ASA – FC Botoșani, pentru 3 puncte importante

În etapa a XIX-a a Ligii I de fotbal, ASA Târgu-Mureș întâlnește duminică, 4 decembrie, ora 18.00, pe teren propriu, formația FC Botoșani. Cu victoria de la Chiajna, 2-1 cu Concordia, echipa a întrerupt seria de trei meciuri în care nu a înscris gol și cea de șapte fără victorie tocmai în întâlnirea cu o contracandidată în lupta pentru evitarea retrogradării. Deși șansele la salvare sunt mai degrabă teoretice și nu se știe pe cine se va putea conta în ultimele etape ale campionatului regulat și în turneul play out, mureșenii acordă mai multă atenție jocurilor cu echipele aflate sub locul 6, nepermițându-le distanțarea, mai ales că la final diferența de puncte va fi înjumătățită. Dintre acestea face parte și echipa din Botoșani, dar mureșenii au o mare problemă cu obținerea de puncte pe teren propriu, reușind până acum acest lucru doar cu Dinamo și Steaua, în timp ce din deplasare s-au întors cu puncte până acum de pe patru stadioane, toate cu echipele aflate în play out.

FC Botoșani se află pe primul loc de play out, dar la 19 puncte de ASA, care riscă încă o depunctare, astfel încât victoria este mai mult decât necesară. Moldovenii au avut un start bun în această ediție, când s-au aflat o perioadă pe locurile fruntașe, dar a avut un puternic regres și a căzut pe locurile care își vor disputa la primăvară rămânerea în Liga I. Deși aflați la doar patru puncte de ultimele două din sextetul care va lupta pentru locurile de pe podium și cele „europene”, care va avea din nou echipe fără „viză”, CFR Cluj și Dinamo par greu de ajuns din urmă, iar botoșenenii se află după o serie de patru partide în care au obținut doar 2 puncte.

Principalii „inamici” pot fi atacanții mureșeni

Ultima întâlnire dintre cele două echipe a fost una dramatică. Dpă ce în sezonul trecut ASA a obținut un punct în deplasare și și-a asigurat prezența în play off după victoria de pe teren propriu în urma victoriei cu FC Botoșani, mureșenii au avut o mare șansă în partida din turul actualei ediții. În tur, la Botoșani au condus cu 2-0 și au primit un gol la finalul primei reprize, după care au făcut alte câteva greșeli grave în apărare, permițând gazdelor să întoarcă rezultatul la 4-2. Pentru ASA întâlnirea cu echipa din Moldova constituie și un duel cu jucătorii mureșeni aflați în lotul botoșenenilor, cu golgheterul Istvan Fulop și Victor Astafei în prim plan.