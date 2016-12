Proiectul „Creştem împreună”, pe drumul cel bun

Am dat startul proiectului “Crestem impreuna”. Pe 21 noiembrie am avut o prima seara cu parintii care si-au inscris copilasii la atelierele de dezvoltare a abilitatilor socio-emotionale. Pentru noi a fost o intalnire importanta deoarece ne doream sa-i cunoastem pe parinti, sa incepem sa formam o comunitate a parintilor inscrisi si sa aflam cat mai multe lucruri despre copilasii cu care urmeaza sa lucram pentru a plia cat mai bine activitatile pe nevoile lor. Desi a fost o intalnire cu adulti, nu am vrut sa renuntam la jocuri si cele aproape 2 ore pe care le-am petrecut impreuna, am aflat lucruri despre fiecare persoana in cadrul unui joculet, dupa care parintii si-au exersat abilitatile de desen si au dat frau liber imaginatiei intr-o activitate in care trebuiau sa descrie copilul, nevoile acestuia si provocarile prin care trec impreuna. De asemenea, am aflat si asteptarile lor pe care le vom include prin exercitii specifice in ateliere.

Primele intalniri cu copilasii au avut loc joi si vineri. Avem deocamdata, doua grupe de copii cu care lucram (o grupa de 4 pana la 6 ani si una de 7 pana la 10 ani). Ca si obiective pentru primele ateliere, ne-am propus ca fiecare copil sa afle lucruri unul despre celalalt, sa-si dezvolte abilitatea de a vorbi despre ei in fata unui grup, sa invete sa respecte si sa aprecieze diferentele dintre ei si sa invete sa ia initiativa in a-si face prieteni. Atelierul a inceput cu o poveste despre un baietel care vede in curtea vecinilor o fetita jucandu-se cu un motanel si care isi doreste sa mearga sa o cunoasca pe fetita insa nu stie exact ce sa-i spuna si este putin timid. Totusi, trece peste aceeasi frica si intra in vorba cu fetita si incep sa afle lucruri unul despre altul. In final, isi dau seama ca desi au anumite preferinte diferite, pot fi totusi buni prieteni. Copiii se pot regasi in acesta poveste si pot prelua exemple din experienta personajelor. A urmat apoi un exercitiu de creatie, in care fiecare copilas a creat o carticica despre el, urmand anumite indicatii. Carticica a fost prezentata de fiecare copil in parte in fata grupului si astfel am lucrat si pe abilitatile de vorbit in public. La sfarsitul atelierului, ne-am distrat si am dansat pe jocul “Scaunele muzicale”, putin modificat, in care am invatat despre colaborare si cat de important e sa-i ajutam pe ceilalti atunci cand putem.

Dupa atelierele de cunoastere si descoperiere a grupului, am trecut la cele in care vom lucra pe dezvoltarea abilitatilor de creativitate si spontaneitate. Asa cum se intampla in fiecare atelier, nici aici nu lipseste povestea de inceput: personajul nostru Veselia, care si-a urmat visul de gasi trompeta disparuta din taramul Bucuriei, in ciuda multor obstacole pe care le-a intalnit a deschis ziua si ne-a introdus intr-o atmosfera vesela, in care am exprimat veselie si bucurie in miscari de dans, am dat frau liber imaginatiei si am creat diverse forme cu esarfe colorate, am creat din materiale neconventionale zambete pe care le-am oferit apoi in dar. In final, fiecare am impartasit in fata celorlalti visul nostru cel mai mare. Urmeaza inca 3 saptamani in care vom lucra pe spontaneitate si creativitate, dupa care urmeaza alte 4 saptamani in care vom pune focus pe dezvoltarea abilitatilor de munca in echipa, urmate de identificarea si managementul emotiilor si de dezvoltarea abilitatilor de comunicare verbala si non-verbala si ascultare activa. In total, primul modul se va desfasura pe o perioada de 3 luni.

Am observat deja copii care isi gasesc curajul de a se exprima, de a vorbi in fata celorlalti sau care incep sa faca primi pasi in a relationa mai usor cu ceilalti copii pe care i-au intalnit in grup. Suntem increzatori in impactul atelierelor si recunoscatori pentru orele de calitate, pline de energie si zambete, pe care le petrecem cu acesti noi mici prieteni.

Ne puteti gasi pe site-ul www.laboratoruldeeducatie.ro sau pe pagina noastra de Facebook www.facebook.com/laboratoruldeeducatie.

Echipa “Creştem împreună”