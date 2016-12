Mara Togănel duce “România nouă” în Parlamentul României

Ultima lună a scos în evidenţă o persoană agreabilă, a cărei voce a creat o campanie electorală diferită de felul în care eram obişnuiţi până acum din partea oamenilor politici. Surprinde prin culoare, prin atitudine şi prin curaj. Este Mara Togănel, candidat pentru Camera Deputaţilor din partea Partidului Naţional Liberal Mureş.

Reporter: Cine este Mara Togănel? Omul şi politicianul?

Mara Togănel, candidat PNL Mureş pentru Camera Deputaţilor: Mara Togănel este om normal, născut la Tîrgu Mureş, educat tot aici şi căruia îi place locul în care s-a născut atât de mult, încât vrea să facă ceva semnificativ pentru oamenii care trăiesc aici. Mara Togănel nu este un politician. Nu unul care se va agăţa de un afiş electoral de pe care nu va coborî patru ani. Este omul pentru care un afiş este doar o fotografie şi o invitaţie de a mă cunoaşte.

Reporter: Care au fost paşii Marei Togănel în politică şi în administraţie?

Mara Togănel: Fac politică de 10 ani şi niciodată nu mi-am schimbat partidul, pentru că sunt un om loial şi care cred în principii. Educaţia primită de la părinţii mei şi pregătirea universitară pe care am urmat-o, aceea de management şi ştiinţe economice, mă definesc drept un liberal convins. Nu ştiu dacă am calităţi de lider, dar m-am implicat, de când eram în liceu , în a aduce oamenii la un loc. În facultate, am fost membru fondator al AIESEC, apoi am condus organizaţia tinerilor liberali din Mureş şi a început să-mi placă să construiesc.

Oportunităţile de construcţie au început să apară şi primele proiecte pe care le-am pus pe picioare sunt Festivalurile Văii Mureşului şi Văii Gurghiului, pe care acum, când le văd la a douăsprezecea şi respectiv la a unsprezecea ediţie mă bucur enorm.

Când am lucrat la Instituţia Prefectului şi apoi la Consiliul Judeţean, am identificat şi am lucrat la implementarea a numeroase proiecte pentru comunitate. Postul de director de cabinet al Preşedintelui Consiliului Judeţean, Ciprian Dobre, mi-a creat culoarul de a putea coordona proiectul ”100 de ani de cultură în Mureș”, dar şi dosarul de candidatură al Tîrgu Mureşului pentru proiectul Capitala Europeană a Culturii 2021.

Reporter: Sloganul pe care l-aţi adus în faţa mureşenilor este “România nouă”. Ce înseamnă România nouă?

Mara Togănel: România nouă este un alt fel de a face politică. La 26 de ani de la Revoluţie, cred că a venit momentul unei împrospătări a felului în care parlamentarii îşi fac agenda următorilor patru ani. În această campanie electorală, am străbătut întreg judeţul Mureş, într-un tur de forţă de mii de kilometri, în 27 de zile, până acum. Am remarcat, în primul rând, o confirmare a sondajelor de opinie: oamenii sunt sătui de promisiuni şi de aşa zise asigurări că de mâine va fi mai bine. Am rămas surprinsă şi m-am bucurat de empatia pe care am simţit-o atunci când oamenii îmi spuneau că inspir bunătate şi încredere. Până la urmă, asta este România nouă: feţe noi şi oameni proaspeţi.

Voi propune soluţii concrete la problemele mureşenilor, pentru aplicarea cărora mă voi bate cu toate puterile.

