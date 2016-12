Surse: Buletinele de vot pentru Senat, retipărite!

Cotidianul Zi de Zi a aflat, pe surse, că Biroul Electoral Central a respins astăzi contestaţia depusă de Instituţia Prefectului Judeţul Mureş împotriva Deciziei nr. 28/5 decembrie în care Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 28 Mureş a solicitat retipărirea buletinelor de vot pentru Senat, ca urmare a unor plângeri formulate de PSD Mureş, PNL Mureş, UDMR Mureş, ALDE Mureş şi ANR Mureş.

Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 28 Mureş a hotărât luni, 5 decembrie, prin Decizia nr. 28, să sesizeze Instituţia Prefectului Judeţul Mureş cu solicitarea de a proceda la imprimarea/retipărirea buletinelor de vot pentru Senat.

Decizia a fost luată după ce reprezentanţii PSD Mureş, PNL Mureş, UDMR Mureş, ALDE Mureş şi ANR Mureş din Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 28 Mureş au făcut sesizări cu privire la modul de tipărire a respectivelor buletine de vot pentru Senat. „Buletinul de vot pentru Senat aferent Circumscripţiei Electorale nr. 28 Mureş prezintă o serie de nereguli care pot afecta procesul de vot şi nu respectă macheta buletinului de vot avizată conform de către AEP Mureş afişată la sediul BEJ Mureş, în conformitate cu dispoziţiile articolului 63, alineatul 4 şi 5 din Legea nr. 208/2015. Astfel, se constată că pe coperta numărul 1 verso, sub legendă, apar în mod vizibil, tipărite probabil în oglindă patrulaterele cu însemnele electorale şi candidaţii următorilor competitori electorali PNL Mureş şi UDMR Mureş. Această situaţie poate produce confuzie în rândul unui segment de alegători, care din grabă sau neglijenţă, pot aplica ştampila cu menţiunea „votat” pe unul din aceste patrulatere, având convingerea că au exprimat un vot valabil pentru formaţiunea politică pe care o susţin. În realitate însă, un asemenea vot ar fi un vot nul, o asemenea situaţie putând conduce la creşterea artificială a numărului de voturi nule şi la alterarea la fel de artificială a procesului de vot. O altă deficienţă se remarcă la fila 3 din buletinul de vot cu privire la formaţiunea politică Alianţa Noastră România, în sigla acestui partid fiind estompate până la a fi necitibile anumite caractere, ceea ce duce ca această siglă să fie incompletă (în fapt se poate citi LI NŢ NO STR, fiind aproape invizibil caracterul A din această siglă). De asemenea, BEJ Mureş constată că buletinul de vot pentru Senat nu respectă macheta care are aviz de conformitate AEP în ceea ce priveşte numărul de pagini, în sensul că macheta la care facem referire are un număr de 4 file, în timp ce buletinul întocmit are un număr de 6 file/pagini, ultimele două fiind netipărite (goale)”, se arată în textul Deciziei nr. 28.

Vom reveni.