitate, cu atâtea pregătiri apreciază munca pe care o săvârșăsc io de 75 de ani”. Apoi, referindu-se la costumul popular pe care-l poartă ne-a spus că „nu are nimeni atâția bani cât să-mi deie ca să poată plăti valoarea sentimentală. Pentru că e rădăcina neamului meu, purtată de bunica, de străbunica. Mama mea nu o purtat-o pentru că o fost vremurile alea grele de război, dar o venit vremea să o port io și cred că am purtat-o mai mult decât bunica și străbunica. Peste tot pe unde am fost invitată cu asta mi-o pretins să mă duc, cu cătrința asta”.

Rapsodul popular, Rafila Moldovan, îngrijește în Idicel Pădure, din comuna Brâncovenești, Muzeul Etnografic „Amintiri din strămoși”. „Sunt lucruri de ale noastre de ale familiei, nu am adunat lucruri pentru că s-o distrus. S-o distrus cu războiul multe și nu le-o apreciat, că s-o modernizat lumea șî le-o mai ars. Noi le-am țînut. Ne-o fost dragi. Io văd și acuma, zestrea aia de mireasă, păi era o valoare, mai mult sentimentală cred că. Legănuțul pe care îl am io acolo, nu l-aș da nimăriu, doamne-feri!”, a spus Rafila Moldovan, referindu-se la activatea de colecționar. Apoi, ne-a povestit că băiatul ei, care locuiește în Ideciul de Sus, a fost cu ideea muzeului. „Și el mă moștenește. Lui îi plac lucrurilea astea să le pătreze”.

„Văd că vin de prin tătă țara să cate pânză de casă. Păi, cine mai face? Io, dar că n-am timp. Șî n-am cu cine să pui pe stative, că n-are cine să mă ajute, e foarte greu. Ș-apăi cos, cos într-una la costume populare. Cred că am îmbrăcat peste 500 de oameni”, ne-a mai spus Rafila Moldovan.

„Să pare că sunt oameni de calitate șî pe la muzee, la care nu li rușîne că-s români șî oridece naționalitate, care își păstrează portul șî rădăcinile neamului. Io îi felicit pentru asta. Ăia oameni mi-s dragi, mai dragi ca ăștialalți”, a adăugat rapsodul popular.