Marius Pașcan îi replică primarului Dorin Florea

Emil –Marius Pașcan, candidatul Partidului Mișcarea Populară Mureș la Camera Deputaților, i-a dat, pe contul personal de Facebook, o replică primarului municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea.

”O bună parte din lupta pe care am dus-o de la tribuna Senatului României privește cultura. Ca vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Media am fost preocupat ca, într-un fel sau altul, să susțin proiectele culturale importante la nivel național, și sigur, pe cele care privesc județul Mureș. De aceea, proiectele privind apărarea patrimoniului cultural – național, cele vizând modificarea legislației Consiliului Național al Audiovizualului încercând să evit acest perpetuu negativism, otrava din spațiul public, proiectele care sunt legate de funcționarea corectă și chiar modificarea legislației în privința utilizări banului public la nivelul Televiziunii publice, a Radioului public și multe altele legate de monumente istorice și promovarea lor m-au preocupat în mod direct. Într-un fel sau altul, parte din spritualitatea pe care am compus-o se regăsește și în mai multe cărți, publicații și reviste, rod al muncii mele din ultimii ani. Sunt cărți asupra cărora mi-am pus numele, am efectuat cercetări de natură științifică și, într-un fel sau altul, vădesc rodul muncii mele din ultimii ani.

Am aflat cu regret că primarul municipiului Târgu-Mureș este supărat și că nu mă susține în actuala bătălie electorală. Probabil a găsit candidați mai bogați spiritual, cu activitate mai prestigioasă, mai buni. Și la urma urmei nu este nicio supărare. Așa cum spunea și marele poet Vasile Alecsandri: ” E unul care cântă mai dulce decât mine? /Cu-atât mai bine țării, și lui cu-atât mai bine.” Doar doresc să-i reamintesc domnului primar că i-am fost alături în toate bătăliile politice și în toate campaniile electorale pe care le-am și coordonat în ultimii ani. De asemenea, am susținut și ca purtător de cuvânt al Primăriei Târgu – Mureș, timp de nouă ani, și ca prefect, și în ultimii patru ani în calitate de senator, proiectele viabile, realiste de dezvoltare a municipiului Târgu – Mureș. Și am să susțin proiectele concrete pentru viitorul acestui oraș, orice ar fi. Nu e nicio supărare. Merg înainte. Și îi doresc și domnului primar mult succes în mandatul său!”, a scris Marius Pașcan pe Facebook.