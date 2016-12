Andrada-Melitte, de la jurist la nomad digital

Mă numesc Andrada-Melitte Bunuș, și sunt din frumosul oraș Reghin. Încă de pe vremea când eram copil visam să fiu „musafir”, să călătoresc, să merg din casă-n casă și să ascult povești. Așa cum sună pentru mulți, era doar un vis din care mulți încercau să mă trezească.

Între timp, m-am pus în rând cu societatea și am absolvit o facultate, locuiam în Cluj-Napoca, am avut un loc de muncă și un trai cât de cât decent. Însă în toată povestea asta lipsea ceva: eu. Ce voiam eu cu adevărat ? Nimic din viața mea nu era în concordanță cu ceea ce simțeam eu în interior. Voiam să plec în lume.

Când reveneam cu picioarele pe pământ, îmi aminteam de toate reclamele care promovau vacanțe la prețuri exorbitante, la hoteluri de multe stele. Toate astea îmi tăiau din aripi și mă făceau să visez la călătorii cum visează un câine la o bucată de carne. Devenise deja frustrant pentru mine. Am început să îmi fac calcule, să văd cât ar trebui să lucrez ca să pot economisi o sumă rezonabilă de bani cu care să plec. Lucrurile se complicau și am zis stop! „Eu vreau acum sa calatoresc, nu mă interesează cum voi face asta!” Mi-am dat demisia și mi-am luat un bilet de avion. Mi-am pus câte lucruri în rucsac și nimeni și nimic nu avea să mă oprească din drum. Banii pe care îi aveam atunci, cam 400 € urmau să îmi fie de ajuns pentru zece zile de călătorii. Așa calculasem eu. Spre suprinderea mea, am călătorit 23 de zile și am rămas și cu bani. Așa am avut posibilitatea să plec și în a doua călătorie. Cum? Am făcut autostop, am dormit la localnici sau hosteluri și făceam cumpărături din supermarketuri.

Din luna martie 2016 până în noiembrie 2016, am aproximativ 15 țări în care am fost, am stat, am vizitat și am mâncat. Așa a luat naștere www.ibelieveintraveling.com, blogul meu prin intermediu căruia încurajez oamenii să călătorească mai bine, mai ieftin și mai mult. Totodată, vreau să-i învăț că a călători nu e răsplată pentru sutele de ore de muncă, ci este o educație, una care nu se învață altundeva decât printre oameni. Pentru că visez măreț, pe data de 8 decembrie 2016 am pornit împreună cu iubitul meu în Asia, în căutare oameni și povești care să ne inspire în drumul nostru. Toate astea, precum și detalii despre buget, destinații, mâncare, o să fie făcute publice cititorilor pentru că vrem să suștinem și să sprijinim persoanele care vor să călătorească. În prezent, călătoresc și trăiesc din ceea ce scriu de pe urma călătoriilor mele. Așa am trecut de la jurist, la nomadism digital, și a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o. E momentul să ne prioritizăm visurile, să nu așteptăm până la concediu sau până la pensie. Timpul lor e acum.

Andrada-Melitte Bunuș