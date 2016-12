Povești din suflet dăruite de copiii Casei ”Sfântul Iosif”

Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureș primește sâmbătă, 10 decembrie vizita copiilor aflați în îngrijirea Casei ”Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc, protagoniștii unui concert caritabil de colinde și povești intitulat ”Iarna cu povești” organizat de Asociația Outreach. Spectatorii prezenți la spectacol vor avea posibilitatea de a achiziționa în scop caritabil cartea ”Povești cu suflet” scrisă de către copii casei de amplasament ”Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc, fondurile obținute în urma achiziționării cărții vor fi donate Casei ”Sfântul Iosif”.”Casa Sfântul Iosif este un loc magic. Copiii îi spun în mai multe feluri, de la „Casa cu bomboane” până la simplu…acasă. Acest loc, găzduiește și dezvoltă suflete, pentru a aduce în lume niște tineri, niște adulți care nu vor reuși doar să supraviețuiască, ci să mute munții. Sâmbătă, la ora 11:00, în Sala Mare a Palatului Culturii, aceste suflete minunate ne vor arăta ceea ce trebuie să prețuim în viață, frumosul, iubirea, aproapele. Vă așteptăm alături de noi, pentru a începe sărbătorile acestei ierni împreună, pentru o cauză minunată. Să citim împreună poveștile acestor copii, să le ascultăm cântecele, să le admirăm portul popular, să le vedem luminile din ochi și să îi ajutăm să-și păstreze luminile din suflet”, a declarat Sandra O’Connor , președintele Asociației Outreach.

”Copiii așteaptă cu nerăbdare”

Vor urca pe scana Sălii Mari 50 de copii din Casa ”Sfântul Iosif” însoțițiți de Sora Emilia, Sora Rita, Sora Angela și Sora Claudia care vor prezenta un spectacol de colinde și poezii religioase. ”Venim la Târgu-Mureș cu mare drag. Sunt 50 de copii care vor susține un concert de colinde la Palatul Culturii, iar seara vor fi prezenți și la Universitatea ”Petru Maior”, la inivitația inimoșilor oameni de acolo. Ne-am pregătit intens pentru aceste spectacole, copiii așteaptă cu nerăbdare, sunt foarte bucuroși, nu mai au răbdare, tot ne întreabă când mergem. Între cele două spectacole vom vizita Muzeul de Etnografie din Târgu-Mureș. Sunt copii de toate vârstele, cel mai mic dintre copii este în clasa a doua, restul sunt între 8 și 18 ani care vor fi susține cele două spectacole. Programul celor două spectacole va cuprinde colinde, poezii religioase și o scenetă cu tema Nașterii Mântuitorului”, a afirmat Sora Emilia, sufletul Casei „Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc, păstorită de măicuțele Congregației „Inimi Neprihănite”

Gest de mulțumire

Vinovatul principal pentru prezența copiilor din cadul Casei ”Sfântul Iosif” pe scena Palatului Culturii este psihologul Sandra O’Connor , președintele Asociației Outreach, care se ocupă de consilierea psihologică a copiilor din Casa ”Sfântul Iosif”. ”Anul trecut, în luna iulie am făcut o vizită Casei ”Sfântul Iosif” și am făzut că cei de acolo nu au un psiholog care să stea constant în centru cu ei. Atunci am zis să fac ceva cu ei, și din două în două săptămâni să lucrez cu ei. Aveau nevoie de niște ore de formare în domeniu, deoarece erau puțin deficitari în ce privește sprijinul psihologic. Am zis că-mi fac timp pentru ei, și am început să merg la ei la casă din două în două săptămâni. Dorm acolo, stau cu ei. Pe copiii de acolo i-am simțit extraordinar, doar că e normal că au nevoie de ajutor deoarece copii provin din medii diferite. Așa am ajuns la carte și la spectacol. Ne-am gândit ce cadou să facem oamenilor care vin la concertul de sâmbătă. Noi, cei de la Outreach în fiecare an am scos o carte de povești, și mă gândeam că nu are nicio relevanță să venim cu o carte de-a mea de povești la acest eveniment. Atunci am dorit ca și oamenii care vin la concert să vadă care e de fapt atitudinea acestor copii, față de familie, față de iubire. Au scris câteva povești, scurte și simple, dar atâta de emoționante, care fac obiectul acestei cărți. În această carte sunt câteva poezii despre importanța familiei și scurte povestioare scrise de copii. Cartea reprezintă un gest de mulțumire pentru cei care participă la concertul de sâmbătă de la Palatul Culturii”, a precizat Sandra O’Connor.