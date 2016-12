A fost lansat primul registru electronic național de screening auditiv

Ministerul Sănătății a lansat marți, 6 decembrie, primul registru electronic național de screening auditiv pentru nou-născuți, acesta urmând a funcționa în cadrul unui program pilot în care sunt incluse maternitățile Polizu, Filantropia și Pantelimon și care va fi extins anul viitor la toate centrele din țară, informează AGERPRES.

„Fiecare persoană testată auditiv va fi inclusă într-un registru electronic național de screening auditiv astfel încât, de acum încolo, să avem o evidență foarte clară a persoanelor hipoacuzice. Suntem bucuroși să anunțăm că lansăm acest registru electronic național de screening chiar astăzi, realizat cu sprijinul GovITHub. Registrul funcționează în cadrul unui program pilot, în care am inclus trei maternități: Polizu, Filantropia și Pantelimon. În cursul anului viitor conținutul acestui registru va fi extins cu datele noi strânse de la toate centrele din țară, unde vom avea cele 335 de aparate de screening audio. Rezultatul va fi că, în aproximativ un an, acest registru va deveni funcțional. Noi vom putea ști în sfârșit câte persoane cu hipoacuzie avem în România”, a declarat, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, citat de AGERPRES.

El a anunțat că, începând de anul viitor, toți copiii născuți în România în spitalele din sistemul public vor fi testați auditiv încă din maternitate, prin extinderea programului de screening auditiv la nivel național.

„Mai concret, în momentul în care părintele va pleca acasă din maternitate cu nou-născutul va ști cu exactitate dacă acesta are sau nu probleme de auz. Ministerul Sănătății a început deja procedura de licitație pentru achiziția celor 335 de aparate de screening auditiv. Aparatele vor ajunge în toate locurile cheie unde pot fi testați copiii hipoacuzici. Adică în toate maternitățile din România, în spitalele cu secții de pediatrie cu paturi, de terapie intensivă, precum și în toate centrele de diagnostic ORL. În plus vom avea o procedură de testare standardizată. Am elaborat un protocol unic de testare auditivă a nou-născutului, ce va fi adoptat prin ordin de ministru. Protocolul ne arată foarte clar pașii, direcțiile și traseul pacientului hipoacuzic de la depistare și până la diagnosticare”, a explicat demnitarul.