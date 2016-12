Învățătorul Ioan Borşianu, evocat la Deda

Momentul istoric al Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 a fost evocat sâmbătă, 3 decembrie, la Deda de profesorul de istorie Paul Ilieş din cadrul Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda.

”Sărbătorirea Zilei Naţionale a României are în acest an o dublă semnificaţie. Acum o sută de ani România intra în Primul Război Mondial, făcând pasul decisiv spre crearea României Mari. În noaptea dintre 27 spre 28 august 1916, armata română a început traversarea Carpaţilor, având scop eliberarea Transilvaniei de sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar. În zona defileului de la Topliţa a intrat Divizia a 14-a Infanterie, elemente din cadrul acesteia au ajuns pe 26 septembrie la Deda, unde de altfel se va şi opri. Poziţii defensive vor fi colonizate în zonă pe un aliniament ce cobora din Vârful Poiana Tomii şi urca spre Ţibleş către Vârful Fâncel. Atacul germano-bulgar din sud a făcut ca armata română să se retragă, ardelenii trebuind să mai aştepte încă doi ani momentul izbăvirii. În noiembrie 1918, Imperiul Austro-Ungar era în colaps. Armata română a trecut pentru a doua oară Carpaţii şi a înfăptuit Unirea, pentru care s-au jertfit peste un milion de soldaţi şi civili. Pentru români, Ardealul nu era numai o chestiune de viaţă, dar şi una de dreptate. 1 decembrie reprezintă ziua în care s-a făcut dreptate generaţiilor de români ardeleni care secole de-arând s-au luptat să supravieţuiască sub stăpânire străină”, a spus profesorul Paul Ilieş.

Învățătorul Ioan Borşianu, participant la Marea Unire

Printre personalitățile evocate de profesorul Paul Ilieş s-a numărat și învăţătorul Ioan Borşianu, unul din membrii delegaţiei de la Alba Iulia care a reprezentat zona Reghinului. ”Contemporanii acelei zile de 1 decembrie 1918 au fost binecuvântaţi, deoarece au avut privilegiul de a se simţi în deplinătatea de la 1600, ce înseamnă să fi român în propria ţară. Printre ei s-a aflat şi învăţătorul Ioan Borşianu, unul din membrii delegaţiei de la Alba Iulia care să reprezinte zona Reghinului. În aceeaşi zi de 1 decembrie 1918, prin Deda au trecut cercetaşii Regimentului 26 Bacău, pentru ca a doua zi să-şi facă intrarea întregul regiment, stârnind entuziasmul mulţimii adunate să-i întâmpine. În cuvântarea ţinută de învăţătorul Ioan Borşianu, reîntors de la Alba Iulia, a spus: ”De mulţi ani v-am aşteptat, şi pentru acest moment, neîmplinit până în acest moment au murit sute de mii de ardeleni”. România Mare a fost rezultatul unui instinct, instinctul naţional, care niciodată nu greşeşte şi care niciodată nu se pierde”, a subliniat Paul Ilieş.