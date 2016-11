Bugetul Tîrgu Mureșului, răs-rectificat. Așteptăm hotărârea

Consilierii locali au ajuns cumva să voteze rectificarea bugetară la ședința din 24 noiembrie, după o serie lungă de discuții și după ce în mape a ajuns o variantă III a proiectului de hotărâre, pe care nu vă gândiți că a avut cum să o studieze vreun târgumureșean. De asemenea au fost depuse atâtea amendamente că nu mai suntem siguri ce a fost modificat și ce nu, astfel că până nu vedem hotărârea publicată, avem dubii serioase asupra a ceea ce s-a votat.

Dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetului Municipiului Tîrgu Mureș a început cu prezentarea amendamentelor care au fost făcute la proiectul de hotărâre, astfel încât a ajuns în mape varianta a treia.

Social-democrații, prin Sergiu Papuc, președintele ședinței de Consiliu Local, a prezentat amendamentul depus, și anume alocarea a 1,7 milioane de lei pentru mobilier și alte obiecte de inventar pentru mai bine de jumătate de unitățile de învățământ din municipiu. Concret, a fost propusă alocarea a 50.000 de lei pentru 34 de școli și grădinițe din Tîrgu Mureș, dintr-un total de 64 care sunt în patrimoniul și în administrarea municipalității. Sumele au fost retrase de la Liga Liceelor, de la sere și din alte capitole de cheltuieli.

UDMR a propus ca pentru investiția din strada Cisnădie, care presupune mansardarea imobilului distrus în explozia din decembrie 2014, să fie finanțată cu 50.000 de lei în 2016 și cu 100.000 de lei în 2017.

Györfi Júlia de la POL a propus ca 300.000 de lei să fie alocate, prin credit de angajament, pentru plata subvențiilor în baza Legii 34 din 1998 asociațiilor și fundațiilor.

Radu Bălaș, tot de la POL, a solicitat amendarea bugetului și a solicitat alocarea a 15.600 de lei pentru Grădinițele cu Program Prelungit 15 și 16 pentru extinctoare, lenjerii de pat, cântare electronice, un computer la secretariat și altele, în timp ce colegul său Mark Christian Hermann a cerut ca 47.000 de lei să fie distribuite Școlii Gimnaziale Friedrich Schiller pentru 10 proiectoare și amenajarea unei toalete la sala de sport.

De asemenea, a mai fost făcută propunerea ca din cele 3,2 milioane de lei aprobate pentru ecologizarea gropii de gunoi nelegale de la Cristești, 1,2 milioane de lei să fie alocate acestei acțiuni, iar diferența să fie destinată salubrizării municipiului.

Să nu vă gândiți însă că lucrurile s-au desfășurat atât de calm precum le-am prezentat. Au fost destule înțepături, certuri și acuze, însă să trecem peste.

Ar mai fi de menționat că aleșii POL a propus votul pe capitole, deoarece aceștia nu voiau să voteze banii pentru asocierile cu cele patru cluburi sportive, însă doreau să aprobe alocarea banilor pentru școli, însă propunerea a picat la vot, așa că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară a fost votat în bloc.

13 consilieri au votat pentru, 5 s-au abținut – Szászgáspár Barnabás, Csiki Zsolt și Peti Andrei de la UDMR, respectiv Daniela Ceană și Sebastian Pui de la PSD, iar aleșii POL au figurat absenți pentru că și-au închis aparatele de vot.

Ce s-a votat la cheltuieli?

Bineînțeles, dacă o să nimerim toate modificările și amendamentele, ținând cont că unele note prin care au fost solicitate fonduri au fost depuse înainte cu o zi de ședința de CL sau chiar în aceeași zi cu ședința, fără să creeze frisoane aleșilor locali pentru că proiectul de hotărâre răs-modificat nu a rămas în dezbatere publică și numai transparent nu se poate numi.

Astfel, suplimentarea a fost de aproape 6,8 milioane de lei, astfel că bugetul a ajuns la capitolul venituri la suma de 513,53 milioane de lei. Suma din impozitul pe profit de la agenții economici – 130.000 de lei, impozitul pe clădiri de la persoane fizice – 130.000 de lei, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale – 2,4 milioane de lei, concesiuni și închirieri – 200.000 de lei, amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale – 850.000 de lei, alte amenzi, penalități și confiscări – 370.000 de lei, finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare – 19.750 de lei, finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare – 265.000 de lei, bugetul de stat aferente corecțiilor financiare – 575.000 de lei, bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă – 83.512 de lei, Fondul European de Dezvoltare Regională – sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori – 1,55 milioane de lei.

