VIDEO: Iluminatul festiv, inaugurat. Tîrgu Mureșul s-a îmbrăcat de sărbătoare

Câteva mii de târgumureșeni, copii, părinți, bunici, au întâmpinat în centrul municipiului momentul tradițional al startului iluminatului festiv. Puțin după ora 18, primarul Dorin Florea, la fel ca în anii trecuți, a apăsat butonul, iar brazii, figurinele, stâlpii etc. au fost scăldate în lumină.

Evenimentul a fost prezentat de binecunoscutul om de radio Ioan Chiorean. Acesta le-a mulțumit spiridușilor din Primăria Tîrgu Mureș care au împodobit cu milioane de luminițe orașul, pompierilor, jandarmilor și polițiștilor locali care au sprijinit organizarea în siguranță a evenimentului.

Pe scena special amenajată în Piața Trandafirilor au urcat înainte de startul iluminatului festiv trupa (de crăciunițe) Unique de la Palatul Copiilor, care se antrenează sub bagheta profesoarei Mihaela Codreanu, mai multe grupuri de colindători și Fülöp Denisa, pregătită de Carla Gliga, care ne-au colindat.

Apoi, în fața târgumureșenilor, a venit primarul municipiului Tîrgu Mureș care le-a transmis participanților un mesaj de sărbători și le-a mulțumit celor care au pus umărul la înfrumusețarea și iluminarea orașului chiar de Moș Nicolae.

“Plăcerea este de fiecare dată să vă întâmpin și să dăm startul sărbătorilor de iarnă. Mă bucur că astăzi, în Sfântul Nicolae, vă doresc tuturor care purtați acest nume sănătate și noroc. Modul în care dvs. știți să vă creșteți copiii, cum încercați să le inspirați dragostea față de acest oraș, ne face ca an de an să reușim să facem tot mai multe lucruri așa cum vă doriți. Vreau să mulțumesc echipei Primăriei pentru că și în acest an, contracronometru, au reușit să facă în așa fel încât să vă simțiți bine, mulțumesc domnului Claudiu Maior, împreună cu Direcția Tehnică, Poliția Locală și toți care vă asigură siguranța și plăcerea de a trăi într-un oraș tot mai frumos. Să aveți noroc, multă sănătate și vă întâmpinăm peste tot de acum până de Anul Nou, să vă aduceți copiii în toate locurile care sunt destinate de a vă petrece și a avea măcar câteva clipe de bucurie pentru că multe clipe de necazuri aveți, dar măcar Primăria se străduiește să vă dea tot ce e mai bun, pentru că vă oferim din suflet”, a spus primarul Dorin Florea.

Apoi a început momentul mult așteptat, numărătoarea inversă, iar când a fost rostită cifra 1, centrul municipiului a fost inundat de lumina beculețelor.

Seara s-a încheiat cu spectacolul Gașca Zurli, care au debutat la Tîrgu Mureș, acum câțiva ani, în primul eveniment plătit.

Primăria Tîrgu Mureș ne-a pus la dispoziție întreaga filmare a evenimentului. Dacă doriți să (re)vedeți momentul în care primarul Dorin Florea a dat startul aprinderii luminilor de sărbătoare în centrul municipiului Tîrgu Mureș, colindătorii și Crăciunițele care au dansat, spectacolul de peste o oră al îndrăgiților invitați – Gașca Zurli, vă invităm să dați play de la minutul 10 încolo.

Nu au fost singurele bucurii pentru cei mici, deoarece copiii însoțiți de părinți, frați, bunici sau alte rude au putut, de asemenea, să se plimbe cu autobuzul Moșului.

Evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă vor continua în această săptămână, miercuri, 7 decembrie, de la ora 17.30, în Parcul Municipal, unde se deschide patinoarul, joi, 8 decembrie, în Piața Teatrului, de la 17.30, unde este programat concertul de colinde al cultelor religioase din Tîrgu și al foarte îndrăgitului Ștefan Hrușcă. (S. G.)