Deputatul PSD Florin Buicu, scrisoare către mureşeni

Stimati mureseni,

Sanatatea este, pe linga starea de bine fizica si psihica si absenta bolii, asa cum este definita de Organizatia Mondiala a Sanatatii, un drept prevazut inclusiv de Constitutie. In campania electorala din 2012 spuneam ca educatia si sanatatea sunt prioritatile personale pe care le voi avea in calitate de deputat, si asta si datorita formarii profesionale, aceea de medic, si activitatii desfasurate, aceea de cadru didactic la Universitatea de Medicina si Farmacie din Tirgu Mures.

In calitate de presedinte al Comisiei de sanatate si familie din Camera Deputatilor, for decizional pentru domeniul sanatate, acum la sfarsitul primului mandat imi permit sa trec in revista cateva actiuni pe acest domeniu.

Finantarea sistemului de sanatate este unul din principalele subiecte dezbatute pentru ca ne afecteaza pe toti, atat pacienti dar si profesionisti ai sistemului de sanatate. In cursul anului 2015, prin modificarile aduse in parlament, 2% din incasarile provenite din taxele de autorizare ale jocurilor de noroc vor merge catre Ministerul Sanatatii pentru programul de reabilitare al spitalelor.

De asemenea, 20% din incasarile provenite din valorificarea bunurilor confiscate au fost directionate catre Ministerul Sanatatii si 20% catre Ministerul Educatiei, prin amendamente introduse in parlament.

La discutarea prevederilor codului fiscal au fost introduse prevederi de deducere fiscala pentru cei care incheie asigurari suplimentare de sanatate si pensie, in limita maxima de cate 800 de euro anual pentru sanatate si 800 de euro pentru pensie suplimentara, suma fiind impartita in mod egal intre angajat si angajator.

Sunt onorat de asemenea ca o propunere legislativa personala, de reglementare a activitatii de dietetician a devenit lege fiind promulgata de presedintele Romaniei.

Si nu in ultimul rind, ordonanta de urgenta a guvernului nr. 35, de crestere a salariilor din sanatate cu 25% a fost modificata in comisiile de sanatate si munca din camera deputatilor, de crestere a salariilor beneficiind tot personalul din sistemul de sanatate dar si din sistemul de asistenta sociala, personalul bugetar beneficiind de asemenea de o crestere a salariilor de 10% incepand cu 1 decembrie 2015, si aceasta lege fiind promulgata de presedintele Romaniei. In urma acestor mariri putem spune ca in cursul anului 2015 sanatatea si educatia au beneficiat de cele mai mari cresteri salariale, de 25% intr-un an. De asemena, salariile in sanatate si educatie trebuiau sa creasca in 2016 cu 15% asa cum am votat in parlament dar guvernul Zero, sustinut de PNL-PDL-USR s-au opus. Nu este suficient, cu siguranta trebuie mai mult, dar aceste proiecte in a caror realizare m-am implicat activ reprezinta un pas important, o promisiune indeplinita. Programul PSD considera prioritare sanatatea si educatia si impreuna putem sa asezam aceste domenii acolo unde le este locul.

In continuare va cer increderea pentru domeniile considerate de mine prioritare: sanatatea si educatia. Si vin in fata Dvs, in fata muresenilor cu un juramant:

„Jur credinta patriei mele Romania;

Jur sa respect Constitutia si legile tarii;

Jur sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei;

Jur sa-mi indeplinesc cu onoare si fidelitate mandatul incredintat de popor;

Asa sa ma ajute Dumnezeu”.

Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna va doresc un Craciun Fericit, cu sanatate si impliniri si un An Nou mai bun!

Cu deosebit respect,

Deputat PSD de Mures,

Conferentiar Universitar Doctor Corneliu Florin Buicu

Presedintele Comisiei pentru sanatate si familie din Camera Deputatilor

