Exemple de bune practici la ”Vreau să fiu antreprenor”

Sala de Ședințe a Consiliului Județean Târgu-Mureș a găzduit luni, 28 noiembrie, conferința ”Vreau să fiu antreprenor”, eveniment organizat de ADR Centru și Fundația Romanian Business Leaders, cu sprijinul mediului universitar, al școlilor și al autorităților publice locale. ”Vreau să fiu antreprenor” este un proiect menit să ghideze tinerii spre ce înseamnă antreprenoriatul, spre modalitățile de a deveni antreprenor. Acest proiect e construit de o comunitate de oameni de business care se numește Romanian Business Leaders, care derulează mai multe proiecte pe zona de a guverna o mai bună educație pe zona antreprenorială, de a face din România o țară mai bună pentru business”, a precizat Alin Apostu, Fundația Romanian Business Leaders, project manager ”Vreau să fiu antreprenor”. Ioan Levitchi, șef Serviciu pentru promovarea mediului de afaceri si atragerea de investitori din cadrul ADR Centru, a punctat modalitățile prin care ADR Centru vine în sprijinul spiritul antreprenoriatului. ”Putem ajuta domeniul antreprenorial în primul rând cu idei, cu legături. De exemplu putem sprijinii, ca parteneri pentru ideile antreprenoriale ale tinerilor. Putem ajuta de asemenea în ce privește ideea de start-up, ceea ce ne interesează, ajutând tinerii să afle despre noile surse de finanțare”, a spus reprezentantul ADR Centru.

Trei speakeri, trei antreprenori

Oaspeții conferinței care au vorbit elevilor și studenților prezenți au fost doi antreprenori locali, Dan Mașca, manager REEA și Gogolak Zsolt, director general al Multinvest SRL, alături de Liviana Tane, trainer în cadrul The Nest. ”Ideea de antreprenoriat este de fapt ”să faci”. Oricare dintre voi trebuie să faceți, nu neapărat să deveniți cei mai buni din lume, ceea ce mi se pare o prostie din punctul meu de vedere, ci să deveniți mâine un caz. Dacă fiecare, după capacitatea lui de a veni astăzi aici vă proiectați ziua de mâine, din punctul meu de vedere sunteți antreprenori”, a precizat Dan Mașca, manager REEA. ”Am avut un vis că o să ajug în America și voi proiecta zgârie nori. Nu am reușit acest lucru, în schimb am reușit să proiectez prima ”clădire verde” din Târgu-Mureş, certificată după sistemul englez Breeam la clasa „Very Good”. Dacă vreți să fiți antreprenori, vă trebuie o energie în plus să vă luptaţi zi de zi. Nu trebuie să renunți, lucru pe care l-am învățat din sport, de la tatăl meu. Nu e că faci un lucru două zile iar în a treia te-ai săturat și mergi acasă. Este important ca în acel vis pe care îl ai, întotdeauna să ai încredere în tine și în echipa ta”, a spus Gogolak Zsolt. Liviana Tane, fost jurnalist cu 15 ani de muncă în spate, actualmente trainer în cadrul The Nest, a vorbit despre pasiunea care stă în spatele ideii de antreprenoriat. ”Decizia de intra în antrenoriat a aparținut fiului meu, care m-a lăsat fără job la un moment dat fiind însărcinată. Când să revin la muncă am observat că ea nu mi-am mai găsit locul. Atunci am zis să găsesc o soluție, și atunci a apărut un proiect european care promova principiul egalității de șanse și gen, apoi un al doilea proiect european, MediaFEM – Școala Națională de Jurnalism, după care am ajuns să-mi deschid propriul business care se numește The Nest. Ideea antreprenoriatul se leagă în primul rând de pasiune, nu neapărat e vorba despre bani. În cazul meu, The Nest este mai mult decât o pasiune, construit pe două paliere, respectiv strategii de comunicare pentru diverși clienți, prin care să ne întreținem financiar nebunia, pasiunea, și partea de formare profesională”, a spus Liviana Tane.

Ambasadorii antreprenoriatului

La final, moderatorul conferinței Alin Apostu a lansat o provocare celor prezenți de a deveni ambasadori ai antreprenoriatului în județul Mureș. ”Încercăm să construim un sistem de ambasadori. În fiecare oraș în care mergem vrem să avem o comunitate de tineri, lideri care să continue pe mai departe atât proiectul cât și alte inițiative pentru a promova spiritul antreprenorial. În Târgu-Mureș îl avem pe Alexandru Todea, și în jurul lui dorim să atragem și alți tineri care vor să facă ceva la nivel local, prin acest gen de evenimente și cu orice alte inițiative care vi se par valoroase în oraș prin care să ajutați economia locală, respectiv spiritul antreprenorial din oraș”, a subliniat Alin Apostu.