FOTO: Seară folk cu Magda Puskas, la Reghin

Folk la „Dogma”, cu Magda Puskas. Aşa a sunat invitaţia Clubului „Dogma” din Reghin pentru vineri seară, prilej cu care binecunoscuta artistă a revenit în oraşul natal pentru un nou concert, alături de Rareș Suciu, recent câştigător al Trofeului „Acustic Live Festival”, împreună cu colegii din trupa Seven.

„Nu e nimic nou pe frontul de vest faptul că revin să cânt acasă, la Reghin. Acasă, de această dată, înseamnă ceva destul de greu, pentru că sunt cantonată mai mult decât mi-aş dori, mama mea este bolnavă şi are nevoie de toată atenţia şi de ajutorul meu. Dacă tot am revenit acasă, am dorit să fac o seară faină pentru reghineni, pentru că şi-au exprimat dorinţa să vin să le cânt, fapt pentru care am acceptat cu mare drag. Am venit la Reghin cu Rareş Suciu, recent câştigător al unui important premiu, și anume Trofeul „Acustic Live Festival”, alături de care am mai cântat la „Dogma”. Rareş revine la Reghin nu neapărat mai bogat datorită premiului obţinut, ci mai bogat în experienţă şi imagine”, a declarat Magda Puskas. Pe lângă piesele incluse de Magda Puskas în playlist, publicul a avut posibilitatea să-şi aleagă piesele, la loc de cinste fiind piesele mai vechi semnate Magda Puskas și compuse în perioada „Ecolul”. Buchetul muzical a fost unul bogat, o combinaţie fericită între Edith Piaf, Tatiana Stepa, colinde din Maramureş, Cenaclul Flacăra şi compoziţiile Magda Puskas. „Pentru mine, feedback-ul este publicul. Dacă el este mulţumit şi pleacă bucuros de la concert înseamnă că acest cocktail a fost unul fericit. Înseamnă că am reuşit să clădim o punte în care ne-am simţit bine cu toţii, eu cu Rareş pe de-o parte, publicul pe cealaltă parte”, a transmis Magda Puskas.