Deschidere pentru investiţii britanice

Ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Brummell, a declarat joi, 8 decembrie, într-o conferinţă de presă, la Târgu-Mureş, că în ţara sa este apreciat foarte mult rolul asistenţilor medicali şi a medicilor din România, iar acest fapt dovedeşte că în România există universităţi de medicină foarte bune.

Participare la Zilele UMF

„Astăzi, vom participa şi la sărbătoarea studenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş (la Zilele UMF Târgu Mureş, n.r.). În Marea Britanie, apreciem foarte mult rolul asistenţilor medicali şi a medicilor din România care lucrează la noi în sistemul public. Acest lucru ne arată că în România aveţi universităţi de medicină foarte bune, care dau absolvenţi de calitate”, a arătat ambasadorul britanic.

Paul Brummell a precizat că, pe lângă participarea sa la Zilele UMF Târgu Mureş, în programul vizitei sale s-au aflat şi o serie de întrevederi cu preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, şi cu primarul municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea, oraşul şi judeţul fiind foarte importante pentru Marea Britanie.

„Este o mare plăcere pentru mine să fiu pentru a treia oară în judeţul Mureş în acest mandat şi cred că acesta este un semn că Târgu-Mureş şi judeţul Mureş sunt foarte importante pentru Marea Britanie şi că avem legături strânse. Prima dată am fost aici în urmă cu un an, la celebrarea celor 25 de ani de la înfiinţarea SMURD, şi există legături indisolubile între Marea Britanie şi dezvoltarea acestui serviciu. Într-un sens mai larg, avem o colaborare foarte strânsă în sectorul caritabil şi al voluntariatului, unul dintre colegii mei de la Ambasadă a fost aici, în judeţ, în cursul verii, împreună cu reprezentanţii unui ONG britanic – este vorba de proiectul SABER prin care s-au dăruit pompierilor mureşeni trei maşini de intervenţie pentru stingerea incendiilor. A doua vizită a fost una privată, în vara acestui an. Apreciez că Mureşul este unul dintre cele mai frumoase judeţe din România, am vizitat Cetatea Medievală din Sighişoara – satul Archita unde lordul Michael Carrington a făcut foarte multe pentru reabilitarea clădirilor vechi, am vizitat oraşul Sovata care ştiu că îi este foarte drag domnului preşedinte (Peter Ferenc, preşedintele CJ Mureş – n.r.) şi am apreciat atât peisajul, cât şi facilităţile de acolo”, a afirmat ambasadorul britanic.

31 de societăţi comerciale cu proprietari britanici

Preşedintele CJ Mureş, Peter Ferenc, a arătat că a purtat o discuţie „foarte constructivă” cu Paul Brummell, în cadrul căreia au fost atinse o serie de subiecte, începând cu Brexit-ul, până la promovarea judeţului Mureş din punct de vedere turistic a valorilor culturale din acest judeţ.

„Avem onoarea de a-l avea astăzi, printre noi, pe Ambasadorul Marii Britanii. Am purtat o discuţie foarte constructivă în cadrul căreia am atins multe subiecte, începând de la Brexit şi ce înseamnă acest lucru pentru acei cetăţeni din judeţul Mureş care învaţă sau lucrează în Marea Britanie, am discutat despre promovarea judeţului Mureş din punct de vedere turistic a valorilor culturale din acest judeţ. Deja sunt asociaţii care lucrează pentru promovarea acestor valori, cum este lordul Carrington, care este interesat de localitatea Archita, şi deja ştim că prinţul Charles este un promotor al turismului în zona noastră. Am discutat şi despre situaţia Aeroportului şi despre ce posibilităţi de colaborare există în momentul în care noua pistă va fi gata. De asemenea, l-am informat pe domnul ambasador că avem 31 de societăţi comerciale cu proprietari britanici, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul nostru, şi suntem deschişi tuturor celor care doresc să investească în acest judeţ”, a spus Peter Ferenc.

Preşedintele CJ Mureş a arătat că, în timpul discuţiilor, au mai fost abordate subiecte precum formarea concernului universitar Târgu-Mureş, prin unirea celor trei universităţi de stat – Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea „Petru Maior” şi Universitatea de Arte – precum şi unele legate de situaţia Liceului Teologic Romano-Catolic, unde, din cauza unei anchete a DNA, profesorii nu şi-au mai primit salariile de două luni.

(Sursa: www.agerpres.ro)