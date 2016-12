14.000 de kilometri, drumul candidaţilor UDMR Mureş spre Parlament

Patru din cei cinci candidaţi eligibili ai UDMR Mureş la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 au prezentat joi, 8 decembrie, într-o conferinţă de presă, principalele concluzii ale campaniei electorale.

Astfel, Novák Csaba Zoltán şi Császár Károly (primii doi candidaţi pe lista pentru Senat) și dr. Vass Levente şi Csép Éva Andrea (primii doi candidaţi pe lista pentru Camera Deputaţilor), respectiv Kovács Mihály Levente coordonatorul campaniei, președintele executiv al organizației județene, au făcut bilanţul şi au lansat câteva mesaje către alegători. „Toată echipa parlamentară a Uniunii din judeţul Mureş se schimbă, politicienii noştri binecunoscuţi, cu experienţă, nu au dorit să mai candideze încă o dată. În locul lor va fi o echipă nouă, bine pregătită. În aceste patru săptămâni de fapt care a însemnat campania dar toată campania a durat mai mult am avut trei scopuri principale. Primul scop a fost de a face cunoscuţi pe aceşti colegi noi, să le putem spune votanţilor noştri că toată echipa se reînnoieşte, va fi o nouă generaţie mureşeană în Parlamentul României începând cu 11 decembrie. Totodată, vroiam să ne întâlnim personal cu cât mai mulţi mureşeni şi prin acest fapt să demonstrăm capacitatea de efort, respectiv tenacitatea candidaţilor noştri. Al treilea scop a fost să le spunem oamenilor şi mureşenilor care sunt acele scopuri care stau la baza activităţii şi care vor sta de fapt la baza activităţii parlamentare a noii echipe mureşene”, a afirmat Kovács Mihály Levente. „În campania electorală, candidaţii UDMR au parcurs 14.000 de kilometri, au vizitat mai mult de 150 de localităţi mureşene, respectiv au reuşit să viziteze aproape 20.000 de gospodării în judeţul Mureş”, a completat Kovács Mihály Levente.

Reformarea rezidenţiatului, propunerea lui Vass Levente

Aflat pe primul loc pe lista UDMR Mureş pentru Camera Deputaţilor, dr. Vass Levente a povestit jurnaliştilor o întâmplare din campanie, despre un cetăţean în vârstă din localitatea Găneşti care a înghiţit greşit o bucată de crenvurşt, iar medici din mai multe unităţi spitaliceşti din Târnăveni şi Târgu-Mureş nu au fost capabili să pună un diagnostic corect. În cele din urmă, după ce i s-au recoltat inclusiv probe de sânge, cetăţeanul a fost salvat de un medic rezident de la ORL. „Concluzia acestei poveşti de fapt se regăseşte în propunerile noastre privind ştergerea examenului de rezidenţiat, accederea la anii de rezidenţiat fără examen în 30 de zile după ce studentul termină facultatea, examenul de medic specialist luat, în 30 de zile să se acorde medicului respectiv posibilitatea de a lucra în sistemul de stat, în policlinici, în spitale, ar fi permis ca acel deziderat pe care l-am spus ca nu numai spitalele universitare, ci şi spitalele mai mici din judeţ, cu o infrastructură corectă, cu o istorie frumoasă, cum este Spitalul din Târnăveni, să participe la pregătirea rezidenţilor”, a menţionat dr. Vass Levente. „Nu am atacat alte partide în această campanie, am ţinut să avem o campanie corectă”, a mai precizat dr. Vass Levente.

Cazul Liceului Romano-Catolic, în atenţia lui Novák Csaba Zoltán

Cap de listă UDMR Mureş pentru Senat, istoricul Novák Csaba Zoltán a apreciat că în urma întâlnirilor electorale avute semnalul dat de alegători a fost că „programul electoral al UDMR este bine pus la punct” şi „reflectă dorinţele cetăţenilor”. Viitorul senator UDMR a mărturisit că unul din cazurile care l-au impresionat în această campanie electorală este blocarea salariilor de aproape două luni la Liceul Romano-Catolic „Rakoczi” din Târgu-Mureş. „La acest liceu învaţă aproximativ 400 de copii şi este vorba despre soarta a aproape 50 de profesori. Când am avut ocazia să mă întâlnesc cu părinţii, în privirile lor am văzut atât nedumerirea, cât şi sentimentul de solidaritate. Considerăm că este revoltător faptul că aceşti profesori de la Liceul Romano-Catolic nu şi-au primit salariile”, a menţionat Novák Csaba Zoltán, care a mai sesizat „decalajul enorm între mediul ruban şi mediul rural”.

Csép Éva Andrea, interes pentru asistenţa socială

Consilierul judeţean Csép Éva Andrea, locul 2 pe lista UDMR Mureş pentru Camera Deputaţilor, a vorbit despre un caz social întâlnit în campanie, despre o fetiţă a cărei mamă a plecat în străinătate rămânând în grija bunicii, care s-a îmbolnăvit între timp. „Eu vreau să fiu deputatul care o reprezintă pe Saro, o fetiţă de 3 ani din Viforoasa. Ea a ajuns într-un orfelinat local pentru că mama a plecat în străinătate să lucreze şi are încă un frate mai mare de care are grijă bunica lor. Bunica s-a îmbolnăvit în ultima perioadă şi nu mai poate să aibă grijă de amândoi copii, ci doar de unul singur”, a povestit Csép Éva Andrea. „Întâlnim multe cazuri în care familia pleacă în străinătate să lucreze şi bunicii sunt cei care au grijă, sau sunt cazuri înc are chiar fretele sau sora mai mare care are mai mult de 18 ani are grijă de toată familia. Încă un lucru la care cred că trebuie să lucrăm în parlament este situaţia asistenţei sociale şi a serviciilor sociale pe care le avem, pentru că trebuie să avem o politică socială în care toate ramurile sunt discutate şi bazate pe experienţa pe care am acumulat-o în teritoriu. Trebuie să modificăm legi, legi care vin în beneficiul oamenilor care necesită asistenţă socială”, a arătat Csép Éva Andrea

Fondul funciar, oful lui Császár Károly

Cel de-al patrulea candidat care a vorbit în faţa jurnaliştilor a fost Császár Károly, de profesie jurist, propunerea UDMR Mureş pe locul 2 pe lista pentru Senat, care a povestit despre un caz al unui vârstnic din Fântânele, care la 75 de ani trăieşte dintr-o pensie foarte mică. „Acest domn, de ani de zile încearcă să întăbuleze un teren în jurul casei lui, întabulare care nu se întâmplă, nu reuşeşte să facă un pas în faţă din cauza lacunelor din legislaţia legată de fondul funciar şi din cauza procedurilor birocratice care persistă în acest domeniu. Vreau să subliniez faptul că activitatea mea în Senatul României va fi marcată esenţial de această problemă, care nu este doar problema domnului Laszlo, ci este problema mai multor cetăţeni de etnie maghiară şi de etnie română din Ardeal. Numai aşa putem să oferim un viitor pentru tineretul nostru, dacă procedurile privind restituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor se va finaliza cât mai curând, iar tinerii noştri, cei care au plecat în străinătate, se vor întoarce în ţară şi vor începe o activitate agricolă sau orice altă activitate”, a afirmat Császár Károly.

Alex TOTH