Decembrie, luna dedicată prevenirii transmiterii infecției cu HIV/SIDA

Directorul interimar al Fundaţiei „Alături de Voi” (ADV), centrul Mureş, Simona Butu, a declarat marți, 29 noiembrie, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale de Luptă împotriva HIV/SIDA, că în România, în anul 2016, s-au înregistrat 296 cazuri noi de HIV/SIDA și 72 decese, până în luna iunie, iar în județul Mureș s-au înregistrat 7 cazuri noi și 2 decese. În luna decembrie, tinerii voluntari vor derula o campanie de prevenire a transmiterii infecției cu HIV/SIDA în școlile din Târgu-Mureș.

Fundaţia „Alături de Voi” (ADV), centrul Mureş, în parteneriat cu Asociația „Benone”, Asociația „Prokarma” și Crucea Roșie Mureș, a organizat marți a XI-a ediție a Fundei Umane, ca simbol al solidarității cu persoanele infectate si afectate de HIV/SIDA. Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA se celebrează, pe de-o parte, pentru a sensibiliza și a-i comemora pe cei care au murit din cauza acestor boli, pe de altă parte, pentru a sărbători succesul referitor la accesul crescut la tratament și servicii de prevenție.

„Astăzi comemorăm Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA. Am invitat școlile și liceele din Târgu-Mureș pentru a fi partenere la acest eveniment, care are două componente: de prevenire a transmiterii infecției cu HIV, respectiv o campanie de informare stradală și a elevilor care participă la funda umană, iar a doua componentă este realizarea fundei umane în semn de solidaritate cu persoanele seropozitive, urmată de un marș în memoria victimelor SIDA. La nivel național, din anul 1985 până în iunie 2016, s-au înregistrat peste 21.000 de persoane infectate cu HIV/SIDA. În prezent, în viață avem 14.072 de persoane. La nivelul țării noastre, în anul 2016, s-au înregistrat 296 cazuri noi de HIV/SIDA și 72 decese, până în luna iunie. La nivelul județului Mureș, în ultimul an s-au infectat 7 persoane, dintre care una pe calea drogurilor, principăile căi de transmitere fiind pe cale sexuală și prin intermediul drogurilor”, a declarat Simona Butu.

Programe de prevenție în licee

Acțiunile de la Târgu-Mureș au avut ca scop promovarea unui program susținut de prevenire a transmiterii infecției cu HIV în special în școlile din Târgu-Mureș. Programul începe cu informarea și se termină cu un comportament responsabil al tinerilor. Președinta Asociației de Părinți cu Copii Seropozitivi „Benone” din Târgu-Mureș, Maria Vereș, a arătat că problematica HIV/SIDA este una reală, iar persoanele seropozitive există. Aceasta a îndemnat oamenii să fie deschiși și toleranți. În luna decembrie, campania va continua în școli sub sloganul „Tineri pentru tineri”.

„Vrem să atragem atenția asupra faptului că infecția cu HIV este o problemă reală a comunității. Considerăm că este important să sensibilizăm și să informăm comunitatea și să lucrăm la programe de prevenție în licee. Tinerii informați sunt mult mai toleranți, pentru că informația înseamnă, în primul rând, acceptare și toleranță. În al doilea rând, înseamnă că ei știu că se poate întâmpla oricui. Mulți trăiesc cu iluzia că „mie nu mi se poate întâmpla”. Din păcate, impresia mea este că deși tinerii sunt informați, ei nu se protejează. Acesta este motivul pentru care am început să punem accent pe prevenție în licee și pe parcursul lunii decembrie campania va continua în licee sub sloganul „Tineri pentru tineri”. Vor fi întâlniri între tinerii voluntari și tinerii din licee, pentru că am observat că informația pe care o transmit tinerii către tineri este mult mai ușor acceptată”, a afirmat Maria Vereș.

La evenimentul de marți au luat parte peste 300 de elevi de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu” și reprezentanți ai Ligii Studenților din Târgu-Mureș.