UPDATE: Revine WIZZ Air la Tîrgu Mureș din 9 ianuarie?

În comunitatea Save Transylvania Airport de pe rețeaua de socializare Facebook a apărut, acum câteva ore, informația următoare: “După data de 7 ianuarie 2017, din nou se pot efectua rezervări pentru cursele Wizzair de la/până la Târgu Mureș. Să sperăm că va fi bine!”.

Am încercat să facem și noi o rezervare spre una dintre cele nouă destinații pe care WIZZ Air le opera de la Tîrgu Mureș și, de asemenea, am reușit – spre Londra Luton și Budapesta – fără să apară acel anunț ca la cursele din luna decembrie – CHANGED DEPARTURE AIRPORT Cluj-Napoca/S-a schimbat aeroportul de plecare – Cluj-Napoca. De asemenea, dacă veți încerca să faceți o rezervare din Cluj-Napoca, după data de 9 ianuarie, spre Budapesta, de exemplu, cursă care nu era operată de WIZZ Air de pe Aeroportul din județul vecin, nu veți reuși, deoarece apare informația – no flights on this date – nu sunt curse pentru această dată, deși am selectat datele de zbor și unde apar și prețurile zborurilor precizate.

În aceeași comunitate a apărut la ora 19.00, o completare, pe care sperăm să o putem confirma în cursul zilei de mâine atât din partea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș cât și din cea a operatorului aerian: “Un susținător al grupului nostru a primit confirmarea telefonică de la WIZZ Air Ungaria, biroul de relații cu clienții, că zborurile se vor întoarce la Aeroportul Transilvania după 7 ianuarie 2017”.

Comunitatea Save Transylvania Airport s-a înființat după ce WIZZ Air a decis să suspende cursele de la Tîrgu Mureș pentru a genera o inițiativă civică prin organizarea unor manifestații publice, formularea unor petiții, respectiv prin alte demersuri către autorități, pentru a corecta nedreptatea cauzată de sprijinul guvernamental prin care s-au finanțat preferențial aeroporturile Cluj, Brașov și Sibiu în defavoarea aeroportului din Tîrgu Mureș.

Vă reamintim că WIZZ Air a anunțat în 28 noiembrie că, din cauza restricțiilor operaționale în curs, suspendarea temporară a operațiunilor de pe Aeroportul Internaţional Transilvania Tîrgu Mureş (TGM) va continua pe perioada lucrărilor de renovare a pistei. În comunicatul companiei s-a mai menționat că aeronava Wizz Air Airbus A320 și echipajul, care deserveau rutele din Tîrgu Mureș, vor rămâne temporar la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (CLJ) până ce pista va fi îmbunătățită la Aeroportul Târgu Mureș. Toate zborurile din Tîrgu Mureș vor fi operate după orarul obișnuit, din Cluj Napoca, până pe 8 ianuarie 2017.

UPDATE 1. Ușor sceptic, Peti Andrei, președintele Consiliului de Administrație a Aeoroportului Transilvania Tîrgu Mureș, ne-a declarat în această seară că: “Deocamdată nu am fost informați de reluarea curselor WIZZ Air de la Tîrgu Mureș. Ținem în continuare legătura cu reprezentanții companiei”. (L. V.)