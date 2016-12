NEPI are certificat de urbanism pentru un centru comercial pe Calea Sighișoarei

Nepi Nineteen Offices Investment SRL, companie a grupului de investiții sud-african New Europe Property Investment, a obţinut în urmă cu o lună certificatul de urbanism pentru construirea unui centru comercial în Tîrgu Mureş. Amplasamentul este situat pe Calea Sighişoarei. Grupul NEPI a dezvoltat până acum în zona de retail 16 centre comerciale și mai deține în portofoliu clădiri de birouri și facilități industriale.

În 1 noiembrie 2016, SC Nepi Nineteen Offices Investment SRL obţinea certificatul de urbanism cu nr. 2048, eliberat de către Direcția Arhitect Șef din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș, în vederea construirii unui centru comercial, împrejmuire, branşamente şi utilităţi pe Calea Sighişoarei fără număr, la ieşirea din Tîrgu Mureş spre Sighişoara, deasupra E 60. Compania a achiziţionat teren de la mai multe persoane private şi intenţionează să investească câteva zeci de milioane de euro în construirea unui centru comercial cu o suprafață închiriabilă de aproximativ 50.000 de mp.

Compania Nepi Nineteen Offices Investment SRL, una dintre firmele din grupul NEPI, a fost înfiinţată în acest an şi este deţinută de fondul de investiţii sud-african NE Property Cooperatief U.A şi de Nepi Bucharest Two SRL. Compania este administrată de Nepi Investment Management SRL.

NEPI a inaugurat în 2016 două centre comerciale, Shopping City Timișoara, iar în 1 decembrie Shopping City Piatra Neamț, ultima o investiție de 25 de milioane de euro. Recent inauguratul centru comercial din municipiul reședință de județ, pe două niveluri, are o suprafața totală închiriabilă de 28.000 de metri pătrați și dispune de 1000 de locuri de parcare. New Europe Property Investments plc, care este un dezvoltator imobiliar ale cărui acţiuni sunt listate pe piaţa principală a Bursei de Valori din Johannesburg, pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori din Londra, pe piaţa alternativă, mai deţine în România în zona de retail, în afara de deja amintitele centre comerciale, potrivit datelor publicate în vara acestui an, Mega Mall Bucureşti, Promenada Mall Bucureşti, Shopping City Sibiu, Iris Titan Shopping Center Bucureşti, City Park Bucureşti, Shopping City Deva, Braila Mall, Vulcan Value Centre, Piteşti Retail Park, Shopping City Galaţi, Ploieşti Shopping City, Shopping City Tîrgu Jiu, Severin Shopping Center, Aurora Shopping Mall Bucureşti. Compania a mai dezvoltat în România, de asemenea, mai multe clădiri de birouri, şi anume Floreasca Business Park, City Business Centre, The Lakeview, The Office, şi două facilităţi pe zona industrială – la Râşnov şi Otopeni. Potrivit aceloraşi date publice, NEPI avea în faza de construcţie următoarele proiecte – extinderea City Park, faza a doua, extinderea Brăila Mall, extinderea Severin Shopping Center, faza a doua, extinderea Sfântu Gheorghe Strip Mall, Victoriei Office şi The Office, faza a doua.

Ce este certificatul de urbanism?

Potrivit legii 51/1991, certificatul de urbanism este actul autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţii de construire/desfiinţare care se emite, în principal, în vederea începerii procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor lucrări ori amenajări.

Prin certificatul de urbanism se aduc la cunoştinţă investitorului/solicitantului informaţii – existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii – cu privire la cerinţele tehnice ale amplasamentului, precum şi la obligaţiile pe care acesta le are în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii. Certificatul de urbanism este valabil o perioadă cuprinsă între 6 și 24 de luni.

Pentru demararea însă a lucrărilor de construcții, un solicitant al certificatului de urbanism este obligat să obțină autorizația de construire. (L.V.)

Foto: Mega Mall București (sursa foto: www.nepinvest.com)