Proiectul meu de bază pentru Parlamentul României este relaţia directă cu mureşenii. Le voi duce problemele în Parlament, dar nu mă voi rezuma la o înşiruire a lor, ci le voi însoţi de soluţii concrete pentru aplicarea cărora mă voi bate cu toate puterile. Mă voi întoarce apoi între oameni şi le voi explica, punctual, ce am reuşit să fac şi mai ales cum se va rezolva problema lor. Poziţia de deputat în Parlamentul României înseamnă mai mult decât nişte luări de cuvânt pe care să le punem în statistici şi să scoatem, după patru ani, o carte cu aşa zisele noastre realizări. Cred că un parlamentar nu trebuie să rămână ţintuit în scaunul din Casa Poporului. Când primeşti în audienţă un om cu probleme reale, cel mai simplu este să îl trimiţi la alte instituţii şi la o bătălie deschisă cu “sistemul”. Ceea ce vor oamenii sunt lucruri punctuale, dar o legătură permanentă cu Mureşul real creează o imagine de ansamblu pe ceea ce înseamnă diagnoza acestui judeţ. Dacă reuşim să implementăm proiecte şi să venim cu soluţii la problema unui om, cu siguranţă măsurile pe care le luăm pot veni în sprijinul unei comunităţi mult mai mari. Peste patru ani vreau să vin în faţa mureşenilor cu fruntea sus.

Reporter: Care sunt proiectele dumneavoastră, după ce veţi ajunge deputat de Mureş?

Mara Togănel: Am fost mereu omul proiectelor concrete şi cei care mă cunosc ştiu că sunt o persoană implicată şi tenace. Nu vreau să vorbesc acum despre programul de guvernare al Partidului Naţional Liberal, pentru că aş intra în foarte multe date tehnice. Ceea ce vreau este să îmi asum trei proiecte concrete, despre care, peste patru ani, pot spune că poartă semnătura Mara Togănel.

Părinţii şi copiii trebuie să fie motivaţi de faptul că, urmând o şcoală de meserii, devin profesionişti şi pot să câştige mult mai bine, dacă îmbină pasiunea cu munca ce le place.

Vreau ca proiectul legat de Şcolilie de Arte şi Meserii să prindă viaţă. Am întâlnit tineri minunaţi, care sunt frustraţi că nu pot să înveţe o meserie în domeniile care le plac cel mai mult şi în care ar putea să facă o carieră. Suntem, în continuare, tributari ideii că dacă ai o diplomă de facultate eşti în rândul lumii. Părinţii şi copiii trebuie să fie motivaţi de faptul că, urmând o şcoală de meserii, devin profesionişti şi pot să câştige mult mai bine, dacă îmbină pasiunea cu munca ce le place. Dar, pentru asta este nevoie de bani şi de un cadru instituţional. Şcolile de Arte şi Meserii reprezintă un proiect care îmbină perfect viziunea PNL la nivel naţional cu planul primarului Dorin Florea. După ce voi susţine legea de înfiinţare a acestor şcoli de meserii, mă voi asigura, împreună cu primarii din Tîrgu Mureş, Sighişoara, Târnăveni şi Reghin că noile şcoli vor prinde viaţă în toate cele patru municipii ale judeţului Mureş.

Manualele simplificate, Bacalaureatul diferenţiat şi cursurile într-un singur schimb sunt proiectele prioritare din programul PNL pentru educaţie

Şi tot legat de educaţie, vreau să mă lupt pentru o poziţie de membru în comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor. Acolo este locul din care poţi impune o viziune de ansamblu asupra sistemului românesc de învăţământ. În întâlnirile pe care le am în judeţ, tinerii îmi spun că nu au timp să îşi trăiască frumos aceşti primi ani minunaţi din viaţă. Învaţă din manual complicate, au examene care îi epuizează, merg la cursuri până seara târziu şi alţii se trezesc la 5 dimineaţa să ajungă pe jos la şcoală după 10 kilometri parcurşi pe jos.

Cred că manualele simplificate, Bacalaureatul diferenţiat şi cursurile într-un singur schimb sunt proiectele prioritare din programul PNL pentru educaţie care trebuie să fie implementate.

