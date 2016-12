Ziua Națională a României, marcată la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”

Elevii și profesorii Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu-Mureș au participat miercuri, 30 noiembrie, la o serie de activități inedite dedicate Zilei Naționale a României.

„Pentru că România este locul unde ne-am născut, unde trăim, unde ne sunt familiile și prietenii, pentru că oricât de departe am călători, tot România ne dă sentimentul apartenenței la o comunitate, elevii, profesorii și personalul angajat de la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” au participat cu plăcere la manifestări festive dedicate Zilei Naționale a României”, a declarat prof. Monica Rusu.

Sub sloganul „Un zâmbet pentru România”, elevii și cadrele didactice au organizat expoziții despre simbolurile naționale, concursuri de postere tematice, serbări, prezentări ale portului național, dar și o masă tradițională românească. „Fiecare clasă a liceului și-a ales un semn distinctiv care să amintească de România, elevii clasei a X-a C, coordonați de domnul director Cristian Vulc, au organizat o expoziție despre simbolurile naționale, domnul director adjunct Gabriel Grozav a organizat un concurs de postere tematice, doamnele profesoare Cristina Matei și Ancuța Pașcan au coordonat serbarea școlară, iar domnul profesor Liviu Ilioasa a organizat expoziția „România interbelică”. La serbarea școlară, reprezentanți din fiecare clasă și-au prezentat portul național românesc, au dansat, au cântat și au recitat poezii și în urma acestor probe și a realizării posterelor, au fost desemnați și șase câștigători: clasa a XI-a A (mențiunea III), clasa a XII-a A (mențiunea II), clasa a X-a C (mențiunea I), clasa a IX-a B (premiul III), clasa a XI-a B (premiul II), iar clasa a IX-a C (premiul I). La finalul manifestărilor, la cantina școlii, elevii au servit o masă tradițională românească, câte o porție de iahnie de fasole cu ciolan afumat”, a afirmat prof. Monica Rusu.

De Ziua Națională a României, elevii și cadrele didactice au participat la manfestările organizate în centrul municipiului Târgu-Mureș. „Pentru a asista la manfestările dedicate sărbătoririi a 98 ani de la Marea Unire, elevi și cadre didactice de la învățământul liceal și învățământul postliceal al Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu-Mureș au fost prezenți în centrul municipiului Târgu-Mureș, joi 1 decembrie. Cu siguranță, în inimile tuturor, indiferent unde s-au aflat, spiritualitatea românească a pus stăpânire pe fiecare, mândri că suntem români”, a transmis prof. Cristian Vulc, directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu”.