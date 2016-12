Anbora, punct de reper pe harta județului

Turiștii și locuitorii municipiului Târnăveni vor avea o nouă opțiune de relaxare și petrecere a timpului liber începând cu sfârșitul acestui an, atunci când va fi dată în funcțiune o modernă bază sportivă și de agreement, Sports & Caffe Anbora, cu sediul pe str. Armatei 83A. Realizată în mai puțin de un an, baza are în componență un teren de sport multifuncțional acoperit, cu tribună de 140 de locuri , vestiare și grupuri sanitare. În urma testării, a răspuns foarte bine utilizării la fotbal, tenis de câmp si tenis cu piciorul , volei, badminton dar și altor sporturi individuale.

Un cafe-club ultramodern cu 80 de locuri și un teren de joacă pentru copii întregește peisajul, dezolant cu puțin timp în urmă, rămas după dezafectarea unei fabrici de ceramică.

” Am cumpărat terenul cu un an în urmă pentru a pune în aplicare o idee mai veche : o bază sportivă și de agrement unde fiecare membru al unei familii să-și poată petrece timpul. Am pornit de la un teren plin cu deșeuri, am investit peste 1 milion de lei pentru finalizarea acestei prime faze, în faza a doua urmează un bazin acoperit cu toate facilitățile, și acum suntem mulțumiți . Deși nu puțini au încercat să mă convingă că nu este indicat să investesc în Târnăveni, am considerat că și oamenii de aici merită să aibă un asemenea loc . Bineînțeles, am tratat problema atât din punct de vedere afectiv, cât și economic. Am demonstrat că se poate construi și în localitățile mici, considerate de unii moarte și vom demonstra că viața unei comunități depinde de sufletul oamenilor. Am avut mereu lângă mine oameni care uneori mă împingeau înainte când hățișul mă opera, dar mă și încetineau atunci când prindeam prea mult avânt ” precizează administratorul complexului Sports & Caffe Anbora, Stanislav Piaskovski. Anbora va deveni în scurt timp un punct de reper pe harta județului Mureș, la ora actuală, toate echipele de fotbal și tenis copii și juniori din Târnăveni, fac antrenamente gratuit în sală.