Centrul Dracula de la Sighişoara va fi un pol de atracţie pentru turiştii din toată lumea

Pe de altă parte, mă voi implica în dezvoltarea economică a judeţului Mureş prin turism. Este păcat că până acum nu s-a conştientizat şi nu s-a exploatat potenţialul enorm pe care îl are Sighişoara. În pregătirea dosarului pentru programul Capitală Europeană a Culturii, am realizat un film în Cetatea Sighişoarei. De fapt, a fost un exerciţiu foarte simplu, dar cu nişte învăţăminte extraordinare: am aşezat o cameră de luat vederi, lângă care am pus o coală A4 cu o întrebare: “De ce iubiţi Sighişoara?” Vreau să vă spun că, într-o jumătate de oră, aveam peste 20 de răspunsuri înregistrate – şi aici vine partea interesantă – 19 dintre acestea erau de la turişti străini.

Tocmai de aceea voi avea iniţiativa înfiinţării, în subordinea Ministerului Culturii, a Centrului Dracula. Orice zâmbet care poate apărea în acest moment, este dovada lipsei unei viziuni pe termen lung şi a unui mod balcanic de a face politică. Mitul lui Dracula este exploatat în toate ţările lumii şi continuă să atragă extrem de mult interes. Centrul Dracula de la Sighişoara va fi un pol de atracţie pentru turiştii din toată lumea, locul în care se va afla diferenţierea clară dintre istoria adevărată şi legendă.

Va fi un centru multimedia, în care Sighişoara va fi punctul central al poveştii lui Dracula. Desigur, acest Centru este gândit ca un pilon pentru dezvoltarea turismului istoric, dar este, de fapt, pretextul prin care vom sprijini economia judeţului Mureş, prin crearea traseelor turistice legate de mitul lui Dracula.

Centrul Digital Transilvania înseamnă locuri de muncă, estimate la câteva sute.

Un alt proiect în care cred este înfiinţarea Centrului Digital Transilvania. În acest moment este în expansiune o orientare a tinerilor către profesii liberale, cum ar fi cele de arhitect, de designer, de producător multimedia şi multe altele. Aceste profesii sunt incluse în domeniul industriilor creative, un domeniu foarte la modă în toate ţările din Occident. Ce va face, de fapt, acest Centru? În primul rând, va crea formatori, adică profesori pregătiţi pentru fiecare dintre domeniile despre care am vorbit anterior. Acest lucru înseamnă locuri de muncă, estimate la câteva sute. În faza a doua a proiectului, Centrul Digital Transilvania va deveni o şcoală pentru alţi tineri care vor să se pregătească în aceste domenii, cu diplome recunoscute oficial pentru piaţa muncii. Industriile creative sunt foarte costisitoare din punctul de vedere al pregătirii, în primul rând din cauza faptului că şcolile existente în acest moment sunt foarte departe de Tîrgu Mureş. De aceea, pierdem de două ori: sunt tineri care au aceste posibilităţi financiare şi care, plecând din judeţul Mureş, rămân şi muncesc departe de casă. Mai este şi o a doua categorie, semnificativă ca număr, cea a tinerilor care nu îşi permit o pregătire în domeniile pentru care au înclinaţii şi aptitudini, tineri care se pierd orientându-se spre alte domenii.

În proiectul meu, va fi un rezultat win-win: creăm locuri de muncă, pregătim tineri profesionişti şi punem la dispoziţia mediului privat o resursă foarte importantă de oameni bine pregătiţi.

Reporter: Spuneţi-ne, în două fraze, de ce ar trebui ca mureşenii să vă voteze duminică.

Mara Togănel: Pentru că sunt un om format în comunitatea mureşeană, căreia îi voi dedica următorii patru ani din viaţa mea, prin muncă şi implicare totală, cu mintea şi cu sufletul. Şi pentru că sunt mulţumită de tot ce am realizat, fără a-mi fi ruşine de nimic, în toată viaţa mea.

