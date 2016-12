1 Decembrie la Luduș

Ziua Națională a României a fost serbată la Luduș în prezența a câteva sute de localnici, în frunte cu edilul Ioan Cristian Moldovan, membrii Consiliului Local Luduș, alte oficialități locale și județene, reprezentanți ai mai multor formaținuni politice și un sobor de preoți. După intonarea Imnului, soborul de preoți a nuanțat importanța zilei care în urmă cu 98 de ani au consemnat în urma Marii Adunări de la Alba Iulia unirea provinciilor locuite de români și a oficiat slujba de pomenire dedicată eroilor neamuluii.

În continuare a luat cuvântul primarul Ioan Cristian Moldovan. Acesta a mulțumit participanților la festivitatea care marchează cea mai importantă sărbătoare a românilor. „Peste doi ani vom sărbători centenarul constituirii României Mari. Noi omagiem în această dată jertfa celor care s-au sacrificat pentru noi. Printre aceștia s-au aflat și mulți eroi din zona Ludușului, zonă în care s-au dat lupte grele, în care s-au jertfit ostași din aceste locuri pentru ca noi să putem în ziua de azi împreună. Ne adunăm în această zi an de an pentru a sărbători, dar sarcina noastră în continuare este de a păstra această unitate, altfel jertfa lor ar fi zadarnică. Pentru acest lucru avem nevoie de unitate, să avem același țel, pentru a duce țara înainte, în interesul tuturor românilor”, au fost cuvintele primarului orașului. Festivitatea a continuat cu un scurt istoric al evenimentelor de la finalul celui de-al doilea război mondial, în urma căruia provinciile locuite de români și-au unit pentru prima dată destinele sub același steag, oferit de reprezentatul asociațiilor veteranilor de război și a cadrelor militare rezerviste din România.

Un nou cetățean de onoare al Ludușului

Evenimentul din acest an a avut un moment aparte. Consiliul Local a aprobat la sfârșitul lunii noiembrie acordarea titlului de Cetățean de onoare părintelui Sorin Rusu, pentru cei 20 de ani dedicați în slujba comunității. Preotul greco-catolic și-a anunțat cu această ocazie și lansarea unei cărți. Depunerile de coroane au fost precedate în acest an de un moment cultural inedit oferit de un grupe de elevi ai Școlii Generale „Ioan Vlăduțiu” din localitate. A urmat ceremonia depunerilor de coroane la bustul voievodului Mihai Viteazu din vechiul centru al orașului mureșean. Au depus coroane reprezentanții Primăriei, a Camerei Deputaților, ai Consiliului Local, Poliției Române și Poliției Locale, reprezentanți ai instituțiilor locale și de învățământ, ai principalelor firme ludușene, precum și cei ai formațiunilor politice cu filiale în orașul Luduș. La final, participanților le-a fost adresată invitația de a participa și la un program artistic care urma să aibă loc la Casa de Cultură „Pompeiu Hărășteanu” din localitate.