Zilele UMF Târgu-Mureș, manifestare tradițională în peisajul academic

Zilele Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Târgu-Mureș se desfășoară în perioada 5-9 decembrie. O serie de evenimente de excepție vor îmbina într-un mod armonios cultura și arta cu medicina și farmacia.

La UMF Târgu-Mureș, medicii, farmaciștii și studenții și-au expus luni, 5 decembrie, în cadrul ediției a treia a expoziției de artă plastică „Arta în suflet de medic”, lucrările, care au reprezentat un dialog bazat pe pictură, sculptură, grafică, fotografie și poezie. Tot luni, la Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice, a avut loc workshop-ul „Beginner´s Course in Molecular Diagnostics”. Ziua de marți, 6 decembrie, este dedicată Concertului Studențesc de Colinde, un eveniment îndrăgit de studenți și cadre didactice deopotrivă.

Manifestări științifice de înalt rang

Potrivit programului evenimentului, Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) a UMF Târgu-Mureș organizează, în perioada 7-8 decembrie, a noua Conferință a Doctoranzilor și a șasea Conferință a Postdoctoranzilor în medicină și farmacie. Cu ocazia sesiunii de deschidere a celei de-a noua Conferințe a Doctoranzilor în medicină și farmacie, din 7 decembrie, va avea loc premierea cu 2.500 lei a articolului publicat în anul calendaristic 2016, cu cel mai mare factor de impact. Deschiderea oficială a manifestării are loc mâine, 7 decembrie, la ora 09.30, la Centrul Integrat de Medicină Dentară.

„Această manifestare științifică este organizată pentru a noua oară în România și este un prilej oferit doctoranzilor și postdoctoranzilor în medicină și farmacie de a-și face cunoscute realizările din perioada studiilor de doctorat, în domeniile lor de activitate de cercetare. În același timp le oferă posibilități de a se întâlni, de a se cunoaște unii pe alții, dar totdată de a cunoaște preocupările din activitățile de cercetare și studiile pe care le-au abordat”, se precizează pe site-ul manifestării științifice.

Realizările deosebite în chirurgie vor fi prezentate, la ora 08.30, în Amfiteatrul Facultății de Farmacie. Tot miercuri va începe Cursul European de Educație în Anestezie, la care participă specialiști în anestezie şi terapie intensivă din țară și din străinătate. La ora 09.00, la centrul de simulare al Facultății de Medicină Dentară, are loc deschiderea workshop-ului „TOKUYAMA Challenge for Students”.

La Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice, în sala de conferințe, are loc, la ora 10.30, lansarea proiectelor în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC). În seara de miercuri, va avea loc Concertul extraordinar de Crăciun susținut de Corul Naţional de Cameră „Madrigal”, la Palatul Culturii”, la ora 19.00.

Sesiunea Științifică a cadrelor didactice

Ziua de joi, 8 decembrie, începe la ora 08.30, în Amfiteatrele UMF, cu Sesiunea Științifică a cadrelor didactice, unde vor avea loc conferinţe ştiinţifice invitate și lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice. La Casa Universitarilor, va avea loc, la oa 09.00, cursul postuniversitar „Aportul parodontologiei la succesul în implantologie”. În Sala Festivă, la ora 13.00, se va desfășura conferința „Drepturile omului și profesia medicală”, iar la ora 16.00, tot în Sala Festivă, va avea loc Memorial Lecture – George Simu. Seara se încheie cu Gala Festiva a UMF, la ora 18.00, la Centrul de evenimente RAB. Numărul al treilea al revistei Vita StuDentis, publicația studenţilor de la Facultatea de Medicină Dentară, se va lansa vineri, 9 decembrie, la ora 16.00. Evenimentul va avea loc în Aula Facultății de Medicină Dentară.