LOVITURĂ DE TEATRU. Exclus de BEJ de pe lista candidaţilor, liberalul Florin Urcan vrea să reintre în competiţia electorală!

Curtea de Apel Târgu-Mureş a admis joi, 8 decembrie, cererea de suspendare a adresei prin care Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a solicitat Camerei Deputaţilor vacantarea locului de deputat deţinut de liberalul Florin Urcan. În urma acestei decizii, Florin Urcan susţine că este îndreptăţit să solicite, la Biroul Electoral Judeţean Mureş, repunerea sa pe locul 2 pe lista de candidaţi ai Partidului Naţional Liberal Mureş pentru Camera Deputaţilor, pentru alegerile care vor avea loc peste trei zile.

Redăm, în rândurile de mai jos, declaraţia dată cotidianului nostru de Florin Urcan:

„Procesul acesta era demarat anterior depunerii listei de către partid pentru candidaturi. Era demarat printr-o solicitare în care după cum ştiţi ANI făcea presiuni pe lângă Camera Deputaţilor să-mi înceteze mandatul şi să-mi înceapă interdicţia aceea de trei ani, pentru că ei aşa au susţinut tot timpul, că interdicţia de a ocupa o funcţie publică „curge” de la încetarea mandatului. Deci ei cereau două lucruri printr-o a dresă către Camera Deputaţilor. Unu, să-mi înceteze mandatul şi doi, să-mi „curgă” interdicţia de trei ani de a ocupa o funcţie publică. Eu am solicitat suspendarea acelei adrese până la finalizarea procesului pe fond, unde urma să demonstrăm că faptele sunt prescrise. În faza respectivă, am deschis acest proces în care am solicitat suspendarea adresei. Astăzi s-a finalizat procesul, după două-trei termene, şi a rezultat o sentinţă executorie de suspendare a actului emis de către ANI, adică a acelei adrese către Camera Deputaţilor. Noi considerăm că acest act pe care am reuşit să îl suspendăm în instanţă a stat la baza deciziei Biroului Electoral judeţean. Ei au invocat că datorită adresei venită de la ANI şi a adresei trimisă la Camera Deputaţilor, eu aş avea interdicţia de a mai ocupa o funcţie publică timp de trei ani. Instanţa, şi Tribunalul şi Curtea de Apel unde noi am contestat decizia BEC-ului au zis că BEJ a luat decizia legal, având la bază această adresă, prin care se comunica că există o sentinţă rămasă definitivă. Avocaţii mei vor depune mâine o solicitare către BEJ, pentru revenirea la forma iniţială a listei Partidului Naţional Liberal, în care eu eram pe locul doi. BEJ mâine va lua în discuţie probabil şi se va supune la vot, dacă îmi admit solicitarea sau dacă mi-o resping. Dacă mi-o admit, mergem mai departe şi în paralel se va judeca procesul pe fond pentru a se constata prescripţia faptelor. Vom vedea ce va fi, chiar dacă ANI are termen de cinci zile pentru contestaţie, decizia e executorie, ceea ce înseamnă că trebuie pusă în aplicare de astăzi. ANI poate să facă recurs la această sentinţă în termen de cinci zile. Probabil o să facă, probabil că nu. Nu ştiu. Cert e că fiind executorie, am tot dreptul să cer celor de la BEJ să revină la lista iniţială depusă de Partidul Naţional Liberal.”

De asemenea, redăm integral şi textul soluţiei dată astăzi de Curtea de Apel Târgu-Mureş:

„Tip solutie: Admite cererea de suspendare

Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Admite cererea de suspendare formulată de reclamantul FLORIN IONAŞ URCAN, (cu domiciliul), în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, (cu sediul) şi pârâta CAMERA DEPUTAŢILOR, (cu sediul). Dispune suspendarea, până la pronunţarea instanţei de fond, a executării adresei nr. 9402/26.05.2016, emisă de pârâta A.N.I. în ceea ce priveşte sesizarea Preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru a lua act de situaţia de încetare a mandatului şi pentru a supune votului plenului camerei adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat al domnului Urcan Ioan-Florin, ca urmare a faptului că Raportul de evaluare nr. 50082/G/04.11.2013 a rămas definitiv prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 924/23.03.2016. Cu recurs în 5 zile de comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Tg. Mureş. Pronunţată în conformitate cu prevederile art. 396 alin. 2, azi 08.12.2016.

Document: Hotarâre 142/2016 08.12.2016”

Nu în ultimul rând, vă prezentăm, în fotocopie, conţinutul adresei remisă de ANI către Camera Deputaţilor, document suspendat de Curtea de Apel Târgu-Mureş:

