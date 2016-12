Două proiecte revoluționare de cercetare, câștigate de UMF Târgu-Mureș

Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice (CCAMF) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Târgu-Mureș a găzduit miercuri, 7 decembrie, conferința de lansare a două proiecte revoluționare de cercetare care vizează dezvoltarea unui model terapeutic modern și neinvaziv, care să reducă substanțial incidența și severitatea instalării demenței în urma unui accident vascular cerebral ischemic, precum și dezvoltarea de biomateriale pentru un tratament eficient al bolii valvei aortice la pacienții de toate vârstele.

Proiectele, în valoare de peste 8 milioane de lei fiecare, din care 98% asistenţă financiară nerambursabilă și 2% contribuţia UMF Târgu-Mureş, se implementează pe o perioadă de 4 ani și presupun formarea de echipe de cercetare, în aceste echipe fiind cooptați și tineri cercetători, doctoranzi și postdoctoranzi. Activităţile de cercetare vor avea loc în laboratoarele Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice și în cadrul Bazei experimentale a UMF Târgu-Mureş.

Prevenirea demenței asociate cu atacul vascular cerebral ischemic

Primul proiect, al cărui director este prof. dr. Mark Anthony Slevin, de la Manchester Metropolitan University, se referă la terapii ce vizează proteina C reactivă pentru prevenirea demenței asociate cu atacul vascular cerebral ischemic (SAD-CRP), în valoare de 8.856.131,39 lei.

Șef lucrări dr. Olah Peter, responsabil cu managementul proiectului, a explicat miercuri, 7 decembrie, în cadrul conferinței de presă, care sunt rezultatele prevăzute în proiectul de cercetare privind terapiile ce vizează proteina C reactivă pentru prevenirea demenței asociate cu atacul vascular cerebral ischemic.

„Dezvoltarea unui model terapeutic modern, neinvaziv, care să reducă substanțial incidența și severitatea instalării demenței în urma unui accident vascular cerebral ischemic. Pentru atingerea acestui rezultat se vor desfășura activități de cercetare experimentală realizate în laborator, pe model murin si model canin. Activitățile de cercetare vor avea loc în laboratoarele Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice și în cadrul Bazei experimentale a UMF. Proiectul finanțează echipamentele specifice pentru experimentele pe model murin, echipamente pentru analize de imunohistochimie și consumabilele necesare. Proiectul urmărește și dezvoltarea de noi direcții de cercetare în cadrul UMF Târgu-Mureș, și anume cercetarea bolilor neurodegenerative și neuroinflamatorii, consolidarea culturii de cercetare și promovarea transferului de cunoștințe”, a precizat șef lucrări dr. Olah Peter.

Tehnologii de inginerie tisulară pentru regenerarea valvelor cardiace

Cel de-al doilea proiect, o continuare a unui proiect implementat în perioada 2012-2016, se referă la tehnologii de inginerie tisulară pentru regenerarea valvelor cardiace (VALVE-REGEN), în valoare de 8.779.476,34 lei. Directorul de proiect este prof. dr. Dan Simionescu, cunoscut drept creatorul inimii de plastic, de la Universitatea Clemson din Carolina de Sud, originar din Târgu-Mureş. Șef lucrări dr. Olah Peter a afirmat, în cadrul conferinței de presă, că se dorește dezvoltarea de noi biomateriale pentru un tratament eficient al bolii valvei aortice la pacienții de toate vârstele.

„Dezvoltarea de noi biomateriale (scaffolduri de valve aortice acelulare) și tehnologii (decelularizare, însămânțare celule, condiționare mecanică), care vor fi utilizate pentru medicină, în special pentru un tratament eficient al bolii valvei aortice la pacienții de toate vârstele. În mod special pentru această aplicație, materiale și tehnologii noi vor fi integrate într-o platformă semi-automată, care poate genera valve viabile la cerere. Rezultatele așteptate sunt materiale și tehnologii care vor oferi chirurgilor cardiaci valve regenerate din celulele proprii ale pacientului. Valve viabile pot fi de asemenea folosite în vitro ca platforme reproductibile pentru studierea biologiei și patologiei valvelor umane și, eventual, pentru dezvoltarea de noi tratamente farmaceutice pentru afecțiuni ale valvelor”, a arătat șef lucrări dr. Olah Peter.

Un an generos din punct de vedere al ofertei de finanţare

Rectorul UMF Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a declarat, în conferința de presă, că anul 2016 a fost unul cât se poate de reușit în privința depunerii și aprobării de proiecte de cercetare. Dacă în anul 2015 au fost depuse trei proiecte de cercetare, în 2016 s-au depus 32 de proiecte, până în prezent fiind aprobate 10 proiecte. „Ne-am asumat, mai ales la începutul acestui mandat, o punere pe prim plan a activităţii ştiinţifice în Universitate, identificând punctele slabe şi puntele bune pe care le avem. În acest moment, aş spune că punctul forte este Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice. Prin prisma Strategiei de Dezvoltare a Universităţii am decis, la sfârşitul anului trecut, că tot ceea ce însemană proiect de cerectare să treacă prin acest Centru. Am încurajat depunerea de proiecte pentru că anul 2016 a fost un an generos din punct de vedere al ofertei de finanţare prin ANCS. Dacă în 2015 am avut, la nivelul Universității, un număr inacceptabil de proiecte depuse în aceste competiţii, trei, şi din cauză că în 2015 nu au fost competiţii deschise, anul acesta am avut un număr spectaculos de proiecte depuse. Din evidenţele mele sunt 32 de proiecte depuse de către cadrele didactice şi cercetătorii din Universitate, care s-au adăugat unor proiecte mai complexe. Până în acest moment, avem aprobate 10 mari proiecte. Aşteptăm deciziile pentru alte proiecte, trei dintre ele cu valoare foarte mare, proiecte complexe de cercetare de frontieră. Acestea ne dau speranţa că Centrul va ajunge foarte curând să funcţioneze cu maximă eficienţă, atrăgând oameni din afară, precum şi din interiorul Universităţii”, a declarat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.