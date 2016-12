Recital de chitară clasică, cu elevii Liceului de Artă

Sala Festivă a Liceului Vocațional de Artă din Târgu-Mureș va găzdui vineri, 9 decembrie, ora 19:00 un concert de chitară clasică susținut de elevii Liceului Vocațional de Artă din Târgu-Mureș, pregătiți de profesorul Andrei Turcu. ”Este important prin astfel de recitaluri să-i motivez în primul rând, să aibă o satisfacție după munca depusă, să le valorific munca oarecum. Repertoriul abordat, în cadrul acestui recital va fi unul de chitară clasică, un repertoriu specific, care de obicei îl facem pentru examenele de sfârșit de semestru, sau repertorii care le-am avut cu ei la unele concursuri. Sunt toți elevii mei, care vor fi protagoniștii unei audiții obișnuite care se face la sfârșit de semestru, sau când considerăm necesar acest lucru, pentru motivarea acestor elevi. În general sunt copii până în clasa a 8-a majoritatea, unul singur fiind licean, în rest sunt elevi de gimnaziu, de la clasa a 2-a până la clasa a 8-a”, ne-a declarat profesorul Andrei Turcu.

Pepinieră pentru viitorii artiști

Profesorul Andrei Turcu predă chitara clasică de 20 de ani, prin mâna lui trecând mulți elevi care au confirmat, prezenți la festivaluri impotrtante de profil, printre care Festivalul internațional de chitară clasica Transilvania și Harmonia Cordis. ”Eu predau chitară de cel puțin 20 de ani, iar la Liceul de Artă această clasă funcționeză de mai devreme. Chitara clasică la Liceul de Artă din Târgu-Mureș a început cu un coleg de-al meu, Ovidiu Atanasiu. El a început cu vreo cinci ani înainte să vin eu, iar după terminarea facultății am venit la Liceul de Artă. Foarte mulți dintre elevii care au studiat acest instrument au făcut pasul spre conservator, am foarte mulți elevi care au continuat la București, Timișoara sau Cluj, cele trei conservatoare unde au plecat după terminarea liceului. Unii dintre ei se reprofilează și către alte genuri, unii își doresc să studieze jazz sau alte genuri. Din elevii pe care i-am pregătit o parte s-au regăsit și în cadrul unor festivaluri importante de gen precum Harmonia Cordis de la Târgu-Mureș, an de an participând în cadrul acestui festival la recitalurile destinate târgumureșenilor. Au fost mulți elevi talentați care au continuat frumos după terminarea licelui, și aici l-aș aminti pe Orosz Dávid Gergő, care a pornit de la Liceul de Artă și apoi a intrat primul la Conservatorul din Cluj. Acest rezultat reflectă și munca și colaborarea noastră cu acest minunat artist. Pe lângă el mai sunt și alții, Lucian Naste, Daniel Bota, Daboczi Peter și Bogdan Sabău, cu care am ieșit în evidență”, a spus Andrei Turcu.

Protagoniștii recitalului de vineri seara sunt elevii Daniel Botnarenco, Adrian Bunea, Andrei Moldovan, Fekete Sara, Alexia Săndulescu, Sas Filip, Dragoș Colceriu, nume despre care, cu siguranță vom mai auzi, după cum speră și profesorul lor. ”Chitara clasică este un domeniu în care poți merge mai departe doar dacă ai o pasiune foarte mare. Dacă nu, e foarte greu să te descurci. Unii se reprofilează gândindu-se la viitorul lor. Consider că și o parte din actualii elevi care studiază chitara îi vor călca pe urme lui Orosz Dávid Gergő și a celorlalți foști elevii cu care ne mândrim”, a precizat Andrei Turcu.