La autorități executive s-au retras 210 mii de lei, după ce în varianta inițială era un plus de peste 900.000 de lei. Au rămas 260.000 de lei pentru cheltuieli de funcționare – Serviciul Logistică, iar diferența pentru cheltuielile conform contractului colectiv de muncă – 702.750 de lei, însă au fost retrași banii pentru schimbarea instalației electrică în primărie, achiziționarea de licențe Windows, întocmirea cadastrului imobiliar edilitar, întocmirea PUZ-ului pentru prelungirea străzii Insulei și a PUZ-ului zonei centrale și inventarul monumentelor istorice, modernizarea și extinderea clădirii primăriei, realizării studiului de fezabilitate și a proiectul tehnic pentru reabilitarea fostului sediu CJ din Piața Bolyai, respectiv a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru reabilitarea clădirii din strada Margaretelor, imobil care e mai aproape de demolare decât de restaurare.

De la Ordine și Siguranță Publică s-au retras 276.000 de lei pentru uniforme și echipamente, o parte fiind achiziționate în acest an, însă cumpărarea acestora va fi prevăzută și în bugetul de anul viitor.

La învățământ s-a suplimentat suma cu 2,373 de milioane de lei, deși aici nu suntem siguri că acesta e bugetul final, în condițiile în care amendamentul propus de PSD nu prea ne iese la calcule. În schimb, elevii de la Colegiul Național Unirea vor avea un cerc de robotică, suma de 21.000 de lei fiind aprobată în ședința de CL.

Asistența socială va primi 83.512 de lei, sumă prevăzută pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și repartizată conform Hotărârilor Consiliului Județean Mureș nr. 142/29.09.2016 și 154/27.10.2016. La acest capitol – asistență socială – mai este prevăzută suma de 60.000 de lei pentru ajutoare sociale în natură.

La capitolul cultură, recreere și religie figurează suma de 3,285 de milioane de lei, din care 3,185 de milioane de lei pentru asociații și fundații, mare parte pentru asocierile cu cele patru cluburi sportive. Mai exact, 2,585 de milioane de lei, din care pentru B.C. Mureș – 800.000 de lei, F.C. ASA 2013 – 1,28 milioane de lei, C.S. Universitar – 205.000 de lei și C.S. City Us – 300.000 de lei.

Pentru capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică este prevăzută o suplimentare de 3,107 milioane de lei a bugetului alocat. Cea mai mare sumă la acest capitol – 3,7 milioane de lei – este alocată pentru contractul de vânzare-cumpărare din 24 octombrie 2012 pentru achiziționarea a 136 apartamente situate în imobilul din Bulevardul Pandurilor nr. 44-46 din Tîrgu Mureș. Diferența până la 3,7 milioane de lei este asigurată prin retragerea unor sume de la alte destinații din cadrul acestui capitol de cheltuieli, cum sunt proiectele locuințe sociale zona Remetea, amenajări exterioare și branșamente blocuri ANL, strada Depozitelor, etapa a III-a, locuințe sociale în cartierul Rovinari, etapa a II-a, programe de economisire a energiei electrice, amplasarea unui pilon de telecomunicații, realizarea iluminatului public în zone neiluminate, servicii de cadastru utilitar, edilitar și cartografiere în format 3 D.

Cu salubritatea am lămurit-o, sumele au rămas aceleași, doar alocarea e diferită decât în varianta inițială. De la capitolul transporturi a fost retrasă suma de 2,7 milioane de lei, din care 3 milioane de lei era destinată achiziționării de autobuze electrice. Din această sumă au fost alocate 150 de mii de lei pentru achiziție de autobuze și predare prin proces verbal la SC Transport Local SA și 150.000 de lei pentru implementarea sistemului electronic de validare și valorificare a biletelor și abonamentelor utilizate în transportul în comun în municipiu. Tot la acest capitol, pentru străzi, e prevăzută suma de 436.353 de lei, pentru o serie de studii de trafic pentru modernizarea a două intersecții giratorii, și anume strada Bega cu strada Gheorghe Doja, strada Rampei cu strada Gheorghe Doja, precum și pentru modernizarea străzilor Eden, Constantin Hagi Stoian, 8 Martie, întocmirea unui studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru un zid de sprijin pe strada Negoiului și amplasarea unei stații de pompare ape uzate și montarea unor hidranți subterani.

Ligia VORO